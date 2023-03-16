На мінах у Миколаївській області підірвалися молоковоз і вантажівка, - ДСНС

13 та 14 березня у Широківській територіальній громаді на Миколаївщині на мінах підірвалися молоковоз і вантажний автомобіль ГАЗ-53

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Днями стало відомо, що знов сталось дві надзвичайні події, пов'язані з підривом транспортних засобів на мінах на території Широківської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 13 березня у с. Новопетрівка підірвався на міні автомобіль ГАЗ-53. Водій зазнав легких тілесних ушкоджень і допомоги медиків не потребував.

Крім того, 14 березня адміністрація Херсонського маслозаводу поінформувала, що на польовій дорозі поблизу с. Степове підірвався на міні молоковоз. Чоловік і жінка, які були в автомобілі, зазнали незначних ушкоджень і від госпіталізації відмовились.

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