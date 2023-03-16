Латвія надала Україні військової допомоги на €300 мільйонів, - Шмигаль

Латвія вже надала Україні військової допомоги на 300 млн євро, а з реалізацією нового пакету ця сума зросте до 370 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвійської Республіки Кріш’янісом Каріньшем.

"Україна вже отримала від Латвії військової допомоги на суму понад 300 млн євро. І ми дякуємо за затвердження нового пакету допомоги в новому бюджеті, завдяки якому ця сума досягне 370 млн євро, або більш ніж 1% ВВП Латвії", - зазначив глава українського уряду.

Також він підкреслив, що Україна цінує зусилля латвійських партнерів для навчання українських військових за стандартами НАТО, що, за його словами, робить Україну на крок ближче до перемоги.

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Крім того, Шмигаль поінформував, що уряд Латвії одним із перших затвердив національну позицію щодо підтримки членства України в ЄС, і подякував за таке рішення та подальшу консультаційну й адвокаційну роботу з цього питання.

"Українці цінують те, що ви воюєте пліч-о-пліч з нами, допомагаєте нам всім наявним для боротьби проти агресора", - запевнив прем'єр-міністр латвійського колегу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Латвійської Республіки Кріш’яніс Каріньш 16 березня прибув з візитом до Києва.