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Момент вибуху в будівлі прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону. ВIДЕО

Момент вибуху в будівлі прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону зафіксували вуличні камери спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про потужний вибух розповідає і очевидець. За його словами вибуховою хвилею повибивало вікна у навколишніх будинках. Російські ЗМІ запевняють, що причина пожежі в будівлі ФСБ - несправна електропроводка.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

вибух (4532) росія (66431) ФСБ (1460)


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Топ коментарі
+64
На відео в кінці - "теракт не теракт, не знаю". Це війна, падло рашистське, війна ****!
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16.03.2023 13:10 Відповісти
+51
Сто процентов автомат на 16 ампер выбило.
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16.03.2023 13:14 Відповісти
+28
Якраз "Проводка" була справна... до електродетонатора!
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16.03.2023 13:10 Відповісти
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а че, фсб-шники не курят?
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16.03.2023 13:09 Відповісти
кипятильник ))
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16.03.2023 14:01 Відповісти
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16.03.2023 15:06 Відповісти
поржал
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16.03.2023 15:30 Відповісти
На відео в кінці - "теракт не теракт, не знаю". Це війна, падло рашистське, війна ****!
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16.03.2023 13:10 Відповісти
вони ж проти боєвіков і бандфармірованій воюють
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16.03.2023 23:17 Відповісти
Фсьо идёт по плану. Жертв нет. Разрозненные батальйоны укронацистов обстреливают Ростов...

Ваш Говношенков.
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16.03.2023 13:10 Відповісти
Якраз "Проводка" була справна... до електродетонатора!
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16.03.2023 13:10 Відповісти
То курят где не попадая, то проводка взрывается. А нельзя так что б одним махом все закурили над неисправной проводкой?
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16.03.2023 13:10 Відповісти
не х#й курити де попало
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16.03.2023 13:11 Відповісти
Точно!

Паліть там, де ще не попало!
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16.03.2023 13:28 Відповісти
СУПЕР.
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16.03.2023 13:11 Відповісти
Янукович перданув!
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16.03.2023 13:12 Відповісти
ні,)-- рязанскій сахрьок в дії,савпадЄніе-не думаю,,,,),
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16.03.2023 13:13 Відповісти
сахарок бахнув би у садочку або школі , може не довезли до місця призначення ))
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16.03.2023 13:17 Відповісти
Шо прямо в кипяток нассыпали.
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16.03.2023 13:40 Відповісти
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16.03.2023 13:37 Відповісти
Та то ніщо ! треба так кацапам пояснити щоб аж їхні терористичні окупаційні війська сралися що там їхні родичі отримали.от тоді і пишіть про погану електрику яку вчасно не замінили і тим нанесли рабам путіна невимовного жаху .а це по факту генерал фсб якийсь всрався
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16.03.2023 13:12 Відповісти
Сто процентов автомат на 16 ампер выбило.
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16.03.2023 13:14 Відповісти
мабуть китайський
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16.03.2023 13:57 Відповісти
на 16 килограммов
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16.03.2023 14:04 Відповісти
Ймовірно хтось ввімкнув палєний китайській кіпятильник.
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16.03.2023 16:16 Відповісти
Якщо то була "електропроводка" - то там, мабуть, мегаватні кабелі проходили Товщиною з телеграфний стовп!....
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16.03.2023 13:15 Відповісти
Мегабавовняні.
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16.03.2023 13:42 Відповісти
а де контрольний
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16.03.2023 13:16 Відповісти
Не потрібен, влучило та спрацювало з першого заходу!
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16.03.2023 13:35 Відповісти
проводку нужно и в другие места проводить.
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16.03.2023 13:16 Відповісти
минус один оркодиспансер...
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16.03.2023 13:16 Відповісти
Яка сумна новина
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16.03.2023 13:16 Відповісти
- Товарищ капитан, а можно подышать с кислородного баллона?
- Можно, но сначала помажь вентиль моторным маслом....чтоб не заржавел!
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16.03.2023 13:17 Відповісти
Радянські часи Зачуханий райцентр у Заволжі Завод з виробництва силікатної цегли Поряд з щойно викладеною цегляною стіною, що огороджує периметр заводу, на кисневому балоні, сидять слюсарі у засмальцьованих спецовках і бухають, закушуючи салом Проходить повз офіцер (авіаінженер)
- Ребята! Вы поосторожнее с салом и штанами в тавоте, около кислорода....
- А чо такое?
- Да рвануть может!
- Не пи*ди!
- Ваше дело - я предупредить хотел!
Пішов у будівлю управління Повертається через півгодини Картина: ці придурки набили стару брезентову рукавицю тавотом Прив"язали до неї довгу дротину Відкрили вентиль балона Сховалися за стіну і натягнули рукавицю на вентиль Гупнуло Стіна впала Стоять придурки - від пилюки обтрушуються
- Т-твою мать! Неделю стену выкладывали!
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16.03.2023 14:10 Відповісти
подякує кацапу за оперативне підтвердження ураження цілі
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16.03.2023 13:17 Відповісти
******-на-дому...
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16.03.2023 13:18 Відповісти
Пердак якогось патріота рванув, аж дах припідняло
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16.03.2023 13:19 Відповісти
******* так шо вылетели окна к ****
Рос СМИ- "этА неисправная проводка"😄😄😄
**** какие клоуны эти рюсьге ***********
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16.03.2023 13:19 Відповісти
Действия в отношении КГБ ещё в 1991г. должны были быть аналогичными с действиями против СС, гестапо и т.п. после 45-го. На КГБ (ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ) крови НАМНОГО БОЛЬШЕ. Не переименовывать, а распускать, ВСЕХ верхних и средних чинов - сажать надолго, всем низшим - ПОЖИЗН. запрет на любые админ/должности в любой стране мира...
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16.03.2023 13:20 Відповісти
Якби розвал СРСР був наслідком революції, то так і було б, а так як все пройшло майже мирно, якщо забути про Абхазію, "Карабах", "ПМР" й Ічкерію, то ж ніхто нікого не чіпав, всі були "свої" та дуже міцно пов'язані!!!
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16.03.2023 13:33 Відповісти
Сажать надолго згідно рішення суду. Суду над комунізмом. Комунізм=росія. Заразом вставити і товаріщу Сі.
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16.03.2023 14:52 Відповісти
Необережно поводження зі зброєю. Що неясно?
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16.03.2023 13:20 Відповісти
Місце для паління не там обладнали?!
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16.03.2023 13:30 Відповісти
Puschay paletayut !!!
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16.03.2023 13:24 Відповісти
Бада-буб раздался и голос:

- Стёпа, х*ярь!

- ФСБ в Ростове - жопа,

Сказал Мадяр !
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16.03.2023 13:24 Відповісти
грана проводка у кацапів. можна замість вибухівки на фронт.
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16.03.2023 13:27 Відповісти
Пожежа може бути і внаслідок замикання електромережи і до цього питань не має, а от що ж там "хлопнуло", звідки стільки "бавовни" питання є!
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16.03.2023 13:28 Відповісти
вот с каким звуком лампочка перегорает
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16.03.2023 13:29 Відповісти
Кива зі своїми хлопцями робить справу.
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16.03.2023 13:31 Відповісти
Який Кива, то Зорян.
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16.03.2023 13:37 Відповісти
Вибухнуло з середини: пожежа в середині будинку і цегла на вулиці. Самі і взірвали або виготовляли щось там. І по друге, кацапня в Ростові акає як в Москві, судячи по свинячому вереску на вулиці. Дивно)
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16.03.2023 13:32 Відповісти
Ніче сє прАводка...
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16.03.2023 13:35 Відповісти
Ха электрика!всех их на мыло!кремль ещё нужно подкурить!
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16.03.2023 13:36 Відповісти
скільки кацапів здохне?
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16.03.2023 13:37 Відповісти
Да всем все понятно.... Умные люди предупреждали кацарылых, что война - это всегда палка о двух концах...
Пусть переносят свои ФСБ, мвд, ОБХСС, или как там его сейчас называю - роскомнадзор.....за Урал...пока не поздно...
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16.03.2023 13:37 Відповісти
Душевно @бануло.
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16.03.2023 13:38 Відповісти
Прыкурил, хто та зажигалкай. Ниче сибе зажигалка, "верблюд мардовский" нассываицца.
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16.03.2023 13:39 Відповісти
Інтересноє кіно,чекаєм другу серію...
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16.03.2023 13:51 Відповісти
***** кацапи один одного підривають, хто в курсі ???
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16.03.2023 13:53 Відповісти
Напевно громадянська війна, видко сили спецоперацій "Бєлгародскай народнай рєспублікі" працюють.
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16.03.2023 14:41 Відповісти
А може - к нам едет ревизор ?
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16.03.2023 13:55 Відповісти
cotton 100%
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16.03.2023 14:35 Відповісти
Цікаво, яник вже виїхав з цього кацапського аула... Чи зараз буде відос на фоні шпалер з ромашками)
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16.03.2023 14:39 Відповісти
о как забегали как тараканы. главное шо беспомощные суки, не готовы к такому. горите все в аду падлы
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16.03.2023 14:42 Відповісти
Ета точна бил калєктівний взрив лапотно-фсбшних пєрдаков...
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16.03.2023 14:43 Відповісти
кацапи щось підчищають..
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16.03.2023 15:03 Відповісти
..Это почти ничего, а вот жахнуть бы по этому офисному району несколькими десятками 500 - килограммовых бомб, вот тогда было бы более-менее чувствительно..
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16.03.2023 15:09 Відповісти
500 кг ? Да там одної вистачить, якщо влучити у центр
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16.03.2023 17:10 Відповісти
Не хватит, может, полдома снесёт - и всё. А на квартал надо больше.. )
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16.03.2023 18:01 Відповісти
Бумеранг повертається!
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16.03.2023 15:37 Відповісти
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16.03.2023 15:41 Відповісти
Ти ба, у москалів пердаки не тільки горять, а й вибухають!
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16.03.2023 16:33 Відповісти
це був Окурок..
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16.03.2023 16:52 Відповісти
Добре, але "потужний вибух" ... натягнуто ...
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16.03.2023 17:14 Відповісти
а матерятся......
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16.03.2023 17:38 Відповісти
И это против мирных граждан! Пора заняться освобождением угнетённых народов. Си-дзинь-дзинь, введи войска!
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16.03.2023 17:54 Відповісти
Со словами "сейчас мозги взорвутся" фсбешник выстрелил себе в висок.
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16.03.2023 21:21 Відповісти
За пол часа до события. Спорим не выстрелишь, одевая шляпу и поправляя галстук сказал оператор этого ролика.
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16.03.2023 21:34 Відповісти
та то хлопок якийсь,
хтось дверима грюкнув
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16.03.2023 21:38 Відповісти
Лошье кацапское , один дебил захотел войны , так вот ,**** держите , и не мычите мразота , нагибайтесь-пригибайтесь дальше...
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17.03.2023 00:41 Відповісти
Сарай загорівся
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17.03.2023 05:01 Відповісти
Погано вибухнуло, якийсь пук
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17.03.2023 05:04 Відповісти
Это все газы, пердели когда срали
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19.03.2023 05:32 Відповісти
 
 