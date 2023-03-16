С апреля все рецептурные лекарства будут выдавать по электронному рецепту, - Минздрав
С апреля украинцы смогут выписывать рецепты на лекарства по упрощенной системе: с апреля этого года граждане смогут оформлять для себя электронные рецепты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook, отметив, что новая методика коснется тех препаратов, которые зафиксированы в Государственном реестре лекарственных средств.
"Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача. Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФОП. Для этого учреждению не нужно иметь договор с НСЗУ", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что такой е-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЭСЗ - электронной системе здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І звісно - рецепт лікар зобов'язаний роздрукувати за вимогою пацієнта.
Плюс особиста печатка лікаря та підпис на ньому.
А тепер ВСІ вимушені будуть стояти в черзі. Чи вистачить хоча б місяця?
Зеленский обещает миллионам пенсионеров смартфоны в обмен на вакцинацию. На что могут рассчитывать бабушки и дедушки и сколько это будет стоить налогоплательщикам? (укр)
ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 2022
І звісно - рецепт лікар зобов'язаний роздрукувати за вимогою пацієнта.
Плюс особиста печатка лікаря та підпис на ньому.
Моя мама, категорично, не читає.
-Хай пілікає.
лікарі ледь справляються з доступними ліками
аж тут хлине навала людей, які приймають безліч рецептурних ліків від різноманітних хвороб
а ще уявіть черги в аптеках, бо ж буде відпускатись окремо купа позицій, а як по пластиночці - дурдом
Диклофенак хтось ходить до лікаря виписувати ? Ні.
А тепер піде. І корвалол. І анальгін. І магнікор. І нітрогліцерин. І нітроксолін. І. І. І....
Є різниця - написати рукою одне слово і поруч інше, або набирати кожний рецепт окремо, якщо у тебе комп висне. Та люди чекатимуть черги роками
То ви випусували на нього електронний рецепт, щоб купити пластиночку
Лікар ледь встигав писати на папері 1, 2, 3, 4, 5 ...а тепер на то всьо треба окремий рецепт, набрати, дозу порахувати, кількість днів.
Щодо зависання програми - моя мама з цим не стикалася, хоча користується е-рецептами з часів Супрун.
Якщо зелені розширять потім перелік рецептурних ліків - так, це буде дупа. Але поки що міняється лише форма видачі рецепту.
Ну побачите
Візьміть мамину аптечку і напишіть що там.
А ще будуть дзвони випишіть мені рецепт на барбовал, бо я спати не можу. Ото там радлі будуть
Але -- максимум півгоди-- візит до лікаря, 5хв -- візит в аптеку, та й будь здоровий, не кашляй...
Так що думайте чим лікуєтесь.
пс. Анальгін теж рецепт і корвалол з барбовалом
Просто люди всього не знають.
- Скажите, у вас есть мышьяк?
- Простите, а для чего он вам нужен?
- Мужа-єлдака отравить хочу.
- В таком случае я не могу вам его отпустить.
Тогда женщина лезет в свою сумочку и достает оттуда фотографию, на
которой ее муж-єлдак запечатлен в очень интересной позе со своей любовницей -
женой того самого фармацевта!
Взглянув на фотку, фармацевт говорит:
- А, ну раз у вас есть рецепт…
Просит в жаркое мышьяк положить.
Официант вдруг становится строже:
"Будет на двадцать копеек дороже".
Мені потрібно купувати запас ліків в аптеці для роботи.То що - мені потрібно самій собі виписувати рецепти? Не розумію.