Более 20 тяжелораненых оккупантов доставлены в больницу в Олешках, - Генштаб
Противник продолжает нести потери на войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов", - говорится в сообщении.
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