На Київщині сьогодні знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, можливі звуки вибухів, - ОВА

На Київщині 17 березня може бути чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.



"Увага, 17 березня, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.



Зберігаймо спокій – роботи планові", - йдеться в повідомленні.

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