Момент взрыва в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону. ВИДЕО

Момент взрыва в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону зафиксировали уличные камеры слежения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о мощном взрыве рассказывает и очевидец. По его словам, взрывной волной выбило окна в близлежащих домах. Российские СМИ уверяют, что причина пожара в здании ФСБ – неисправная электропроводка.

Внимание! Ненормативная лексика!

