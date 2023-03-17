В Киеве сократят комендантский час, - КГВА

Комендантский час в Киеве может сократиться уже 26 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"Комендантский час в Киеве будет сокращен! ... Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он продлится с 00:00 до 05:00 ежедневно", - говорится в сообщении.

"Но в сотый, в тысячный раз всем напомню - война не закончилась. Война продолжается. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если возникнут основания - меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена. Чтобы этого не произошло – нам нужно единство. Нам нужна поддержка Вооруженных сил. Ежедневно. Не забывайте, что именно благодаря ребятам на фронте Киев может возвращаться к более цивилизованной жизни. Приближаем вместе мир в Украине после нашей Победы!", - сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

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