Минулої доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, - ОВА
Протягом 16 березня російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 17 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Ольгівське, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Червоне, Білогір'я, Шевченко, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.
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