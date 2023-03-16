Від квітня всі рецептурні ліки видаватимуть за електронним рецептом, - МОЗ

Від квітня українці зможуть виписувати рецепти на ліки за спрощеною системою: з квітня цього року громадяни зможуть оформляти для себе електронні рецепти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Facebook, зауваживши, що нова методика торкнеться тих препаратів, які зафіксовані в Державному реєстрі лікарських засобів.

"Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з НСЗУ", - ідеться в повідомленні.

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У МОЗ зазначили, що такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в ЕСЗ - електронній системі охорони здоров'я.