Щороку Україна втрачає 30 млрд грн через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Законопроєкт про еАкциз скоро буде у ВР на другому читанні, - Федоров
Щорічно Україна втрачає 30 млрд грн держбюджету через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Ключовим елементом боротьби з тіньовим ринком стане електронна марка акцизного податку.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Щорічно Україна втрачає 30 млрд грн держбюджету через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. А українці, навіть не підозрюючи, купують контрафактні товари.
Показовий кейс. Зафіксували продаж понад 50000 пляшок алкоголю з однаковою акцизною маркою. Значить, що 49999 разів люди купували "палену" горілку або що кошти з продажів не йшли в бюджет.
Це точно треба змінювати. Тому створюємо унікальну електронну систему обігу підакцизних товарів. У ній фіксуватимуться усі операції з перевезення, зберігання та продажу товарів.
Ключовим елементом стане електронна марка акцизного податку. Це спеціальний двовимірний цифровий код, який наноситимуть на товар. Кожен українець зможе зчитати його через Дію, щоб зрозуміти — перед ним оригінал чи контрафакт.
Із законопроєктом про еАкциз нам активно допомагає комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. Незважаючи на супротив, законопроєкт пройшов перше читання та вже скоро буде на другому. Дякую голові комітету Данилу Гетманцеву за допомогу.
Окрема подяка за підтримку у впровадженні еАкцизу Мінфіну, Державній податковій службі та USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах", - заявив Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
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ти ще скажи, шо це було сдєлано в цілковитій таємниці і це можна прокрутити без відома мусорні )))))
Так выходит, тут начали, до ума не довели. Здесь бросили, тут рыбу завернули, а вот там да так, лишь бы как.
І до речі це ніяка не пальонка - точно такий же алкоголь, як і з легальними марками. Це великий "бізнес", коли державні спиртзаводи виготовляють неврахований спирт і продають його дешево виробникам алкоголю, які копіюють марки ( є і інші механізми) і ліплять їх на пляшки.
вхерачте акциз чтобы пачка сигарет была 200 грн а бутылка водки 400!
и будет вам счастье!
гамадрилы зеленые...
Уявляю, як якийсь дядя Вася, з похмілля, в супермаркеті через Дію визначає походження алкоголю!
До речі! А ви ще збільшіть вартість акцизу на алкоголь та тютюн! Тоді точно тіньового ринку не стане - він помре від заздрощів та образи!
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне...
(Т. Шевченко, "Сон")