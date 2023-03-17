Енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності, обмеження електропостачання можливі через ремонти, - Галущенко

17 березня енергосистема України має необхідні обсяги для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. У Житомирській, Київській областях та у Києві можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго.

"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу", - йдеться в повідомленні.

У Житомирській, Київській областях та у Києві можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

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