В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське на європейському ринку, - Міненерго
Україна планує за три роки створити власну лінію з виробництва ядерного палива для АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
За даними Міненерго, в Європі працюють 17 атомних енергоблоків, які не мають альтернативи російському ядерному паливу.
"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн",- зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Як зазначають у Міненерно, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.
Нагадуємо, ядерне паливо для 15 реакторів Україна закуповувала у двох постачальників: в американсько-японської компанії Westinghouse Electric і в російської "ТВЕЛ". В березні 2022 року "Енергоатом" заявив, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва РФ.
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Україна повинна віджати взагалі всі ринки та зони впливу рф. А що не зможе потягнути сама те віджати та вивести із території рф.
Головне щоб це не залишились просто слова. Бо зразу згадується завод Байрактар, чи завод по виготовленню ядерного топлива в Україні...
Я теж за те щоб росіян та росії ліквідувати повністю. Щоб з них відродились ті народи з яких росіян колись зшили. Але саме це не відбудеться, і щоб хтось сильно діяв в цьому напрямку я не бачу. РФ стабільна, майже нікого такого немає щоб не підкорявся кремлю, був один кадирка що відмовився від мобілізації і той вже живий труп. По факту наші спецслужби мало що роблять щоб демонструвати немічність кремля та мотивувати до співпраці локальних царьків рф.
І завод танковий будуть
І мрію відбудуть)) ті гриби все запартачать
Так шо увійти в цей ланцюжок є непроста, але дуже амбітна справа.
чисто для.... мирного трахтора