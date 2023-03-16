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Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону. ВІДЕО+ФОТО

У Ростові-на-Дону горить будівля Прикордонної служби ФСБ.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чути вибух.

"За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління. Наразі всередині будівлі пожежа", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Сімферополі зайнявся склад, площа пожежі близько 1000 квадратних метрів

Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону 01
Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону 02
Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону 03

Автор: 

пожежа (4365) росія (66431) ФСБ (1460)


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Топ коментарі
+28
СВО рухається в правильному напрямку...
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16.03.2023 11:59 Відповісти
+24
Прибыла к Ростову группа из Одессы
В группе ССО и ДРГ
Группа занималась темными делами
Вскоре загорелось ФСБ...
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16.03.2023 12:07 Відповісти
+21
Гойда!
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16.03.2023 11:57 Відповісти
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16.03.2023 11:56 Відповісти
Гойда!
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16.03.2023 11:57 Відповісти
ОчЄнь многА курілі...
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16.03.2023 11:59 Відповісти
СВО рухається в правильному напрямку...
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16.03.2023 11:59 Відповісти
Строга паплану.
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16.03.2023 12:01 Відповісти
А походу план Пуцькіна - знищити Московію. Мо Пуйло - прихований агент СБУ?
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16.03.2023 12:20 Відповісти
Горить в ростові фсб. А чого, нас не їб....
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16.03.2023 12:02 Відповісти
Красівоє.
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16.03.2023 12:03 Відповісти
щось таки ...бада-бум був.. судячи по руїнах будинку
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16.03.2023 12:03 Відповісти
Яныка нервируют однако.
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16.03.2023 12:04 Відповісти
І це ми ще не починали.
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16.03.2023 12:05 Відповісти
Прибыла к Ростову группа из Одессы
В группе ССО и ДРГ
Группа занималась темными делами
Вскоре загорелось ФСБ...
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16.03.2023 12:07 Відповісти
👍 На "Греммі" потягне!!!
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16.03.2023 12:20 Відповісти
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16.03.2023 12:08 Відповісти
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16.03.2023 12:12 Відповісти
Газовый балон ипанул...
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16.03.2023 12:19 Відповісти
в рабссії громадянська війна..
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16.03.2023 12:25 Відповісти
"гори-гори ясно.."
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16.03.2023 12:28 Відповісти
Ви не панімаєтє. Ета мнагахадовочка...
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16.03.2023 12:34 Відповісти
"https://t.me/cheRostov/5588 ⚡️ По сообщениям руководства Погрануправления ФСБ, на территории ведомства происходит детонация боеприпасов"
https://t.me/cheRostov/5588
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16.03.2023 12:35 Відповісти
Так вот, где у них склад боеприпасов!
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16.03.2023 12:44 Відповісти
Несправность проводки. Електричной чи финансовой...
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16.03.2023 12:38 Відповісти
Слышен лай пограничных собак.
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16.03.2023 12:43 Відповісти
Не на тех крышах пуйло Панцири поставило..
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16.03.2023 12:50 Відповісти
Кондіціонери взимку треба вимикати. А взагалі подібне на спалення архівів, щось почули самки собаки.
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16.03.2023 13:05 Відповісти
Действия в отношении КГБ ещё в 1991г. должны были быть аналогичными с действиями против СС, гестапо и т.п. после 45-го. На КГБ (ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ) крови НМНОГО БОЛЬШЕ. Не переименовывать, а распускать, ВСЕХ верхних и средних чинов - сажать, низшим - пожизн. запрет на любые админдолжности в любой стране мира...
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16.03.2023 13:17 Відповісти
наш палiй и тут постарался:
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16.03.2023 13:19 Відповісти
хай прибирають свою прикордонну службу геть зі спірних територій до Волгограду.
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16.03.2023 13:25 Відповісти
Ужас то какой.
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16.03.2023 13:27 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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16.03.2023 13:28 Відповісти
сподіваюсь, що там хоча би кілька кацапів там здохло.
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16.03.2023 13:46 Відповісти
ale brudasy, czarna bawelna... ale bawelna
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16.03.2023 18:28 Відповісти
 
 