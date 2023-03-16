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Від квітня всі рецептурні ліки видаватимуть за електронним рецептом, - МОЗ

электронный,рецепт

Від квітня українці зможуть виписувати рецепти на ліки за спрощеною системою: з квітня цього року громадяни зможуть оформляти для себе електронні рецепти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Facebook, зауваживши, що нова методика торкнеться тих препаратів, які зафіксовані в Державному реєстрі лікарських засобів.

"Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з НСЗУ", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: МОЗ дозволив лікарям у разі відключення світла виписувати пацієнтам паперові рецепти

У МОЗ зазначили, що такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в ЕСЗ - електронній системі охорони здоров'я.

Автор: 

медицина (2143) МОЗ (5405) рецепт (68) лікарі (1290)


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Топ коментарі
+16
Так недовго й е-банутись.
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16.03.2023 20:12 Відповісти
+13
не смішіть
лікарі ледь справляються з доступними ліками
аж тут хлине навала людей, які приймають безліч рецептурних ліків від різноманітних хвороб
а ще уявіть черги в аптеках, бо ж буде відпускатись окремо купа позицій, а як по пластиночці - дурдом
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16.03.2023 20:54 Відповісти
+9
Я розумію такий закон після війни , але не ... От що робити волонтерам , які постійно забеспечують госпіталі ? Госпіталі просять все , від звичайного працетамола , анльгіна , до хірургічного інструменту . Курви зелені , будьте прокляті , все що ви робите нам , що б повернулося вам , стократно !
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16.03.2023 21:34 Відповісти
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Так недовго й е-банутись.
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16.03.2023 20:12 Відповісти
Так вони вже)) он мар'ю іванівну ща легалізують й будуть одне одному рецепти **@шить (оформлювати в електронному виді)
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16.03.2023 20:31 Відповісти
а как зарегистрироваться в ЕСЗ?
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16.03.2023 20:15 Відповісти
Зареєструвати в НСЗУ має можливість любий лікар.
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16.03.2023 20:39 Відповісти
А той є-рецепт на звичайному кнопковому телефоні відобразиться? Бо в мого батька саме такий і вивчати смартфон він не хоче. А ліків йому треба з кожним роком все більше, бо не молодіє, на жаль
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16.03.2023 20:34 Відповісти
Відобразиться - прийде звичайне СМС з реквізитами рецепту та кодом доступу.
І звісно - рецепт лікар зобов'язаний роздрукувати за вимогою пацієнта.
Плюс особиста печатка лікаря та підпис на ньому.
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16.03.2023 20:38 Відповісти
Дякую, зрозумів. Вже легше
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16.03.2023 20:44 Відповісти
Мамі приходив на Нокію е-рецепт на безплатні ліки від серця по держпрограмі... Там все ок!
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16.03.2023 20:40 Відповісти
Дякую, це полегшить мені життя
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16.03.2023 20:43 Відповісти
Та приходить рецепти по держпрограмі.. єдине,бувало доводилось записуватися до лікаря та чекати на прийом по декілька днів.
А тепер ВСІ вимушені будуть стояти в черзі. Чи вистачить хоча б місяця?
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16.03.2023 21:44 Відповісти
******* та єДідусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости

Зеленский обещает миллионам пенсионеров смартфоны в обмен на вакцинацию. На что могут рассчитывать бабушки и дедушки и сколько это будет стоить налогоплательщикам? (укр)

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 2022
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16.03.2023 20:48 Відповісти
тобто старих пенсіонерів ліквідовують. Бо навіть якщо вони пожертвують їжею і куплять телефони, скористатися ним зможе не кожен - більшість або сліпі, або в деменції, або руки покручені. А Зє матиме величезну економію пенсійних коштів
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16.03.2023 20:37 Відповісти
Навіть на кнопковий телефон прийде звичайне СМС з реквізитами рецепту та кодом доступу.
І звісно - рецепт лікар зобов'язаний роздрукувати за вимогою пацієнта.
Плюс особиста печатка лікаря та підпис на ньому.
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16.03.2023 20:40 Відповісти
Ви на кнопкових екрани бачили? З їх зором тільки читати.
Моя мама, категорично, не читає.
-Хай пілікає.
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16.03.2023 20:50 Відповісти
не смішіть
лікарі ледь справляються з доступними ліками
аж тут хлине навала людей, які приймають безліч рецептурних ліків від різноманітних хвороб
а ще уявіть черги в аптеках, бо ж буде відпускатись окремо купа позицій, а як по пластиночці - дурдом
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16.03.2023 20:54 Відповісти
Не зовсім розумію, чому так має бути? Зміниться лише форма - замість папірця буде СМС. І до лікаря не обов'язково тепер іти - людям із хронічними захворюваннями можна по телефону попросити рецепт і він прийде в СМС. Це ще Супрун пропонувала зробити.
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16.03.2023 20:56 Відповісти
Ви розумієте який перелік ліків ?
Диклофенак хтось ходить до лікаря виписувати ? Ні.
А тепер піде. І корвалол. І анальгін. І магнікор. І нітрогліцерин. І нітроксолін. І. І. І....
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16.03.2023 20:59 Відповісти
Так перелік рецептурних ліків затверджується не з квітня, він діє уже давно. З квітня міняється лише форма рецепту. Якщо ці всі названі вами ліки рецептурні, то значить люди вже мають з папірцями стояти за ними в аптеках. Але у цьому випадку до рецептів по СМС це не має відношення!
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16.03.2023 21:01 Відповісти
Як до вас достукатись ?
Є різниця - написати рукою одне слово і поруч інше, або набирати кожний рецепт окремо, якщо у тебе комп висне. Та люди чекатимуть черги роками
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16.03.2023 21:06 Відповісти
Нітроксолін вже за рецептом декілька місяців
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16.03.2023 21:11 Відповісти
Він завжди був за рецептом.
То ви випусували на нього електронний рецепт, щоб купити пластиночку
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16.03.2023 21:13 Відповісти
Так , він був завжди , але з 90х його купували , без рецепта , тай всі інші ліки теж...
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16.03.2023 21:23 Відповісти
А він же обіцяв кожному пенсу по смартфону?
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16.03.2023 20:41 Відповісти
Приходить там СМС нормально, е-рецепти придумали не зелені, їх ще Супрун почала впроваджувати на програмі безкоштовних ліків. Все там працює на кнопковому телефоні!
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16.03.2023 20:41 Відповісти
А чем все то не довольны? Это "доктор смерть" и ее реформа медицины. Что с начала не разобрались, а хвалили, а теперь поняли, но поздно?
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16.03.2023 20:39 Відповісти
Москалику, а що смертельного і страшного в рецепті по СМС? Навпаки, пенсіонерам зручніше - не треба часто до лікаря ходити. Подзвонив, попросив, той виписав і вислав по СМС...
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16.03.2023 20:43 Відповісти
Треба змінити перелік рецептурних ліків , бо той що є зараз НУ дуже драконівський , бо навіть Німесулід , котрий багато людей приймають від ревматичних та інших запалень повинен реалізовуватись за рецептом . З 90х років ніхто не дотримувався рецептурних вимог , то і не було особливої потреби більш чітко формувати реєстр , а зараз якщо його не передивитись , то багато людей будуть відрізані від ,,звичайних'' для себе ліків ... Трясця ... тепер прийдеться завтра шкандибати і купити пачок 10 німесуліда , чим потім корчитись від болю , бо треба мати електронний рецепт. Таке враження , що чим хуже для людей тим краще для влади .
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16.03.2023 20:40 Відповісти
Ви ще не бачили перелік рецептурних ліків у країнах ЄС...
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16.03.2023 20:44 Відповісти
В країнах ЄС є доступ до медецини на відміну від нас , де скоріш здохнеш чим попадеш до лікаря , а зараз щетй відрізають від самолікування , зараз це не на часі , є інші пріорітети в країні , все що роблять зелені , через дупу...
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16.03.2023 20:51 Відповісти
Так це не зелені придумали і навпаки е-рецепт зручніший, якщо людина постійно приймає одні і ті ж ліки. Бо можна не йти до лікаря і не сидіти в черзі заради папірця. Можна по телефону виписати і СМС прийде...
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16.03.2023 20:54 Відповісти
а можна зразу без посередника(лікаря) ,який в цій схемі незрозумілу роль виконує
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16.03.2023 21:00 Відповісти
Програм та само по собі дуже висне. Інколи лікарі не можуть по півдоби рецепти оформлювати. А це додасться шалене навантаження. Адже рецептурних ліків значно більше ніж не рецептурних. Ви собі кількість не уявляєте. Ви думаєте , ай воно просте, я його завжди купував. А тепер все.
Лікар ледь встигав писати на папері 1, 2, 3, 4, 5 ...а тепер на то всьо треба окремий рецепт, набрати, дозу порахувати, кількість днів.
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16.03.2023 21:04 Відповісти
Ще раз: реєстр рецептурних ліків принаймні поки що не міняють... Якщо хтось у березні стоїть за своїми ліками з паперовим рецептом, то у квітні так само стоятиме з рецептом, але електронним.

Щодо зависання програми - моя мама з цим не стикалася, хоча користується е-рецептами з часів Супрун.
Якщо зелені розширять потім перелік рецептурних ліків - так, це буде дупа. Але поки що міняється лише форма видачі рецепту.
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16.03.2023 21:07 Відповісти
Та видно що ви далекий від процесу.
Ну побачите
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16.03.2023 21:10 Відповісти
Я якось був у свого сімейного лікаря (робив щеплення) і заодно виписав там електронний рецепт мамі, бо в неї сердечні ліки закінчувалися. Я бачив як то робиться - все зайняло 5 хвилин при тому, що медсестра не молода і не дуже дружить з компом. У подальшому сімейний сказав, що мама може йому дзвонитиме і медсестра висилатиме їй рецепт по СМС. Так все і відбувається без якихось проблем...
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16.03.2023 21:17 Відповісти
Це зовсім інше. Ну от як ще пояснити...
Візьміть мамину аптечку і напишіть що там.
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16.03.2023 21:23 Відповісти
А тепер уявіть всі мами ,а не тільки Ваша будуть потребувати рецептів , так там треба декількох людей тримати для надсилання ,,есемесок''...
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16.03.2023 21:26 Відповісти
Так лікар особисто і не виписує рецепт - це робить медсестра, поки він приймає інших пацієнтів...
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16.03.2023 22:50 Відповісти
До речі, в кожної людини може бути потреба в 5-6 найменуваннях рецептурних засобів. По 5 хв на кожний вже 25. А Лікар працює по 6-7 годин. А в нього пацієнтів кілька тисяч. І порахуйте.
А ще будуть дзвони випишіть мені рецепт на барбовал, бо я спати не можу. Ото там радлі будуть
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16.03.2023 21:26 Відповісти
З паперовим можна прийти безліч разів,з електронним один раз.Чим це краще в кого ліки на тривалий термін?
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16.03.2023 21:20 Відповісти
Там такий доступ, що вам навряд чи сподобалось би, свої «особливості». Але якщо и таки потрапили там до лікаря, то здасте і всі аналізи, і всі обстеження, і зроблять все щоб ви були якомога здоровіші.
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16.03.2023 21:01 Відповісти
Так отож , а тут ти йдеш до лікаря - статиста , а лікування на другому плані , хоча може даже не на другому
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16.03.2023 21:08 Відповісти
Так,там практично все за рецептом.
Але -- максимум півгоди-- візит до лікаря, 5хв -- візит в аптеку, та й будь здоровий, не кашляй...
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16.03.2023 21:59 Відповісти
в Європі і штатах його не приймають - заборонений.
Так що думайте чим лікуєтесь.
пс. Анальгін теж рецепт і корвалол з барбовалом
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16.03.2023 20:55 Відповісти
бо в них є альтернатива , а головне ми не Европа і не Штати , і якби у нас всі інші життєві аспекти були врегульовані(приорітетніші) , то можна би було займатись , цими , а так все з ніг на голову...
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16.03.2023 21:05 Відповісти
На заході люди стабільно забезпечені ЛЗ. Вони купують упаковками чи на курс. А в нас люди по таблетках беруть, бо грошей нема. Так одна людина може купити одразу 5 -6 найменувань рецептурних препаратів. Їх легко відпустити. А от по електоронному рецепту треба буде попотіти.
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16.03.2023 21:09 Відповісти
Так , завтра мені прийдеться потратити десь більше половини пенсії на ліки про запас , і ще 20 днів жити до наступної пенсії на залишившихся 3000грн , а ще треба сплатити комунальні...
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16.03.2023 21:19 Відповісти
З лікар для пацієнта створює план лікування та призначення. На довільний період.
Просто люди всього не знають.
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16.03.2023 22:15 Відповісти
Зе_скотство
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16.03.2023 20:55 Відповісти
Якщо електрики не буде,то що далі.
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16.03.2023 21:13 Відповісти
гроші пішли на пункти "незламності" тому рецепти теж будуть там видавати ось побачите .Уявіть заходите на пункт ..а там великий портрет Зеленського на грудях якого медаль Рональда Рейгана за незламність і зразу про всі недуги забуваєш!
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16.03.2023 21:30 Відповісти
Та да,ще ж і не скрізь той пункт і знайдеш.Можна не добравшись до портрета гикнути.Аж цікаво стало,без того портрета ховатимуть чи заборонять?
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16.03.2023 21:47 Відповісти
!!!
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16.03.2023 22:15 Відповісти
До речі в Польщі паперові рецепти дозволені. Навіть є лікарі, які на прохання виписують рецепти, особливо актуально для наших мігрантів.
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16.03.2023 21:16 Відповісти
Я розумію такий закон після війни , але не ... От що робити волонтерам , які постійно забеспечують госпіталі ? Госпіталі просять все , від звичайного працетамола , анльгіна , до хірургічного інструменту . Курви зелені , будьте прокляті , все що ви робите нам , що б повернулося вам , стократно !
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16.03.2023 21:34 Відповісти
Без світла чи інтернету лікар не зможе видати рецепт. Це стосується і аптеки.
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16.03.2023 21:37 Відповісти
Женщина приходит в аптеку и спрашивает у фармацевта:
- Скажите, у вас есть мышьяк?
- Простите, а для чего он вам нужен?
- Мужа-єлдака отравить хочу.
- В таком случае я не могу вам его отпустить.
Тогда женщина лезет в свою сумочку и достает оттуда фотографию, на
которой ее муж-єлдак запечатлен в очень интересной позе со своей любовницей -
женой того самого фармацевта!
Взглянув на фотку, фармацевт говорит:
- А, ну раз у вас есть рецепт…
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16.03.2023 22:33 Відповісти
Папочка сына хотел отравить,
Просит в жаркое мышьяк положить.
Официант вдруг становится строже:
"Будет на двадцать копеек дороже".
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16.03.2023 22:43 Відповісти
И зачем это нужно,кроме как загнать людей в очередную зависимомть от бюрократов-взяточников?
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16.03.2023 23:05 Відповісти
От я лікар- ФОП
Мені потрібно купувати запас ліків в аптеці для роботи.То що - мені потрібно самій собі виписувати рецепти? Не розумію.
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17.03.2023 06:02 Відповісти
 
 