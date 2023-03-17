Минулої доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Протягом 16 березня російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 17 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Ольгівське, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Червоне, Білогір'я, Шевченко, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

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Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.