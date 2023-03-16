Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону. ВІДЕО+ФОТО

У Ростові-на-Дону горить будівля Прикордонної служби ФСБ.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чути вибух.

"За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління. Наразі всередині будівлі пожежа", - йдеться в повідомленні.

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