На Київщині сьогодні знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, можливі звуки вибухів, - ОВА
На Київщині 17 березня може бути чути звуки вибухів.
Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Увага, 17 березня, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.
Зберігаймо спокій – роботи планові", - йдеться в повідомленні.
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