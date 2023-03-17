Австралія планує закупити "Томагавки" в США

Австралія планує закупити в США пізню версію далекобійних ракет "томагавк" на майже мільярд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense news.

У Держдепі США заявили, що Вашингтон вже схвалив укладання цієї угоди.

Австралійські військові планують встановити ці ракети на есмінці типу "Хобарт", що дозволить їм завдавати ударів по наземним цілям на великій дистанції. Також ракети у версії Block V можуть атакувати об'єкти, що рухаються по воді, і змінювати вибір цілі в польоті.

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Як зазначає видання, ракети "Томагавк" мають дальність польоту 1,6 тис. км. Ця зброя є особливо важливою у Тихоокеанському регіоні, адже на озброєнні Китаю стоять балістичні ракети середньої дальності DF-26 і DF-21, які можуть уразити ціль на дистанції відповідно 4 тис. км. та 2,1 тис. км.

Також до 400 таких самих ракет планує закупити Японія. Наприкінці лютого нижня палата парламенту Японії проголосувала за проєкт військового бюджету, який передбачає виділення рекордних для країни $50 млрд на потреби оборони у 2023 фінансовому році, з них $1,55 млрд передбачено на закупівлю таких ракет. Ще $830 млн мають піти на комп'ютерні програми та обладнання для запуску цих ракет, на передачу технологій та тренування персоналу.

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