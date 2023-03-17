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Понад 20 важкопоранених окупантів доставлено до лікарні в Олешках, - Генштаб

рф,орки,окупанти,рашисти

Противник продовжує зазнавати втрат на війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зосереджують основні зусилля на п’яти напрямках, за добу здійснили понад 70 атак, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6869) Олешки (59) Херсонська область (5937)


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з якою ціллю?
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17.03.2023 08:35 Відповісти
Дасть Бог поздихають.
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17.03.2023 08:37 Відповісти
Надеюсь это самовары, которых не отвезут на остров Валаам, а они будут клянчить мелочь возле Пятерочки в мацкве и ******. всё как дилды каторые ваявале и завящале
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17.03.2023 08:42 Відповісти
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17.03.2023 08:44 Відповісти
Методы парашного "лечения" простые- сразу в морг.
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17.03.2023 08:54 Відповісти
Вони ж незабаром спалять важкопоранених у крематорії. То нащо такі транспортні розходи - відразу на кладовище.
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17.03.2023 10:08 Відповісти
навіщо? в цьому немає ніякого сенсу...
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17.03.2023 11:41 Відповісти
 
 