Момент взрыва в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону. ВИДЕО
Момент взрыва в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону зафиксировали уличные камеры слежения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о мощном взрыве рассказывает и очевидец. По его словам, взрывной волной выбило окна в близлежащих домах. Российские СМИ уверяют, что причина пожара в здании ФСБ – неисправная электропроводка.
Внимание! Ненормативная лексика!
Ваш Говношенков.
Паліть там, де ще не попало!
- Можно, но сначала помажь вентиль моторным маслом....чтоб не заржавел!
- Ребята! Вы поосторожнее с салом и штанами в тавоте, около кислорода....
- А чо такое?
- Да рвануть может!
- Не пи*ди!
- Ваше дело - я предупредить хотел!
Пішов у будівлю управління Повертається через півгодини Картина: ці придурки набили стару брезентову рукавицю тавотом Прив"язали до неї довгу дротину Відкрили вентиль балона Сховалися за стіну і натягнули рукавицю на вентиль Гупнуло Стіна впала Стоять придурки - від пилюки обтрушуються
- Т-твою мать! Неделю стену выкладывали!
Рос СМИ- "этА неисправная проводка"😄😄😄
**** какие клоуны эти рюсьге ***********
- Стёпа, х*ярь!
- ФСБ в Ростове - жопа,
Сказал Мадяр !
Пусть переносят свои ФСБ, мвд, ОБХСС, или как там его сейчас называю - роскомнадзор.....за Урал...пока не поздно...
хтось дверима грюкнув