Німеччина передала ЗСУ артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли снаряди для РСЗВ MARS II.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на сайт німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Українська армія отримала 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи й 500 пістолетів SFP9.

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У списку вказані два ангарні тенти й 25 генераторів.