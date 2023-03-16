Момент вибуху в будівлі прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону. ВIДЕО

Момент вибуху в будівлі прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону зафіксували вуличні камери спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про потужний вибух розповідає і очевидець. За його словами вибуховою хвилею повибивало вікна у навколишніх будинках. Російські ЗМІ запевняють, що причина пожежі в будівлі ФСБ - несправна електропроводка.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону. ВІДЕО+ФОТО