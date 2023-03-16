Стартує нова програма Єврокомісії допомоги муніципалітетам у відновленні України
Європейська комісія запускає нову європейську програму нарощування потенціалу "Баугауз" для надання допомоги муніципалітетам у реконструкції та відновленні України.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агенство Інтерфакс-Україна.
"Ініціатива з нарощування потенціалу спрямована на те, щоб надихнути і надати практичну допомогу муніципалітетам, які беруть участь у реконструкції та відновленні України", - пояснили в Єврокомісії суть ініціативи.
Коментуючи цю подію, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Ми відновимо Україну. Ми маємо, і ми будемо це робити. Реконструкцію, на яку заслужила Україна, має бути виконано в дусі Новоєвропейського Баугаузу (НЄБ). У проєкті беруть участь містобудівники, архітектори, інженери, і концепція НЄБ надихне їх. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити руйнування війни на можливості побудувати прекрасне і здорове майбутнє для України".
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Нащо калічити мову???
Я зі школи знаю, як вимовляється "Bauhaus". Не звучить воно, як "Баугауз"!
Слухаймо:
https://ru.forvo.com/word/bauhaus/