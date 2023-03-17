Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини, - ОВА
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
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