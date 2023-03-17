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Новости Агрессия России против Украины Война
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Более 20 тяжелораненых оккупантов доставлены в больницу в Олешках, - Генштаб

рф,орки,окупанти,рашисти

Противник продолжает нести потери на войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях, за сутки совершили более 70 атак, - Генштаб

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6567) Алёшки (43) Херсонская область (4946)


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з якою ціллю?
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17.03.2023 08:35 Ответить
Дасть Бог поздихають.
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17.03.2023 08:37 Ответить
Надеюсь это самовары, которых не отвезут на остров Валаам, а они будут клянчить мелочь возле Пятерочки в мацкве и ******. всё как дилды каторые ваявале и завящале
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17.03.2023 08:42 Ответить
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17.03.2023 08:44 Ответить
Методы парашного "лечения" простые- сразу в морг.
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17.03.2023 08:54 Ответить
Вони ж незабаром спалять важкопоранених у крематорії. То нащо такі транспортні розходи - відразу на кладовище.
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17.03.2023 10:08 Ответить
навіщо? в цьому немає ніякого сенсу...
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17.03.2023 11:41 Ответить
 
 