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Новости Война
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В Киеве сократят комендантский час, - КГВА

київ

Комендантский час в Киеве может сократиться уже 26 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"Комендантский час в Киеве будет сокращен! ... Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он продлится с 00:00 до 05:00 ежедневно", - говорится в сообщении.

"Но в сотый, в тысячный раз всем напомню - война не закончилась. Война продолжается. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если возникнут основания - меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена. Чтобы этого не произошло – нам нужно единство. Нам нужна поддержка Вооруженных сил. Ежедневно. Не забывайте, что именно благодаря ребятам на фронте Киев может возвращаться к более цивилизованной жизни. Приближаем вместе мир в Украине после нашей Победы!", - сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

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Киев (25792) комендантский час (168)


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Бот,на бутылку
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17.03.2023 12:15 Ответить
то вони зовсім дарма, була тиша після 23-00 а зараз натовпи пяних підлітків будуть кричати під вікнами до ночі
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17.03.2023 12:13 Ответить
І чим буде тепліше, тим більше і частіше будуть такі випадки.
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17.03.2023 12:20 Ответить
Для вас, дармоїдів, комендантська година круглодобово - саме те.
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17.03.2023 13:04 Ответить
В принципі з вами згоден, але охорона правопорядку - то є обов'язок поліції. Законів ніхто не відміняв: після 22-00 шуміти не можна.
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17.03.2023 14:46 Ответить
А как же батальон территориальной громади "МРИЯ"? Как теперь в нем будут служить депутаты ВР - Слуги Народа и судьи ВКС?
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17.03.2023 13:04 Ответить
И метро продлите хоть до 23-00!!!
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17.03.2023 15:34 Ответить
 
 