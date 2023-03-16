РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3822 посетителя онлайн
Новости
5 133 62

С апреля все рецептурные лекарства будут выдавать по электронному рецепту, - Минздрав

электронный,рецепт

С апреля украинцы смогут выписывать рецепты на лекарства по упрощенной системе: с апреля этого года граждане смогут оформлять для себя электронные рецепты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook, отметив, что новая методика коснется тех препаратов, которые зафиксированы в Государственном реестре лекарственных средств.

"Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача. Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФОП. Для этого учреждению не нужно иметь договор с НСЗУ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минздрав разрешил врачам в случае отключения света выписывать пациентам бумажные рецепты

В Минздраве отметили, что такой е-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЭСЗ - электронной системе здравоохранения.

Автор: 

медицина (2544) Минздрав (4915) рецепт (40) врачи (1529)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Так недовго й е-банутись.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:12 Ответить
+13
не смішіть
лікарі ледь справляються з доступними ліками
аж тут хлине навала людей, які приймають безліч рецептурних ліків від різноманітних хвороб
а ще уявіть черги в аптеках, бо ж буде відпускатись окремо купа позицій, а як по пластиночці - дурдом
показать весь комментарий
16.03.2023 20:54 Ответить
+9
Я розумію такий закон після війни , але не ... От що робити волонтерам , які постійно забеспечують госпіталі ? Госпіталі просять все , від звичайного працетамола , анльгіна , до хірургічного інструменту . Курви зелені , будьте прокляті , все що ви робите нам , що б повернулося вам , стократно !
показать весь комментарий
16.03.2023 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так недовго й е-банутись.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:12 Ответить
Так вони вже)) он мар'ю іванівну ща легалізують й будуть одне одному рецепти **@шить (оформлювати в електронному виді)
показать весь комментарий
16.03.2023 20:31 Ответить
а как зарегистрироваться в ЕСЗ?
показать весь комментарий
16.03.2023 20:15 Ответить
Зареєструвати в НСЗУ має можливість любий лікар.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:39 Ответить
А той є-рецепт на звичайному кнопковому телефоні відобразиться? Бо в мого батька саме такий і вивчати смартфон він не хоче. А ліків йому треба з кожним роком все більше, бо не молодіє, на жаль
показать весь комментарий
16.03.2023 20:34 Ответить
Відобразиться - прийде звичайне СМС з реквізитами рецепту та кодом доступу.
І звісно - рецепт лікар зобов'язаний роздрукувати за вимогою пацієнта.
Плюс особиста печатка лікаря та підпис на ньому.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:38 Ответить
Дякую, зрозумів. Вже легше
показать весь комментарий
16.03.2023 20:44 Ответить
Мамі приходив на Нокію е-рецепт на безплатні ліки від серця по держпрограмі... Там все ок!
показать весь комментарий
16.03.2023 20:40 Ответить
Дякую, це полегшить мені життя
показать весь комментарий
16.03.2023 20:43 Ответить
Та приходить рецепти по держпрограмі.. єдине,бувало доводилось записуватися до лікаря та чекати на прийом по декілька днів.
А тепер ВСІ вимушені будуть стояти в черзі. Чи вистачить хоча б місяця?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:44 Ответить
******* та єДідусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости

Зеленский обещает миллионам пенсионеров смартфоны в обмен на вакцинацию. На что могут рассчитывать бабушки и дедушки и сколько это будет стоить налогоплательщикам? (укр)

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 2022
показать весь комментарий
16.03.2023 20:48 Ответить
тобто старих пенсіонерів ліквідовують. Бо навіть якщо вони пожертвують їжею і куплять телефони, скористатися ним зможе не кожен - більшість або сліпі, або в деменції, або руки покручені. А Зє матиме величезну економію пенсійних коштів
показать весь комментарий
16.03.2023 20:37 Ответить
Навіть на кнопковий телефон прийде звичайне СМС з реквізитами рецепту та кодом доступу.
І звісно - рецепт лікар зобов'язаний роздрукувати за вимогою пацієнта.
Плюс особиста печатка лікаря та підпис на ньому.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:40 Ответить
Ви на кнопкових екрани бачили? З їх зором тільки читати.
Моя мама, категорично, не читає.
-Хай пілікає.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:50 Ответить
не смішіть
лікарі ледь справляються з доступними ліками
аж тут хлине навала людей, які приймають безліч рецептурних ліків від різноманітних хвороб
а ще уявіть черги в аптеках, бо ж буде відпускатись окремо купа позицій, а як по пластиночці - дурдом
показать весь комментарий
16.03.2023 20:54 Ответить
Не зовсім розумію, чому так має бути? Зміниться лише форма - замість папірця буде СМС. І до лікаря не обов'язково тепер іти - людям із хронічними захворюваннями можна по телефону попросити рецепт і він прийде в СМС. Це ще Супрун пропонувала зробити.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:56 Ответить
Ви розумієте який перелік ліків ?
Диклофенак хтось ходить до лікаря виписувати ? Ні.
А тепер піде. І корвалол. І анальгін. І магнікор. І нітрогліцерин. І нітроксолін. І. І. І....
показать весь комментарий
16.03.2023 20:59 Ответить
Так перелік рецептурних ліків затверджується не з квітня, він діє уже давно. З квітня міняється лише форма рецепту. Якщо ці всі названі вами ліки рецептурні, то значить люди вже мають з папірцями стояти за ними в аптеках. Але у цьому випадку до рецептів по СМС це не має відношення!
показать весь комментарий
16.03.2023 21:01 Ответить
Як до вас достукатись ?
Є різниця - написати рукою одне слово і поруч інше, або набирати кожний рецепт окремо, якщо у тебе комп висне. Та люди чекатимуть черги роками
показать весь комментарий
16.03.2023 21:06 Ответить
Нітроксолін вже за рецептом декілька місяців
показать весь комментарий
16.03.2023 21:11 Ответить
Він завжди був за рецептом.
То ви випусували на нього електронний рецепт, щоб купити пластиночку
показать весь комментарий
16.03.2023 21:13 Ответить
Так , він був завжди , але з 90х його купували , без рецепта , тай всі інші ліки теж...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:23 Ответить
А він же обіцяв кожному пенсу по смартфону?
показать весь комментарий
16.03.2023 20:41 Ответить
Приходить там СМС нормально, е-рецепти придумали не зелені, їх ще Супрун почала впроваджувати на програмі безкоштовних ліків. Все там працює на кнопковому телефоні!
показать весь комментарий
16.03.2023 20:41 Ответить
А чем все то не довольны? Это "доктор смерть" и ее реформа медицины. Что с начала не разобрались, а хвалили, а теперь поняли, но поздно?
показать весь комментарий
16.03.2023 20:39 Ответить
Москалику, а що смертельного і страшного в рецепті по СМС? Навпаки, пенсіонерам зручніше - не треба часто до лікаря ходити. Подзвонив, попросив, той виписав і вислав по СМС...
показать весь комментарий
16.03.2023 20:43 Ответить
Треба змінити перелік рецептурних ліків , бо той що є зараз НУ дуже драконівський , бо навіть Німесулід , котрий багато людей приймають від ревматичних та інших запалень повинен реалізовуватись за рецептом . З 90х років ніхто не дотримувався рецептурних вимог , то і не було особливої потреби більш чітко формувати реєстр , а зараз якщо його не передивитись , то багато людей будуть відрізані від ,,звичайних'' для себе ліків ... Трясця ... тепер прийдеться завтра шкандибати і купити пачок 10 німесуліда , чим потім корчитись від болю , бо треба мати електронний рецепт. Таке враження , що чим хуже для людей тим краще для влади .
показать весь комментарий
16.03.2023 20:40 Ответить
Ви ще не бачили перелік рецептурних ліків у країнах ЄС...
показать весь комментарий
16.03.2023 20:44 Ответить
В країнах ЄС є доступ до медецини на відміну від нас , де скоріш здохнеш чим попадеш до лікаря , а зараз щетй відрізають від самолікування , зараз це не на часі , є інші пріорітети в країні , все що роблять зелені , через дупу...
показать весь комментарий
16.03.2023 20:51 Ответить
Так це не зелені придумали і навпаки е-рецепт зручніший, якщо людина постійно приймає одні і ті ж ліки. Бо можна не йти до лікаря і не сидіти в черзі заради папірця. Можна по телефону виписати і СМС прийде...
показать весь комментарий
16.03.2023 20:54 Ответить
а можна зразу без посередника(лікаря) ,який в цій схемі незрозумілу роль виконує
показать весь комментарий
16.03.2023 21:00 Ответить
Програм та само по собі дуже висне. Інколи лікарі не можуть по півдоби рецепти оформлювати. А це додасться шалене навантаження. Адже рецептурних ліків значно більше ніж не рецептурних. Ви собі кількість не уявляєте. Ви думаєте , ай воно просте, я його завжди купував. А тепер все.
Лікар ледь встигав писати на папері 1, 2, 3, 4, 5 ...а тепер на то всьо треба окремий рецепт, набрати, дозу порахувати, кількість днів.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:04 Ответить
Ще раз: реєстр рецептурних ліків принаймні поки що не міняють... Якщо хтось у березні стоїть за своїми ліками з паперовим рецептом, то у квітні так само стоятиме з рецептом, але електронним.

Щодо зависання програми - моя мама з цим не стикалася, хоча користується е-рецептами з часів Супрун.
Якщо зелені розширять потім перелік рецептурних ліків - так, це буде дупа. Але поки що міняється лише форма видачі рецепту.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:07 Ответить
Та видно що ви далекий від процесу.
Ну побачите
показать весь комментарий
16.03.2023 21:10 Ответить
Я якось був у свого сімейного лікаря (робив щеплення) і заодно виписав там електронний рецепт мамі, бо в неї сердечні ліки закінчувалися. Я бачив як то робиться - все зайняло 5 хвилин при тому, що медсестра не молода і не дуже дружить з компом. У подальшому сімейний сказав, що мама може йому дзвонитиме і медсестра висилатиме їй рецепт по СМС. Так все і відбувається без якихось проблем...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:17 Ответить
Це зовсім інше. Ну от як ще пояснити...
Візьміть мамину аптечку і напишіть що там.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:23 Ответить
А тепер уявіть всі мами ,а не тільки Ваша будуть потребувати рецептів , так там треба декількох людей тримати для надсилання ,,есемесок''...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:26 Ответить
Так лікар особисто і не виписує рецепт - це робить медсестра, поки він приймає інших пацієнтів...
показать весь комментарий
16.03.2023 22:50 Ответить
До речі, в кожної людини може бути потреба в 5-6 найменуваннях рецептурних засобів. По 5 хв на кожний вже 25. А Лікар працює по 6-7 годин. А в нього пацієнтів кілька тисяч. І порахуйте.
А ще будуть дзвони випишіть мені рецепт на барбовал, бо я спати не можу. Ото там радлі будуть
показать весь комментарий
16.03.2023 21:26 Ответить
З паперовим можна прийти безліч разів,з електронним один раз.Чим це краще в кого ліки на тривалий термін?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:20 Ответить
Там такий доступ, що вам навряд чи сподобалось би, свої «особливості». Але якщо и таки потрапили там до лікаря, то здасте і всі аналізи, і всі обстеження, і зроблять все щоб ви були якомога здоровіші.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:01 Ответить
Так отож , а тут ти йдеш до лікаря - статиста , а лікування на другому плані , хоча може даже не на другому
показать весь комментарий
16.03.2023 21:08 Ответить
Так,там практично все за рецептом.
Але -- максимум півгоди-- візит до лікаря, 5хв -- візит в аптеку, та й будь здоровий, не кашляй...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:59 Ответить
в Європі і штатах його не приймають - заборонений.
Так що думайте чим лікуєтесь.
пс. Анальгін теж рецепт і корвалол з барбовалом
показать весь комментарий
16.03.2023 20:55 Ответить
бо в них є альтернатива , а головне ми не Европа і не Штати , і якби у нас всі інші життєві аспекти були врегульовані(приорітетніші) , то можна би було займатись , цими , а так все з ніг на голову...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:05 Ответить
На заході люди стабільно забезпечені ЛЗ. Вони купують упаковками чи на курс. А в нас люди по таблетках беруть, бо грошей нема. Так одна людина може купити одразу 5 -6 найменувань рецептурних препаратів. Їх легко відпустити. А от по електоронному рецепту треба буде попотіти.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:09 Ответить
Так , завтра мені прийдеться потратити десь більше половини пенсії на ліки про запас , і ще 20 днів жити до наступної пенсії на залишившихся 3000грн , а ще треба сплатити комунальні...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:19 Ответить
З лікар для пацієнта створює план лікування та призначення. На довільний період.
Просто люди всього не знають.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:15 Ответить
Зе_скотство
показать весь комментарий
16.03.2023 20:55 Ответить
Якщо електрики не буде,то що далі.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:13 Ответить
гроші пішли на пункти "незламності" тому рецепти теж будуть там видавати ось побачите .Уявіть заходите на пункт ..а там великий портрет Зеленського на грудях якого медаль Рональда Рейгана за незламність і зразу про всі недуги забуваєш!
показать весь комментарий
16.03.2023 21:30 Ответить
Та да,ще ж і не скрізь той пункт і знайдеш.Можна не добравшись до портрета гикнути.Аж цікаво стало,без того портрета ховатимуть чи заборонять?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:47 Ответить
!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 22:15 Ответить
До речі в Польщі паперові рецепти дозволені. Навіть є лікарі, які на прохання виписують рецепти, особливо актуально для наших мігрантів.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:16 Ответить
Я розумію такий закон після війни , але не ... От що робити волонтерам , які постійно забеспечують госпіталі ? Госпіталі просять все , від звичайного працетамола , анльгіна , до хірургічного інструменту . Курви зелені , будьте прокляті , все що ви робите нам , що б повернулося вам , стократно !
показать весь комментарий
16.03.2023 21:34 Ответить
Без світла чи інтернету лікар не зможе видати рецепт. Це стосується і аптеки.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:37 Ответить
Женщина приходит в аптеку и спрашивает у фармацевта:
- Скажите, у вас есть мышьяк?
- Простите, а для чего он вам нужен?
- Мужа-єлдака отравить хочу.
- В таком случае я не могу вам его отпустить.
Тогда женщина лезет в свою сумочку и достает оттуда фотографию, на
которой ее муж-єлдак запечатлен в очень интересной позе со своей любовницей -
женой того самого фармацевта!
Взглянув на фотку, фармацевт говорит:
- А, ну раз у вас есть рецепт…
показать весь комментарий
16.03.2023 22:33 Ответить
Папочка сына хотел отравить,
Просит в жаркое мышьяк положить.
Официант вдруг становится строже:
"Будет на двадцать копеек дороже".
показать весь комментарий
16.03.2023 22:43 Ответить
И зачем это нужно,кроме как загнать людей в очередную зависимомть от бюрократов-взяточников?
показать весь комментарий
16.03.2023 23:05 Ответить
От я лікар- ФОП
Мені потрібно купувати запас ліків в аптеці для роботи.То що - мені потрібно самій собі виписувати рецепти? Не розумію.
показать весь комментарий
17.03.2023 06:02 Ответить
 
 