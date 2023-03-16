РУС
29 302 82

Момент взрыва в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону. ВИДЕО

Момент взрыва в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону зафиксировали уличные камеры слежения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о мощном взрыве рассказывает и очевидец. По его словам, взрывной волной выбило окна в близлежащих домах. Российские СМИ уверяют, что причина пожара в здании ФСБ – неисправная электропроводка.

Внимание! Ненормативная лексика!

взрыв (6915) россия (97399) ФСБ (1965)
+64
На відео в кінці - "теракт не теракт, не знаю". Це війна, падло рашистське, війна ****!
16.03.2023 13:10 Ответить
+51
Сто процентов автомат на 16 ампер выбило.
16.03.2023 13:14 Ответить
+28
Якраз "Проводка" була справна... до електродетонатора!
16.03.2023 13:10 Ответить
а че, фсб-шники не курят?
16.03.2023 13:09 Ответить
кипятильник ))
16.03.2023 14:01 Ответить
16.03.2023 15:06 Ответить
поржал
16.03.2023 15:30 Ответить
вони ж проти боєвіков і бандфармірованій воюють
16.03.2023 23:17 Ответить
Фсьо идёт по плану. Жертв нет. Разрозненные батальйоны укронацистов обстреливают Ростов...

Ваш Говношенков.
16.03.2023 13:10 Ответить
То курят где не попадая, то проводка взрывается. А нельзя так что б одним махом все закурили над неисправной проводкой?
16.03.2023 13:10 Ответить
не х#й курити де попало
16.03.2023 13:11 Ответить
Точно!

Паліть там, де ще не попало!
16.03.2023 13:28 Ответить
СУПЕР.
16.03.2023 13:11 Ответить
Янукович перданув!
16.03.2023 13:12 Ответить
ні,)-- рязанскій сахрьок в дії,савпадЄніе-не думаю,,,,),
16.03.2023 13:13 Ответить
сахарок бахнув би у садочку або школі , може не довезли до місця призначення ))
16.03.2023 13:17 Ответить
Шо прямо в кипяток нассыпали.
16.03.2023 13:40 Ответить
16.03.2023 13:37 Ответить
Та то ніщо ! треба так кацапам пояснити щоб аж їхні терористичні окупаційні війська сралися що там їхні родичі отримали.от тоді і пишіть про погану електрику яку вчасно не замінили і тим нанесли рабам путіна невимовного жаху .а це по факту генерал фсб якийсь всрався
16.03.2023 13:12 Ответить
мабуть китайський
16.03.2023 13:57 Ответить
на 16 килограммов
16.03.2023 14:04 Ответить
Ймовірно хтось ввімкнув палєний китайській кіпятильник.
16.03.2023 16:16 Ответить
Якщо то була "електропроводка" - то там, мабуть, мегаватні кабелі проходили Товщиною з телеграфний стовп!....
16.03.2023 13:15 Ответить
Мегабавовняні.
16.03.2023 13:42 Ответить
а де контрольний
16.03.2023 13:16 Ответить
Не потрібен, влучило та спрацювало з першого заходу!
16.03.2023 13:35 Ответить
проводку нужно и в другие места проводить.
16.03.2023 13:16 Ответить
минус один оркодиспансер...
16.03.2023 13:16 Ответить
Яка сумна новина
16.03.2023 13:16 Ответить
- Товарищ капитан, а можно подышать с кислородного баллона?
- Можно, но сначала помажь вентиль моторным маслом....чтоб не заржавел!
16.03.2023 13:17 Ответить
Радянські часи Зачуханий райцентр у Заволжі Завод з виробництва силікатної цегли Поряд з щойно викладеною цегляною стіною, що огороджує периметр заводу, на кисневому балоні, сидять слюсарі у засмальцьованих спецовках і бухають, закушуючи салом Проходить повз офіцер (авіаінженер)
- Ребята! Вы поосторожнее с салом и штанами в тавоте, около кислорода....
- А чо такое?
- Да рвануть может!
- Не пи*ди!
- Ваше дело - я предупредить хотел!
Пішов у будівлю управління Повертається через півгодини Картина: ці придурки набили стару брезентову рукавицю тавотом Прив"язали до неї довгу дротину Відкрили вентиль балона Сховалися за стіну і натягнули рукавицю на вентиль Гупнуло Стіна впала Стоять придурки - від пилюки обтрушуються
- Т-твою мать! Неделю стену выкладывали!
16.03.2023 14:10 Ответить
подякує кацапу за оперативне підтвердження ураження цілі
16.03.2023 13:17 Ответить
******-на-дому...
16.03.2023 13:18 Ответить
Пердак якогось патріота рванув, аж дах припідняло
16.03.2023 13:19 Ответить
******* так шо вылетели окна к ****
Рос СМИ- "этА неисправная проводка"😄😄😄
**** какие клоуны эти рюсьге ***********
16.03.2023 13:19 Ответить
Действия в отношении КГБ ещё в 1991г. должны были быть аналогичными с действиями против СС, гестапо и т.п. после 45-го. На КГБ (ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ) крови НАМНОГО БОЛЬШЕ. Не переименовывать, а распускать, ВСЕХ верхних и средних чинов - сажать надолго, всем низшим - ПОЖИЗН. запрет на любые админ/должности в любой стране мира...
16.03.2023 13:20 Ответить
Якби розвал СРСР був наслідком революції, то так і було б, а так як все пройшло майже мирно, якщо забути про Абхазію, "Карабах", "ПМР" й Ічкерію, то ж ніхто нікого не чіпав, всі були "свої" та дуже міцно пов'язані!!!
16.03.2023 13:33 Ответить
Сажать надолго згідно рішення суду. Суду над комунізмом. Комунізм=росія. Заразом вставити і товаріщу Сі.
16.03.2023 14:52 Ответить
Необережно поводження зі зброєю. Що неясно?
16.03.2023 13:20 Ответить
Місце для паління не там обладнали?!
16.03.2023 13:30 Ответить
Puschay paletayut !!!
16.03.2023 13:24 Ответить
Бада-буб раздался и голос:

- Стёпа, х*ярь!

- ФСБ в Ростове - жопа,

Сказал Мадяр !
16.03.2023 13:24 Ответить
грана проводка у кацапів. можна замість вибухівки на фронт.
16.03.2023 13:27 Ответить
Пожежа може бути і внаслідок замикання електромережи і до цього питань не має, а от що ж там "хлопнуло", звідки стільки "бавовни" питання є!
16.03.2023 13:28 Ответить
вот с каким звуком лампочка перегорает
16.03.2023 13:29 Ответить
Кива зі своїми хлопцями робить справу.
16.03.2023 13:31 Ответить
Який Кива, то Зорян.
16.03.2023 13:37 Ответить
Вибухнуло з середини: пожежа в середині будинку і цегла на вулиці. Самі і взірвали або виготовляли щось там. І по друге, кацапня в Ростові акає як в Москві, судячи по свинячому вереску на вулиці. Дивно)
16.03.2023 13:32 Ответить
Ніче сє прАводка...
16.03.2023 13:35 Ответить
Ха электрика!всех их на мыло!кремль ещё нужно подкурить!
16.03.2023 13:36 Ответить
скільки кацапів здохне?
16.03.2023 13:37 Ответить
Да всем все понятно.... Умные люди предупреждали кацарылых, что война - это всегда палка о двух концах...
Пусть переносят свои ФСБ, мвд, ОБХСС, или как там его сейчас называю - роскомнадзор.....за Урал...пока не поздно...
16.03.2023 13:37 Ответить
Душевно @бануло.
16.03.2023 13:38 Ответить
Прыкурил, хто та зажигалкай. Ниче сибе зажигалка, "верблюд мардовский" нассываицца.
16.03.2023 13:39 Ответить
Інтересноє кіно,чекаєм другу серію...
16.03.2023 13:51 Ответить
***** кацапи один одного підривають, хто в курсі ???
16.03.2023 13:53 Ответить
Напевно громадянська війна, видко сили спецоперацій "Бєлгародскай народнай рєспублікі" працюють.
16.03.2023 14:41 Ответить
А може - к нам едет ревизор ?
16.03.2023 13:55 Ответить
cotton 100%
16.03.2023 14:35 Ответить
Цікаво, яник вже виїхав з цього кацапського аула... Чи зараз буде відос на фоні шпалер з ромашками)
16.03.2023 14:39 Ответить
о как забегали как тараканы. главное шо беспомощные суки, не готовы к такому. горите все в аду падлы
16.03.2023 14:42 Ответить
Ета точна бил калєктівний взрив лапотно-фсбшних пєрдаков...
16.03.2023 14:43 Ответить
кацапи щось підчищають..
16.03.2023 15:03 Ответить
..Это почти ничего, а вот жахнуть бы по этому офисному району несколькими десятками 500 - килограммовых бомб, вот тогда было бы более-менее чувствительно..
16.03.2023 15:09 Ответить
500 кг ? Да там одної вистачить, якщо влучити у центр
16.03.2023 17:10 Ответить
Не хватит, может, полдома снесёт - и всё. А на квартал надо больше.. )
16.03.2023 18:01 Ответить
Бумеранг повертається!
16.03.2023 15:37 Ответить
16.03.2023 15:41 Ответить
Ти ба, у москалів пердаки не тільки горять, а й вибухають!
16.03.2023 16:33 Ответить
це був Окурок..
16.03.2023 16:52 Ответить
Добре, але "потужний вибух" ... натягнуто ...
16.03.2023 17:14 Ответить
а матерятся......
16.03.2023 17:38 Ответить
И это против мирных граждан! Пора заняться освобождением угнетённых народов. Си-дзинь-дзинь, введи войска!
16.03.2023 17:54 Ответить
Со словами "сейчас мозги взорвутся" фсбешник выстрелил себе в висок.
16.03.2023 21:21 Ответить
За пол часа до события. Спорим не выстрелишь, одевая шляпу и поправляя галстук сказал оператор этого ролика.
16.03.2023 21:34 Ответить
та то хлопок якийсь,
хтось дверима грюкнув
16.03.2023 21:38 Ответить
Лошье кацапское , один дебил захотел войны , так вот ,**** держите , и не мычите мразота , нагибайтесь-пригибайтесь дальше...
17.03.2023 00:41 Ответить
Сарай загорівся
17.03.2023 05:01 Ответить
Погано вибухнуло, якийсь пук
17.03.2023 05:04 Ответить
Это все газы, пердели когда срали
19.03.2023 05:32 Ответить
 
 