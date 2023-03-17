В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське на європейському ринку, - Міненерго

Україна планує за три роки створити власну лінію з виробництва ядерного палива для АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

За даними Міненерго, в Європі працюють 17 атомних енергоблоків, які не мають альтернативи російському ядерному паливу.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн",- зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначають у Міненерно, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

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Нагадуємо, ядерне паливо для 15 реакторів Україна закуповувала у двох постачальників: в американсько-японської компанії Westinghouse Electric і в російської "ТВЕЛ". В березні 2022 року "Енергоатом" заявив, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва РФ.