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Стартує нова програма Єврокомісії допомоги муніципалітетам у відновленні України

еврокомиссия,єврокомісія

Європейська комісія запускає нову європейську програму нарощування потенціалу "Баугауз" для надання допомоги муніципалітетам у реконструкції та відновленні України.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агенство Інтерфакс-Україна

"Ініціатива з нарощування потенціалу спрямована на те, щоб надихнути і надати практичну допомогу муніципалітетам, які беруть участь у реконструкції та відновленні України", - пояснили в Єврокомісії суть ініціативи.

Коментуючи цю подію, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Ми відновимо Україну. Ми маємо, і ми будемо це робити. Реконструкцію, на яку заслужила Україна, має бути виконано в дусі Новоєвропейського Баугаузу (НЄБ). У проєкті беруть участь містобудівники, архітектори, інженери, і концепція НЄБ надихне їх. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити руйнування війни на можливості побудувати прекрасне і здорове майбутнє для України".

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Єврокомісія (2192) допомога і підтримка (1170) фон дер Ляєн Урсула (806) відновлення (610)


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Дякуємо, Урсула... Але у Вінниці, Гнойсмоновсько- Моргуновсьек лано, спи....ть усі Ваші кошти. А почне пиз....ти. Колломойшин пілсвинок , із своїми ...
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16.03.2023 15:10 Відповісти
Господи!
Нащо калічити мову???
Я зі школи знаю, як вимовляється "Bauhaus". Не звучить воно, як "Баугауз"!
Слухаймо:
https://ru.forvo.com/word/bauhaus/
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16.03.2023 15:12 Відповісти
 
 