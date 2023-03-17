У Києві скоротять комендантську годину, - КМВА

Комендатську годину в Києві можуть скоротити вже 26 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Комендантська година в Києві буде скорочена! ... Згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - йдеться в повідомленні.

"Але в сотий, в тисячний раз усім нагадаю - Війна не закінчилася. Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена. Аби цього не сталося – нам потрібна єдність. Нам потрібна підтримка збройних сил. Щодня. Не забувайте, що саме завдяки хлопцям і дівчатам на фронті Київ має змогу повертатися до більш цивілізованого життя. Наближаємо разом мир в Україні після нашої Перемоги!", - сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

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