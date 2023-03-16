Від квітня всі рецептурні ліки видаватимуть за електронним рецептом, - МОЗ
Від квітня українці зможуть виписувати рецепти на ліки за спрощеною системою: з квітня цього року громадяни зможуть оформляти для себе електронні рецепти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Facebook, зауваживши, що нова методика торкнеться тих препаратів, які зафіксовані в Державному реєстрі лікарських засобів.
"Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з НСЗУ", - ідеться в повідомленні.
У МОЗ зазначили, що такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в ЕСЗ - електронній системі охорони здоров'я.
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І звісно - рецепт лікар зобов'язаний роздрукувати за вимогою пацієнта.
Плюс особиста печатка лікаря та підпис на ньому.
А тепер ВСІ вимушені будуть стояти в черзі. Чи вистачить хоча б місяця?
Зеленский обещает миллионам пенсионеров смартфоны в обмен на вакцинацию. На что могут рассчитывать бабушки и дедушки и сколько это будет стоить налогоплательщикам? (укр)
ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 2022
І звісно - рецепт лікар зобов'язаний роздрукувати за вимогою пацієнта.
Плюс особиста печатка лікаря та підпис на ньому.
Моя мама, категорично, не читає.
-Хай пілікає.
лікарі ледь справляються з доступними ліками
аж тут хлине навала людей, які приймають безліч рецептурних ліків від різноманітних хвороб
а ще уявіть черги в аптеках, бо ж буде відпускатись окремо купа позицій, а як по пластиночці - дурдом
Диклофенак хтось ходить до лікаря виписувати ? Ні.
А тепер піде. І корвалол. І анальгін. І магнікор. І нітрогліцерин. І нітроксолін. І. І. І....
Є різниця - написати рукою одне слово і поруч інше, або набирати кожний рецепт окремо, якщо у тебе комп висне. Та люди чекатимуть черги роками
То ви випусували на нього електронний рецепт, щоб купити пластиночку
Лікар ледь встигав писати на папері 1, 2, 3, 4, 5 ...а тепер на то всьо треба окремий рецепт, набрати, дозу порахувати, кількість днів.
Щодо зависання програми - моя мама з цим не стикалася, хоча користується е-рецептами з часів Супрун.
Якщо зелені розширять потім перелік рецептурних ліків - так, це буде дупа. Але поки що міняється лише форма видачі рецепту.
Ну побачите
Візьміть мамину аптечку і напишіть що там.
А ще будуть дзвони випишіть мені рецепт на барбовал, бо я спати не можу. Ото там радлі будуть
Але -- максимум півгоди-- візит до лікаря, 5хв -- візит в аптеку, та й будь здоровий, не кашляй...
Так що думайте чим лікуєтесь.
пс. Анальгін теж рецепт і корвалол з барбовалом
Просто люди всього не знають.
- Скажите, у вас есть мышьяк?
- Простите, а для чего он вам нужен?
- Мужа-єлдака отравить хочу.
- В таком случае я не могу вам его отпустить.
Тогда женщина лезет в свою сумочку и достает оттуда фотографию, на
которой ее муж-єлдак запечатлен в очень интересной позе со своей любовницей -
женой того самого фармацевта!
Взглянув на фотку, фармацевт говорит:
- А, ну раз у вас есть рецепт…
Просит в жаркое мышьяк положить.
Официант вдруг становится строже:
"Будет на двадцать копеек дороже".
Мені потрібно купувати запас ліків в аптеці для роботи.То що - мені потрібно самій собі виписувати рецепти? Не розумію.