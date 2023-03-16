Здание Пограничной службы ФСБ горит в Ростове-на-Дону. ВИДЕО+ФОТО

В Ростове-на-Дону горит здание Пограничной службы ФСБ.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

"По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе пограничного управления. В настоящее время внутри здания пожар", - говорится в сообщении.

