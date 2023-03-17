Понад 20 важкопоранених окупантів доставлено до лікарні в Олешках, - Генштаб
Противник продовжує зазнавати втрат на війні в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів", - йдеться в повідомленні.
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