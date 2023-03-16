Росіяни готуються до оборонних дій на території окупованого Криму, - ГУР МО

Розвідка постійно відслідковує все, що пов’язано з діяльністю угруповання військ на території тимчасово окупованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Вади Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Інфраструктура підтримується у бойовій готовності. Це потужні сухопутний та авіаційний компоненти, які розміщено на території Криму. Це бойові літаки - близько 90, близько 60 бойових вертольотів, які перебувають на території Криму. Було створено оборонне угруповання, яке на сьогодні здійснює заходи по обладнанню фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова", - пояснив Скібіцький.

Представник ГУР МО додав, що найбільш потужні фортифікаційні споруди є на півночі окупованого Криму, а також у південних районах Херсонщини.

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