РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10404 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 685 5

Россияне временно исчерпали наступательный потенциал на Донбассе, - британская разведка

рф

В последние дни российские силы и силы группы "Вагнера" заняли плацдармы к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута. На прошлой неделе река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают защищать западную часть города.

Об этом говорится в отчете британской разведки, который опубликован в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"По всему фронду Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий, наблюдавшихся по крайней мере с января 2023 года. Это, скорее всего, связано с тем, что российские силы временно истощили боевые возможности развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть устойчивыми", - говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что российские лидеры, скорее всего, будут стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ стремится захватить Угледар, чтобы конкурировать с ЧВК "Вагнер", - британская разведка

армия РФ (19885) разведка (4205) Донбасс (26958) внешняя разведка (392) Бахмут (1605)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тимчасово...
А в нас і оборонного потенціалу малувато, не те що наступального.
Сирський справився і в Сєвєродонецьку, і в Соледарі, і в Бахмуті.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:29 Ответить
Як шкода що не вберегли склади з БК....
показать весь комментарий
17.03.2023 09:42 Ответить
Як їх можна було вберегти - вони простонеба стояли.
А в країні повно зрадників.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:49 Ответить
Ксеніє, я не пам'ятаю, чи рекомендував це відео Р. Шапошникова про Сирського. Якщо не переглядали це відео - перегляньте. До речі, в Р. Шапошникова є відео, де він разом с ген. Хомчаком, комбатом Березою виходять з Іловайского котла і втечу Хомчака через бойові росіян і ще багато чого.
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
показать весь комментарий
17.03.2023 10:00 Ответить
А це про зраду хомчака:
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
показать весь комментарий
17.03.2023 10:15 Ответить
 
 