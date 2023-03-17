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На Київщині сьогодні знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, можливі звуки вибухів, - ОВА

сапер,мінування

На Київщині 17 березня може бути чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, 17 березня, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.

Зберігаймо спокій – роботи планові", - йдеться в повідомленні.

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вибух (4532) Київська область (4131) розмінування (1007)


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