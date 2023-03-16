Момент вибуху в будівлі прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону. ВIДЕО
Момент вибуху в будівлі прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону зафіксували вуличні камери спостереження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про потужний вибух розповідає і очевидець. За його словами вибуховою хвилею повибивало вікна у навколишніх будинках. Російські ЗМІ запевняють, що причина пожежі в будівлі ФСБ - несправна електропроводка.
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Топ коментарі
+64 Евгений Ткаченко #557381
показати весь коментар16.03.2023 13:10 Відповісти Посилання
+51 Storm UA
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+28 Only
показати весь коментар16.03.2023 13:10 Відповісти Посилання
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Ваш Говношенков.
Паліть там, де ще не попало!
- Можно, но сначала помажь вентиль моторным маслом....чтоб не заржавел!
- Ребята! Вы поосторожнее с салом и штанами в тавоте, около кислорода....
- А чо такое?
- Да рвануть может!
- Не пи*ди!
- Ваше дело - я предупредить хотел!
Пішов у будівлю управління Повертається через півгодини Картина: ці придурки набили стару брезентову рукавицю тавотом Прив"язали до неї довгу дротину Відкрили вентиль балона Сховалися за стіну і натягнули рукавицю на вентиль Гупнуло Стіна впала Стоять придурки - від пилюки обтрушуються
- Т-твою мать! Неделю стену выкладывали!
Рос СМИ- "этА неисправная проводка"😄😄😄
**** какие клоуны эти рюсьге ***********
- Стёпа, х*ярь!
- ФСБ в Ростове - жопа,
Сказал Мадяр !
Пусть переносят свои ФСБ, мвд, ОБХСС, или как там его сейчас называю - роскомнадзор.....за Урал...пока не поздно...
хтось дверима грюкнув