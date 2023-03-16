С апреля все рецептурные лекарства будут выдавать по электронному рецепту, - Минздрав

С апреля украинцы смогут выписывать рецепты на лекарства по упрощенной системе: с апреля этого года граждане смогут оформлять для себя электронные рецепты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook, отметив, что новая методика коснется тех препаратов, которые зафиксированы в Государственном реестре лекарственных средств.

"Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача. Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФОП. Для этого учреждению не нужно иметь договор с НСЗУ", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что такой е-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЭСЗ - электронной системе здравоохранения.