Щороку Україна втрачає 30 млрд грн через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Законопроєкт про еАкциз скоро буде у ВР на другому читанні, - Федоров

Щорічно Україна втрачає 30 млрд грн держбюджету через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Ключовим елементом боротьби з тіньовим ринком стане електронна марка акцизного податку.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щорічно Україна втрачає 30 млрд грн держбюджету через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. А українці, навіть не підозрюючи, купують контрафактні товари.

Показовий кейс. Зафіксували продаж понад 50000 пляшок алкоголю з однаковою акцизною маркою. Значить, що 49999 разів люди купували "палену" горілку або що кошти з продажів не йшли в бюджет.

Це точно треба змінювати. Тому створюємо унікальну електронну систему обігу підакцизних товарів. У ній фіксуватимуться усі операції з перевезення, зберігання та продажу товарів.

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Ключовим елементом стане електронна марка акцизного податку. Це спеціальний двовимірний цифровий код, який наноситимуть на товар. Кожен українець зможе зчитати його через Дію, щоб зрозуміти — перед ним оригінал чи контрафакт.

Із законопроєктом про еАкциз нам активно допомагає комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. Незважаючи на супротив, законопроєкт пройшов перше читання та вже скоро буде на другому. Дякую голові комітету Данилу Гетманцеву за допомогу.

Окрема подяка за підтримку у впровадженні еАкцизу Мінфіну, Державній податковій службі та USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах", - заявив Федоров.