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Новини
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Щороку Україна втрачає 30 млрд грн через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Законопроєкт про еАкциз скоро буде у ВР на другому читанні, - Федоров

федоров

Щорічно Україна втрачає 30 млрд грн держбюджету через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Ключовим елементом боротьби з тіньовим ринком стане електронна марка акцизного податку.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щорічно Україна втрачає 30 млрд грн держбюджету через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. А українці, навіть не підозрюючи, купують контрафактні товари.

Показовий кейс. Зафіксували продаж понад 50000 пляшок алкоголю з однаковою акцизною маркою. Значить, що 49999 разів люди купували "палену" горілку або що кошти з продажів не йшли в бюджет.

Це точно треба змінювати. Тому створюємо унікальну електронну систему обігу підакцизних товарів. У ній фіксуватимуться усі операції з перевезення, зберігання та продажу товарів.

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Ключовим елементом стане електронна марка акцизного податку. Це спеціальний двовимірний цифровий код, який наноситимуть на товар. Кожен українець зможе зчитати його через Дію, щоб зрозуміти — перед ним оригінал чи контрафакт.

Із законопроєктом про еАкциз нам активно допомагає комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. Незважаючи на супротив, законопроєкт пройшов перше читання та вже скоро буде на другому. Дякую голові комітету Данилу Гетманцеву за допомогу.

Окрема подяка за підтримку у впровадженні еАкцизу Мінфіну, Державній податковій службі та USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах", - заявив Федоров.

Автор: 

акциз (442) алкоголь (1253) контрафакт (229) тютюн (546) Федоров Михайло (892) диджиталізація (283) Дія (1149)


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Топ коментарі
+13
Ви б...яді зелені підніміть вартість на пачку цигарок до 120 грн, оху..те від кількості контрафакту.
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16.03.2023 18:36 Відповісти
+12
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16.03.2023 18:39 Відповісти
+11
взяли зелю за "ліпецьку фабрику"
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16.03.2023 18:28 Відповісти
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ви все одно 80% вкрадете..
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16.03.2023 18:21 Відповісти
Звичайно що без даху зверху така хрєнь не відбувалась би...
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16.03.2023 18:22 Відповісти
Показовий кейс. Зафіксували продаж понад 50000 пляшок алкоголю з однаковою акцизною маркою.

ти ще скажи, шо це було сдєлано в цілковитій таємниці і це можна прокрутити без відома мусорні )))))

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16.03.2023 18:26 Відповісти
а знаюча те мусорня ні з ким нагорі не поділилась )))))))))))))))))))))))))))))))
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16.03.2023 18:27 Відповісти
Так мусоров же нет уже. Есть полицейские и новая реформа полиции. Или опять что-то не так пошло? Потому, что я помню, что только ленивый у власти с ними не делал селфи. А как этим гордились, как их раздували. И что, опять пшик?
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16.03.2023 18:31 Відповісти
так можливо тобі треба зрозуміти різницю між реформованою патрульно-постовою службою і майором-слідаком, якого тоді не встигли реформувати, а з 2019 року просто переочолили ?
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16.03.2023 19:00 Відповісти
... "не встигли реформувати.." "Якщо сам не з'їм, так понадкусую" (с).⁠
Так выходит, тут начали, до ума не довели. Здесь бросили, тут рыбу завернули, а вот там да так, лишь бы как.
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16.03.2023 19:10 Відповісти
не так ,просто бидло дуже "устало от вайни" і вибрало їбанутих клоунів,а тепер терпи.
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16.03.2023 21:24 Відповісти
так ти ж, падло, разом з такими, якти і не дав довести реформу до кінця !!!
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16.03.2023 21:37 Відповісти
їх не те що не встигли, а взагалі не реформували, звільнили старих, залишили молодих і все.
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16.03.2023 21:20 Відповісти
А в чому проблема? Це офіційний продаж через легальні магазини. Поліція тут ні до чого. Такі марки клеють на українських заводах і часто навіть дистибьютори про це не знають, не говорячи вже про МВС. Тут питання до департаменту акцизного збору при ГФС. Їх парафія.
І до речі це ніяка не пальонка - точно такий же алкоголь, як і з легальними марками. Це великий "бізнес", коли державні спиртзаводи виготовляють неврахований спирт і продають його дешево виробникам алкоголю, які копіюють марки ( є і інші механізми) і ліплять їх на пляшки.
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17.03.2023 14:15 Відповісти
Ви, мабуть, ніколи в своєму житті не катали )))
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17.03.2023 18:01 Відповісти
взяли зелю за "ліпецьку фабрику"
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16.03.2023 18:28 Відповісти
эта другоє
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16.03.2023 20:20 Відповісти
Корешу еще работу подкинут,что бы все свои контролировали.Паленка ни куда не пропадет,какая разница,что подделывать электронный или обычный акциз
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16.03.2023 18:28 Відповісти
А скільки Україна втрачає на яблуках по 52,на яйках 17,на баклажках??? Не хочуть зелені порахувати та озвучити?!!
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16.03.2023 18:35 Відповісти
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16.03.2023 18:39 Відповісти
Ви б...яді зелені підніміть вартість на пачку цигарок до 120 грн, оху..те від кількості контрафакту.
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16.03.2023 18:36 Відповісти
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16.03.2023 18:44 Відповісти
Притула такой же долбень,как и ЗЕ.Минимум различий
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16.03.2023 18:48 Відповісти
блеать, какие проблемы?
вхерачте акциз чтобы пачка сигарет была 200 грн а бутылка водки 400!
и будет вам счастье!
гамадрилы зеленые...
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16.03.2023 18:51 Відповісти
"Кожен українець зможе зчитати його через Дію..." Джерело:

Уявляю, як якийсь дядя Вася, з похмілля, в супермаркеті через Дію визначає походження алкоголю!

До речі! А ви ще збільшіть вартість акцизу на алкоголь та тютюн! Тоді точно тіньового ринку не стане - він помре від заздрощів та образи!
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16.03.2023 18:51 Відповісти
Диванні експерди знову на Притулу накинулися?
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16.03.2023 19:13 Відповісти
фоточка про щось ніби він там купив і "знімки" з його супутника бачу гарно мізки розріджує,чеки де?
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16.03.2023 21:27 Відповісти
А чи не єрмак його кришує ?
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16.03.2023 19:15 Відповісти
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне...

(Т. Шевченко, "Сон")
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16.03.2023 19:39 Відповісти
найбільш обурює формулювання "втрачає",,не буде контрафакту, половина кине палити і пити або перейде на натурпродукт
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16.03.2023 20:22 Відповісти
економісти від бога. зробіть хліб по 5 000 а метро по 10 000
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16.03.2023 20:24 Відповісти
а на яйцях та яблуках скільки втрачає, можна суму в студію?
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17.03.2023 08:32 Відповісти
 
 