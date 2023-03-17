Стабілізаційні відключення частково застосовано у Києві та області, - ДТЕК

У Києві та області через пошкодження обладнання частково застосовано стабілізаційні відключення.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

За командою "Укренерго" було застосовано стабілізаційні відключення згідно з графіками.

Читайте: Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів, можливі обмеження у Житомирській області, - Галущенко