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Новини Окуповані території Війна
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Росіяни готуються до оборонних дій на території окупованого Криму, - ГУР МО

крим,окупація

Розвідка постійно відслідковує все, що пов’язано з діяльністю угруповання військ на території тимчасово окупованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Вади Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Інфраструктура підтримується у бойовій готовності. Це потужні сухопутний та авіаційний компоненти, які розміщено на території Криму. Це бойові літаки - близько 90, близько 60 бойових вертольотів, які перебувають на території Криму. Було створено оборонне угруповання, яке на сьогодні здійснює заходи по обладнанню фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова", - пояснив Скібіцький.

Представник ГУР МО додав, що найбільш потужні фортифікаційні споруди є на півночі окупованого Криму, а також у південних районах Херсонщини.

Читайте: РФ намагається отримати від Ірану балістичні ракети, але поки інформації щодо передачі немає, - ГУР МО

Автор: 

Крим (14199) окупація (6762) розвідка (3894) Скібіцький Вадим (295)


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Топ коментарі
+8
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16.03.2023 13:31 Відповісти
+7
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16.03.2023 13:21 Відповісти
+5
если на пляжах добавлять в песок цемент, то можно вылепить хорошие береговые укрепления.
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16.03.2023 13:18 Відповісти
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Та не допоможе це вам, ваня. Тікай падло додому. Живий будеш. А ні, то wellcome to hell!
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16.03.2023 13:12 Відповісти
А так харашо жили
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16.03.2023 13:13 Відповісти
Треба зробити як у Херсоні. Розбомбити міст та відрізати по перешийку. А потім методично руйнувати все всередині. І поступово просуватися вглиб.
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16.03.2023 13:14 Відповісти
Про Бєлгороді Ростов вже треба думати. Про Крим без мосту можна вже забути
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16.03.2023 13:15 Відповісти
если на пляжах добавлять в песок цемент, то можно вылепить хорошие береговые укрепления.
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16.03.2023 13:18 Відповісти
Замки з піску.
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16.03.2023 13:52 Відповісти
Люди ,менше треба вірити зєлєним ублюдкам з тєлємарофону.
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16.03.2023 13:20 Відповісти
А чому це у тебе агліцький прапорець. Здриснув звідси і роздаєш тут совіти?
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16.03.2023 13:26 Відповісти
люди сюди не заходять - вони дивляться тєлємарахвон.
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16.03.2023 13:30 Відповісти
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16.03.2023 13:21 Відповісти
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16.03.2023 13:31 Відповісти
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16.03.2023 13:21 Відповісти
как показал опыт Чернобаевки - после прилёта одной ракеты десяток вертолетов уже не в состоянии подняться в воздух.
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16.03.2023 13:23 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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16.03.2023 13:29 Відповісти
КАЦАПЫ как всегда ,думают мерками 1943 года , ...........ну -ну , дебилы блиять .
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16.03.2023 13:40 Відповісти
ГУР прямо Америку відкрив!
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16.03.2023 13:48 Відповісти
https://www.gazeta.ru/science/2020/11/12_a_13357729.shtml Ровно 100 лет назад в Крыму произошли драматические события, которые в литературе получили название «великий исход». В середине ноября 1920 года, не желая оказаться под властью большевиков, полуостров покинули разом около 150 тысяч человек, - в основном офицеры и солдаты из армии генерала Врангеля, но кроме них еще «сочувствующее население» - чиновники, купцы, дворяне, женщины, священники... Эвакуация белых из Крыма была страшной: "Давка, голод, смерть". Вот что записал позднее один из очевидцев посадки на пароход «Саратов» в порту Севастополя: "Чувство страха, близкое к панике, остаться на берегу, доминировало над всеми, и потому каждый устремлялся к пароходу, стараясь всеми способами, забраться на него, хотя бы с потерей оскребков оставшегося у него скудного и легковесного багажа. Были случаи, когда члены семейств бросали своих близких родных… Многие, даже почтенного возраста, и люди в чинах, не имея возможности попасть на пароход по трапу, взбирались по канатам, оставляя на берегу все свое имущество". «Стали прибывать кубанские конные полки. Они подходили в конном строю, затем спешивались и уже пешими вводились на базу, оставляя своих лошадей на произвол судьбы. Некоторые казаки плакали, обнимая и целуя своих коней, другие убеждали толпившихся возле базы в небольшом числе феодосийских обывателей разобрать казачьих лошадей по своим домам.

Изредка раздавались револьверные выстрелы, которые объяснялись тем, что некоторые офицеры убивали своих коней. Вскоре все прилегавшие к базе улицы были заполнены брошенными казаками лошадьми, которые тревожно ржали, тянулись за казаками, подходили к ограде базы, просовывали в отверстия ограды свои головы. Несколько коней прорвались через ворота за своими хозяевами». Сколько людей погибло при экстремальной посадке на корабли, сколько умерло во время дальнего морского перехода, - достоверных сведений найти не удалось. Совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных.

Однако все это оказалось куда менее страшно, чем то, что выпало на долю тех, кому не удалось эвакуироваться на кораблях «белогвардейской армады». Большевики, заняв полуостров, начали проводить там зачистку, отовсюду «выгоняя врангелевский дух».

Поэтому, учитывая горький опыт никого, не слушайте, все эти укрепления не задержат ВСУ. Пока есть время, возможность и есть куда бежать, кидайте манатки и драпайте с Крыма.
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16.03.2023 14:13 Відповісти
Крим то є природна пастка.Зруйнування трьох логістичних входів до Криму і портової структури для початку... За кілька місяців викличе великі проблеми для тих хто залишиться в Криму.
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16.03.2023 14:32 Відповісти
 
 