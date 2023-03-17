Россияне временно исчерпали наступательный потенциал на Донбассе, - британская разведка

В последние дни российские силы и силы группы "Вагнера" заняли плацдармы к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута. На прошлой неделе река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают защищать западную часть города.

Об этом говорится в отчете британской разведки, который опубликован в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"По всему фронду Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий, наблюдавшихся по крайней мере с января 2023 года. Это, скорее всего, связано с тем, что российские силы временно истощили боевые возможности развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть устойчивыми", - говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что российские лидеры, скорее всего, будут стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии.

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