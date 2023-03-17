УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9986 відвідувачів онлайн
Новини
4 958 34

В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське на європейському ринку, - Міненерго

аес,запорізька

Україна планує за три роки створити власну лінію з виробництва ядерного палива для АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

За даними Міненерго, в Європі працюють 17 атомних енергоблоків, які не мають альтернативи російському ядерному паливу.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн",- зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначають у Міненерно, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"

Нагадуємо, ядерне паливо для 15 реакторів Україна закуповувала у двох постачальників: в американсько-японської компанії Westinghouse Electric і в російської "ТВЕЛ". В березні 2022 року "Енергоатом" заявив, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва РФ.

Автор: 

АЕС (1161) ядерне паливо (338) атомна енергетика (516) Галущенко Герман (545) Міненерго (1422)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Прекрасно. Те що треба.

Україна повинна віджати взагалі всі ринки та зони впливу рф. А що не зможе потягнути сама те віджати та вивести із території рф.

Головне щоб це не залишились просто слова. Бо зразу згадується завод Байрактар, чи завод по виготовленню ядерного топлива в Україні...
показати весь коментар
17.03.2023 01:18 Відповісти
+11
А що там з деревами , президентським універом , смартфонами для бабць та інше, скільки всього ми чули за життя , одне бла-бла , вже втомило це все базікання...
показати весь коментар
17.03.2023 01:24 Відповісти
+10
Не втомило - це банально. Просто - ***********.
показати весь коментар
17.03.2023 01:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прекрасно. Те що треба.

Україна повинна віджати взагалі всі ринки та зони впливу рф. А що не зможе потягнути сама те віджати та вивести із території рф.

Головне щоб це не залишились просто слова. Бо зразу згадується завод Байрактар, чи завод по виготовленню ядерного топлива в Україні...
показати весь коментар
17.03.2023 01:18 Відповісти
Невелика ремарка. Території РФ не повинно лишитися .
показати весь коментар
17.03.2023 08:06 Відповісти
А це вже залежить виключно від нас.

Я теж за те щоб росіян та росії ліквідувати повністю. Щоб з них відродились ті народи з яких росіян колись зшили. Але саме це не відбудеться, і щоб хтось сильно діяв в цьому напрямку я не бачу. РФ стабільна, майже нікого такого немає щоб не підкорявся кремлю, був один кадирка що відмовився від мобілізації і той вже живий труп. По факту наші спецслужби мало що роблять щоб демонструвати немічність кремля та мотивувати до співпраці локальних царьків рф.
показати весь коментар
17.03.2023 15:05 Відповісти
А що там з деревами , президентським універом , смартфонами для бабць та інше, скільки всього ми чули за життя , одне бла-бла , вже втомило це все базікання...
показати весь коментар
17.03.2023 01:24 Відповісти
Не втомило - це банально. Просто - ***********.
показати весь коментар
17.03.2023 01:48 Відповісти
цієї осені вітер засіє наступні "мильярд" дерев
показати весь коментар
17.03.2023 08:51 Відповісти
Якщо ми посадимо мільярд дерев, нам нікуди буде класти асфальт!
показати весь коментар
17.03.2023 09:27 Відповісти
Будуть будуть) з такими крисами і президентом це все тільки слова що будуть

І завод танковий будуть

І мрію відбудуть)) ті гриби все запартачать
показати весь коментар
17.03.2023 01:25 Відповісти
Все зроблять і побудують. Навіть Нью Васюки!
показати весь коментар
17.03.2023 01:35 Відповісти
Там тих етапів до створення самого палива. І це різні виробництва. І мільярдні вкладення. Було б добре якби так було
показати весь коментар
17.03.2023 01:59 Відповісти
До прикладу, можно поцікавитись скільки країн і окремих компаній приймають участь у виробництві IPhone.

Так шо увійти в цей ланцюжок є непроста, але дуже амбітна справа.
показати весь коментар
17.03.2023 02:10 Відповісти
Новини з майбутнього для телемарафону. З 1991 року в Україні ведеть розмови про створення циклу з виробництва ядерного пального. Знаєте на якому все зараз етапі? Приблизно на тому ж як і створення СПГ - терміналу для приймання зрідженого газу з кораблів - газовозів. Узгодження, комісії, домовленості, нові комісії, робочі групи, укази, знову комісії........
показати весь коментар
17.03.2023 02:50 Відповісти
як показало воєнне сьогодення - розвитку держави заважала рука *******
показати весь коментар
17.03.2023 06:30 Відповісти
Єдине що заважало і заважає розвитку держави, це відсутність бажання працювати, совісті і моралі в чиновників і загалом у влади, та інфантильність значної частини населення котра і обирає/переобирає повторно таку владу.
показати весь коментар
17.03.2023 10:28 Відповісти
було б гарно виробляти ураній 90% чистоти

чисто для.... мирного трахтора
показати весь коментар
17.03.2023 04:03 Відповісти
А може для початку треба повернути усі природні ресурси (того ж газу) до державної власності, щоби народ далі не мордувати?
показати весь коментар
17.03.2023 06:28 Відповісти
Дайте визначення, що таке народ?
показати весь коментар
17.03.2023 06:42 Відповісти
Ви, батєнька, б*єте прям нижче пояса !!
показати весь коментар
17.03.2023 07:23 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 06:40 Відповісти
Думаю, ракеты на 2000 км актуальней.
показати весь коментар
17.03.2023 07:31 Відповісти
Такі новини мене дещо пугають. Хоч би нового чернобиля не було. Якщо процесом керувати будуть менеджери типу арахамії від зеленої влади
показати весь коментар
17.03.2023 07:37 Відповісти
...лякають...
показати весь коментар
17.03.2023 11:33 Відповісти
Ще Кучма 'будував' завод ТВЕЛів 28 років тому. Це, мабуть, такі ж 'будівельники'?
показати весь коментар
17.03.2023 07:58 Відповісти
ВостГок почти угробили,теперь зеленорылые трындят про свое ядерное топливо.......
показати весь коментар
17.03.2023 08:07 Відповісти
Для зеленої плісняви звиздіти- не мішки грузити...
показати весь коментар
17.03.2023 08:34 Відповісти
Зелені крадії складніше за асфальт нічого побудувати не можуть. При наступному президенті що буде - подивимось.
показати весь коментар
17.03.2023 08:39 Відповісти
є ті,хто ще вірить у ці обіцянки,щодо розвитку економіки?будь-якої галузі?слідкуємо за новиною ,і брехуни і ті,що повірили,за міс забудуть
показати весь коментар
17.03.2023 08:43 Відповісти
 
 