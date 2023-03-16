Росіяни готуються до оборонних дій на території окупованого Криму, - ГУР МО
Розвідка постійно відслідковує все, що пов’язано з діяльністю угруповання військ на території тимчасово окупованого Криму.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Вади Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"Інфраструктура підтримується у бойовій готовності. Це потужні сухопутний та авіаційний компоненти, які розміщено на території Криму. Це бойові літаки - близько 90, близько 60 бойових вертольотів, які перебувають на території Криму. Було створено оборонне угруповання, яке на сьогодні здійснює заходи по обладнанню фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова", - пояснив Скібіцький.
Представник ГУР МО додав, що найбільш потужні фортифікаційні споруди є на півночі окупованого Криму, а також у південних районах Херсонщини.
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Изредка раздавались револьверные выстрелы, которые объяснялись тем, что некоторые офицеры убивали своих коней. Вскоре все прилегавшие к базе улицы были заполнены брошенными казаками лошадьми, которые тревожно ржали, тянулись за казаками, подходили к ограде базы, просовывали в отверстия ограды свои головы. Несколько коней прорвались через ворота за своими хозяевами». Сколько людей погибло при экстремальной посадке на корабли, сколько умерло во время дальнего морского перехода, - достоверных сведений найти не удалось. Совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных.
Однако все это оказалось куда менее страшно, чем то, что выпало на долю тех, кому не удалось эвакуироваться на кораблях «белогвардейской армады». Большевики, заняв полуостров, начали проводить там зачистку, отовсюду «выгоняя врангелевский дух».
Поэтому, учитывая горький опыт никого, не слушайте, все эти укрепления не задержат ВСУ. Пока есть время, возможность и есть куда бежать, кидайте манатки и драпайте с Крыма.