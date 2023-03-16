Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону. ВІДЕО+ФОТО
У Ростові-на-Дону горить будівля Прикордонної служби ФСБ.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чути вибух.
"За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління. Наразі всередині будівлі пожежа", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар16.03.2023 11:59 Відповісти Посилання
+24 arye z.
показати весь коментар16.03.2023 12:07 Відповісти Посилання
+21 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар16.03.2023 11:57 Відповісти Посилання
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