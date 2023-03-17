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Австралія планує закупити "Томагавки" в США

австралія

Австралія планує закупити в США пізню версію далекобійних ракет "томагавк" на майже мільярд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense news.

У Держдепі США заявили, що Вашингтон вже схвалив укладання цієї угоди. 

Австралійські військові планують встановити ці ракети на есмінці типу "Хобарт", що дозволить їм завдавати ударів по наземним цілям на великій дистанції. Також ракети у версії Block V можуть атакувати об'єкти, що рухаються по воді, і змінювати вибір цілі в польоті.

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Як зазначає видання, ракети "Томагавк" мають дальність польоту 1,6 тис. км. Ця зброя є особливо важливою у Тихоокеанському регіоні, адже на озброєнні Китаю стоять балістичні ракети середньої дальності DF-26 і DF-21, які можуть уразити ціль на дистанції відповідно 4 тис. км. та 2,1 тис. км.

Також до 400 таких самих ракет планує закупити Японія. Наприкінці лютого нижня палата парламенту Японії проголосувала за проєкт військового бюджету, який передбачає виділення рекордних для країни $50 млрд на потреби оборони у 2023 фінансовому році, з них $1,55 млрд передбачено на закупівлю таких ракет. Ще $830 млн мають піти на комп'ютерні програми та обладнання для запуску цих ракет, на передачу технологій та тренування персоналу.

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Австралія (440) ракети (4092) США (23607) гонка озброєнь (39) Томагавк (5)


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Ну если даже Австралия вооружается...
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17.03.2023 09:33 Відповісти
Там китай борзовато себе веде.А взагалі дуже правильно,давно пора озброюватись всім.Інакше прийдеться воювати,але без зброї...
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17.03.2023 09:39 Відповісти
Австралія в складі АУКУС (антикитайський союз США, ВБ та Австралії)
Намічається щось глобальне... От не живеться ж людям спокійно
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17.03.2023 09:42 Відповісти
А где новость о том, что Индия у рахи покупает вооружения на 8,5 млрд. долларов? Чего вдруг так хутко зныкла?
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17.03.2023 10:08 Відповісти
теж не встиг комент написати, ті індуси срані на ган дони краще потратилися б, а не на зброю, борці бл ять, з бідністю. іді оти
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17.03.2023 10:20 Відповісти
Тут еще момент - с телевизора рассказывают, шо у рахи все вот-вот закончится, стрелять нечем, самолетов/вертолетов уже на исходе и т.д. А оно вот как получается. Задолбало это вранье и бравада.
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17.03.2023 10:24 Відповісти
 
 