Стартує нова програма Єврокомісії допомоги муніципалітетам у відновленні України

Європейська комісія запускає нову європейську програму нарощування потенціалу "Баугауз" для надання допомоги муніципалітетам у реконструкції та відновленні України.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агенство Інтерфакс-Україна.

"Ініціатива з нарощування потенціалу спрямована на те, щоб надихнути і надати практичну допомогу муніципалітетам, які беруть участь у реконструкції та відновленні України", - пояснили в Єврокомісії суть ініціативи.

Коментуючи цю подію, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Ми відновимо Україну. Ми маємо, і ми будемо це робити. Реконструкцію, на яку заслужила Україна, має бути виконано в дусі Новоєвропейського Баугаузу (НЄБ). У проєкті беруть участь містобудівники, архітектори, інженери, і концепція НЄБ надихне їх. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити руйнування війни на можливості побудувати прекрасне і здорове майбутнє для України".

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