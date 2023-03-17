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Новини
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Кремінь: З початку року - 455 звернень про порушення мовного законодавства

кремінь

Від початку 2023 року мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав 455 звернень щодо порушення мовного законодавства.

Про це Кремінь заявив в ефірі Еспресо, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми нещодавно оприлюднювали свою статистику: 455 звернень надійшло протягом січня - лютого. Вони стосуються сфери обслуговування й інтернет-ресурсів, зокрема відсутності стартових сторінок українською мовою в інтернет-магазинів і сайтів", - наголосив він.

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Тарас Кремінь зауважив, що порівняно з 2022 роком частка порушень мовного закону з боку посадовців скоротилася до мінімуму. Омбудсмен вважає: коли міський голова використовує державну мову, він контролює дотримання закону з боку підлеглих, впливає на мовну ситуацію в певній області й країні загалом.

Автор: 

українська мова (840) Кремінь Тарас (155)


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І коментів нуль!
Всі хочуть жити в Україні, а патякать на ,, общедаступном,, кацапськом я їзике!
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17.03.2023 11:30 Відповісти
І якщо брати до уваги, що інформпростір захоплений Марафоном Звіздєжа, то хто ще може порушувати?
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17.03.2023 11:31 Відповісти
Американский налогоплательщик знает,что содержит эту контору с бездельниками?
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17.03.2023 12:35 Відповісти
А як на рахунок телеканалу "Дом", який віщаєть по всій Україні на мові агресора, на мові вбивць і терористів? Можливо я пропустив про внесення змін до Конституції? А якщо зміни не вносили, то можливо Гарант Конституції в окопі на самій передовій і не знає, що тут патякають кацапською? Він бистренько наведе порядок, він же патріот ?
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17.03.2023 14:08 Відповісти
 
 