Стабілізаційні відключення частково застосовано у Києві та області, - ДТЕК
У Києві та області через пошкодження обладнання частково застосовано стабілізаційні відключення.
Про це у Telegram повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
За командою "Укренерго" було застосовано стабілізаційні відключення згідно з графіками.
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Fedor Fedorov #480918
показати весь коментар17.03.2023 10:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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