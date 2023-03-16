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Німеччина передала ЗСУ артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II

mars

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли снаряди для РСЗВ MARS II.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на сайт німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Українська армія отримала 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи й 500 пістолетів SFP9.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва передасть боєприпаси калібру 155 мм в новому пакеті допомоги для України

У списку вказані два ангарні тенти й 25 генераторів.

Автор: 

боєприпаси (2309) Німеччина (7510) допомога (8483) Україна (5987)


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Топ коментарі
+9
В ЗСУ швидко знайдуть для цього засносування. За високоточні ********** окрема подяка - для рашистів саме те, що треба.
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16.03.2023 16:11 Відповісти
+4
Пісторіусу-респект
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16.03.2023 16:09 Відповісти
+3
А пісталєтігі для чого, невже наградна зброя для героїчних працівників ОПи
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16.03.2023 16:06 Відповісти
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А пісталєтігі для чого, невже наградна зброя для героїчних працівників ОПи
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16.03.2023 16:06 Відповісти
роздати всім зеленим ушльопакм щоб застрілилися
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16.03.2023 16:54 Відповісти
Чудово.
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16.03.2023 16:06 Відповісти
Пісторіусу-респект
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16.03.2023 16:09 Відповісти
В ЗСУ швидко знайдуть для цього засносування. За високоточні ********** окрема подяка - для рашистів саме те, що треба.
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16.03.2023 16:11 Відповісти
снарядів на дві економних доби...
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16.03.2023 16:13 Відповісти
По-німецьки
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16.03.2023 16:21 Відповісти
5000 це багато?
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16.03.2023 16:21 Відповісти
Не особо, вопрос сколько может изготовить Укроборонпром. Ну да.
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16.03.2023 16:26 Відповісти
Якщо високоточних з GPS, то це багато. Якщо звичайних, то не дуже.
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16.03.2023 20:32 Відповісти
Когда уже для МО начнут поставлять яйца по 60,00 грн. и яблоки по 17,00 грн. ?
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16.03.2023 16:31 Відповісти
Данке шон,камрады!
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16.03.2023 17:58 Відповісти
 
 