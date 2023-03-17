Кремінь: З початку року - 455 звернень про порушення мовного законодавства

Від початку 2023 року мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав 455 звернень щодо порушення мовного законодавства.

Про це Кремінь заявив в ефірі Еспресо, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми нещодавно оприлюднювали свою статистику: 455 звернень надійшло протягом січня - лютого. Вони стосуються сфери обслуговування й інтернет-ресурсів, зокрема відсутності стартових сторінок українською мовою в інтернет-магазинів і сайтів", - наголосив він.

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Тарас Кремінь зауважив, що порівняно з 2022 роком частка порушень мовного закону з боку посадовців скоротилася до мінімуму. Омбудсмен вважає: коли міський голова використовує державну мову, він контролює дотримання закону з боку підлеглих, впливає на мовну ситуацію в певній області й країні загалом.