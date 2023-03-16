Здание Пограничной службы ФСБ горит в Ростове-на-Дону. ВИДЕО+ФОТО
В Ростове-на-Дону горит здание Пограничной службы ФСБ.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.
"По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе пограничного управления. В настоящее время внутри здания пожар", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+28 Олександр САТ РЕМ
показать весь комментарий16.03.2023 11:59 Ответить Ссылка
+24 arye z.
показать весь комментарий16.03.2023 12:07 Ответить Ссылка
+21 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий16.03.2023 11:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В группе ССО и ДРГ
Группа занималась темными делами
Вскоре загорелось ФСБ...
https://t.me/cheRostov/5588