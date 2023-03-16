Повістки разом з дипломами: в Пензі планують незвичний випускний

У російському місті Пенза випускники вищих навчальних закладів зможуть отримати диплом лише разом з повісткою до військкомату.

Про це заявив військком Пензенської області Андрій Сурков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на незалежне російське видання Astra.

"Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности", - пояснив він.

Поки це стосується лише студентів Пензенського державного університету. Там навчаються близько 22 тис. студентів.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські студенти почали отримувати повістки до військкоматів.