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Протягом доби рашисти п’ять разів обстріляли Очаківську громаду, - ОВА

миколаївщина

16 березня російські окупанти 5 разів обстрілювали з мінометів акваторію Очаківської громади Миколаївської області

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Учора, 16 березня, о 09:50, 11:53, 13:57, 16:00 та 17:48 ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться  в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що у м.Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог бив із мінометів по Очаківській громаді, - ОВА

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Миколаївська область (2304) обстріл (29527) Кім Віталій (471)


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