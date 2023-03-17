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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни тимчасово вичерпали наступальний потенціал на Донбасі, - британська розвідка

рф

Останніми днями російські сили та сили групи "Вагнера" зайняли плацдарми на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Минулого тижня річка позначила лінію фронту. Збройні сили України продовжують боронити західну частину міста.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"По всьому фронду  Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, що спостерігалися принаймні з січня 2023 року. Це, швидше за все, пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії в цей час не можуть бути стійкими", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що російські лідери, швидше за все, прагнутимуть відновити наступальний потенціал сил після того, як буде поповнено запаси особового складу та боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії.

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Автор: 

армія рф (18036) розвідка (3894) Донбас (22358) зовнішня розвідка (482) Бахмут (1563)


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Тимчасово...
А в нас і оборонного потенціалу малувато, не те що наступального.
Сирський справився і в Сєвєродонецьку, і в Соледарі, і в Бахмуті.
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17.03.2023 09:29 Відповісти
Як шкода що не вберегли склади з БК....
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17.03.2023 09:42 Відповісти
Як їх можна було вберегти - вони простонеба стояли.
А в країні повно зрадників.
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17.03.2023 09:49 Відповісти
Ксеніє, я не пам'ятаю, чи рекомендував це відео Р. Шапошникова про Сирського. Якщо не переглядали це відео - перегляньте. До речі, в Р. Шапошникова є відео, де він разом с ген. Хомчаком, комбатом Березою виходять з Іловайского котла і втечу Хомчака через бойові росіян і ще багато чого.
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
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17.03.2023 10:00 Відповісти
А це про зраду хомчака:
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
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17.03.2023 10:15 Відповісти
 
 