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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Повістки разом з дипломами: в Пензі планують незвичний випускний

рф,армія,російська

У російському місті Пенза випускники вищих навчальних закладів зможуть отримати диплом лише разом з повісткою до військкомату.

Про це заявив військком Пензенської області Андрій Сурков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на незалежне російське видання Astra.

"Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности", - пояснив він.

Поки це стосується лише студентів Пензенського державного університету. Там навчаються близько 22 тис. студентів.

Також читайте: В окупованому Маріуполі вимагають від студентів вишів стати на військовий облік, - Андрющенко. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські студенти почали отримувати повістки до військкоматів.

Автор: 

росія (66417) студенти (448) мобілізація (3140)


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Топ коментарі
+17
випускной плавно перетекающий в проводи
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16.03.2023 16:01 Відповісти
+15
Приходит россиянин по повестке в военкомат. Военком:
- Воевать пойдёте?
- А с кем?
- С фашистами.
- Хм… А против кого?
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16.03.2023 16:28 Відповісти
+14
не повестки. это нынче называется билетом на концерт кабздона. )
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16.03.2023 16:01 Відповісти
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Ета ачєрєдная лапатная духовная скрєпа...
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16.03.2023 16:00 Відповісти
- Ванька! Слышал? В Рассии паспарта менять будут...
- Как?
- Новые странички вставлять Верхняя половинка странички - постановка на ваенный учёт и павестка, а нижняя - "пахаронка"...
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16.03.2023 16:26 Відповісти
Ждём от одесских ***** военкоматчиков, когда они полседуют примеру своих кураторов...
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16.03.2023 18:20 Відповісти
не повестки. это нынче называется билетом на концерт кабздона. )
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16.03.2023 16:01 Відповісти
Плюс безкоштовний абонемент на цвинтарі - тоді буде повний комплект.
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16.03.2023 16:01 Відповісти
випускной плавно перетекающий в проводи
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16.03.2023 16:01 Відповісти
имеют лаптей как хотят и где хотят
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16.03.2023 16:27 Відповісти
проводи плавно перетекающие в пластиковий пакет
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16.03.2023 16:32 Відповісти
Значит на выпускном будет петь кобздон и юморить задорнов
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16.03.2023 16:02 Відповісти
Порада: провалити захист диплома
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16.03.2023 16:03 Відповісти
чорний пакет не забудь
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16.03.2023 16:06 Відповісти
Свіже мясце та ще й з вєрхнім абразаванієм, ням-ням, чудова сировина для мясорубки фірми Хаймарс
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16.03.2023 16:10 Відповісти
могли б відразу додавати чорний пакет, безкоштовний купон в похоронне б'юро і знижку на місце на цвинтарі...
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16.03.2023 16:10 Відповісти
так, рашисти з мобілізацією більш винахідливі...
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16.03.2023 16:12 Відповісти
Недопрацьовують. Треба одразу з свідоцтвом про народження видавати.
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16.03.2023 16:14 Відповісти
..про смерть.... з відкритою датою!!!))) Залишати вдома... щоб свиноматка..чи батько-алкаш вписали дату..і завчасно могли отримати грошики.
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16.03.2023 16:40 Відповісти
Пакет еще забыли!
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16.03.2023 16:26 Відповісти
Приходит россиянин по повестке в военкомат. Военком:
- Воевать пойдёте?
- А с кем?
- С фашистами.
- Хм… А против кого?
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16.03.2023 16:28 Відповісти
Я навіть уявив морду воєнкома
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16.03.2023 16:33 Відповісти
Робили ставку на зеків тепер на студентів ...
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16.03.2023 16:35 Відповісти
У нас такого нема..
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16.03.2023 16:35 Відповісти
Я з нєнзюками в совєтській армії служив. Гальма рідкісні. Навіть вислів був - Пєнза мстіт. Тепер Пєнзє мстят
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16.03.2023 16:35 Відповісти
*пєнзюками
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16.03.2023 16:36 Відповісти
"Пєнза мстіт", це з радянського фільма про вєлікую атєчєствєнную. Про танкіста. А зі мною служили із Пєрьмі, їх так спєрмяками і називали.
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16.03.2023 17:00 Відповісти
Предлагаю сэкономить на печатании дипломов. Дипломы вручать по возвращению из Украины (если повезет).
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16.03.2023 16:39 Відповісти
Або на друку повісток і ще на доставці чмобіків - дипломи вручати під Бахмутом
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16.03.2023 16:42 Відповісти
Наче у вєлікую атєчествєнную партбілєти.
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16.03.2023 17:03 Відповісти
Выпускники,короче Вам пенза...
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16.03.2023 17:18 Відповісти
недоработка - после вручения диплома должна быть погрузка в автобусы и отправка на сборный пункт.
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16.03.2023 17:19 Відповісти
Вместо пятёрок в аттестатах у ванюш будет написано "200".
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16.03.2023 17:28 Відповісти
Новина двома словами: Пензюкам пинздець.
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16.03.2023 17:54 Відповісти
А випускні стрічки треба друкувати просто на сміттєвих пакетах!
Одразу і в нове життя і в останню путь
Добре заощадять час та фарбу
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16.03.2023 18:17 Відповісти
 
 