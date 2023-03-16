РУС
Здание Пограничной службы ФСБ горит в Ростове-на-Дону. ВИДЕО+ФОТО

В Ростове-на-Дону горит здание Пограничной службы ФСБ.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

"По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе пограничного управления. В настоящее время внутри здания пожар", - говорится в сообщении.

Здание Пограничной службы ФСБ горит в Ростове-на-Дону 01
Здание Пограничной службы ФСБ горит в Ростове-на-Дону 02
Здание Пограничной службы ФСБ горит в Ростове-на-Дону 03

+28
СВО рухається в правильному напрямку...
показать весь комментарий
16.03.2023 11:59 Ответить
+24
Прибыла к Ростову группа из Одессы
В группе ССО и ДРГ
Группа занималась темными делами
Вскоре загорелось ФСБ...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:07 Ответить
+21
Гойда!
показать весь комментарий
16.03.2023 11:57 Ответить
отож
показать весь комментарий
16.03.2023 11:56 Ответить
Гойда!
показать весь комментарий
16.03.2023 11:57 Ответить
ОчЄнь многА курілі...
показать весь комментарий
16.03.2023 11:59 Ответить
СВО рухається в правильному напрямку...
показать весь комментарий
16.03.2023 11:59 Ответить
Строга паплану.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:01 Ответить
А походу план Пуцькіна - знищити Московію. Мо Пуйло - прихований агент СБУ?
показать весь комментарий
16.03.2023 12:20 Ответить
Горить в ростові фсб. А чого, нас не їб....
показать весь комментарий
16.03.2023 12:02 Ответить
Красівоє.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:03 Ответить
щось таки ...бада-бум був.. судячи по руїнах будинку
показать весь комментарий
16.03.2023 12:03 Ответить
Яныка нервируют однако.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:04 Ответить
І це ми ще не починали.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:05 Ответить
Прибыла к Ростову группа из Одессы
В группе ССО и ДРГ
Группа занималась темными делами
Вскоре загорелось ФСБ...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:07 Ответить
👍 На "Греммі" потягне!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 12:20 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 12:08 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 12:12 Ответить
Газовый балон ипанул...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:19 Ответить
в рабссії громадянська війна..
показать весь комментарий
16.03.2023 12:25 Ответить
"гори-гори ясно.."
показать весь комментарий
16.03.2023 12:28 Ответить
Ви не панімаєтє. Ета мнагахадовочка...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:34 Ответить
"https://t.me/cheRostov/5588 ⚡️ По сообщениям руководства Погрануправления ФСБ, на территории ведомства происходит детонация боеприпасов"
https://t.me/cheRostov/5588
показать весь комментарий
16.03.2023 12:35 Ответить
Так вот, где у них склад боеприпасов!
показать весь комментарий
16.03.2023 12:44 Ответить
Несправность проводки. Електричной чи финансовой...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:38 Ответить
Слышен лай пограничных собак.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:43 Ответить
Не на тех крышах пуйло Панцири поставило..
показать весь комментарий
16.03.2023 12:50 Ответить
Кондіціонери взимку треба вимикати. А взагалі подібне на спалення архівів, щось почули самки собаки.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:05 Ответить
Действия в отношении КГБ ещё в 1991г. должны были быть аналогичными с действиями против СС, гестапо и т.п. после 45-го. На КГБ (ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ) крови НМНОГО БОЛЬШЕ. Не переименовывать, а распускать, ВСЕХ верхних и средних чинов - сажать, низшим - пожизн. запрет на любые админдолжности в любой стране мира...
показать весь комментарий
16.03.2023 13:17 Ответить
наш палiй и тут постарался:
показать весь комментарий
16.03.2023 13:19 Ответить
хай прибирають свою прикордонну службу геть зі спірних територій до Волгограду.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:25 Ответить
Ужас то какой.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:27 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
показать весь комментарий
16.03.2023 13:28 Ответить
сподіваюсь, що там хоча би кілька кацапів там здохло.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:46 Ответить
ale brudasy, czarna bawelna... ale bawelna
показать весь комментарий
16.03.2023 18:28 Ответить
 
 