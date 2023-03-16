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Повістки разом з дипломами: в Пензі планують незвичний випускний
У російському місті Пенза випускники вищих навчальних закладів зможуть отримати диплом лише разом з повісткою до військкомату.
Про це заявив військком Пензенської області Андрій Сурков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на незалежне російське видання Astra.
"Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности", - пояснив він.
Поки це стосується лише студентів Пензенського державного університету. Там навчаються близько 22 тис. студентів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські студенти почали отримувати повістки до військкоматів.
Топ коментарі
+17 secret secret_too
показати весь коментар16.03.2023 16:01 Відповісти Посилання
+15 Яр Холодний
показати весь коментар16.03.2023 16:28 Відповісти Посилання
+14 Rino Rino
показати весь коментар16.03.2023 16:01 Відповісти Посилання
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