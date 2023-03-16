Россияне готовятся к оборонным действиям на территории оккупированного Крыма, - ГУР МО
Разведка постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки войск на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Инфраструктура поддерживается в боевой готовности. Это мощные сухопутные и авиационные компоненты, которые размещены на территории Крыма. Это боевые самолеты - около 90, около 60 боевых вертолетов, находящихся на территории Крыма. Была создана оборонная группировка, которая на сегодняшний день осуществляет мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений, линии обороны. Они реально готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова", - пояснил Скибицкий.
Представитель ГУР МО добавил, что наиболее мощные фортификационные сооружения находятся на севере оккупированного Крыма, а также в южных районах Херсонщины.
Поэтому, учитывая горький опыт никого, не слушайте, все эти укрепления не задержат ВСУ. Пока есть время, возможность и есть куда бежать, кидайте манатки и драпайте с Крыма.