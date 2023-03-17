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Новини Війна
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У Києві скоротять комендантську годину, - КМВА

київ

Комендатську годину в Києві можуть скоротити вже 26 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Комендантська година в Києві буде скорочена! ... Згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - йдеться в повідомленні.

"Але в сотий, в тисячний раз усім нагадаю - Війна не закінчилася. Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена. Аби цього не сталося – нам потрібна єдність. Нам потрібна підтримка збройних сил. Щодня. Не забувайте, що саме завдяки хлопцям і дівчатам на фронті Київ має змогу повертатися до більш цивілізованого життя. Наближаємо разом мир в Україні після нашої Перемоги!", - сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

Також читайте: Із 13 березня на Херсонщині комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30, - ОВА

Автор: 

Київ (19788) комендантська година (267)


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Бот,на бутылку
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17.03.2023 12:15 Відповісти
то вони зовсім дарма, була тиша після 23-00 а зараз натовпи пяних підлітків будуть кричати під вікнами до ночі
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17.03.2023 12:13 Відповісти
І чим буде тепліше, тим більше і частіше будуть такі випадки.
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17.03.2023 12:20 Відповісти
Для вас, дармоїдів, комендантська година круглодобово - саме те.
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17.03.2023 13:04 Відповісти
В принципі з вами згоден, але охорона правопорядку - то є обов'язок поліції. Законів ніхто не відміняв: після 22-00 шуміти не можна.
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17.03.2023 14:46 Відповісти
А как же батальон территориальной громади "МРИЯ"? Как теперь в нем будут служить депутаты ВР - Слуги Народа и судьи ВКС?
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17.03.2023 13:04 Відповісти
И метро продлите хоть до 23-00!!!
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17.03.2023 15:34 Відповісти
 
 