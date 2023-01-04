За нарушение комендантского часа задержать не могут, только проверить, - Нацполиция

Сотрудники полиции не задерживают граждан именно за нарушение комендантского часа. Сделать это могут только если гражданин находится в розыске или имеет оружие или запрещенные вещества.

Об этом сообщила во время брифинга представитель Национальной полиции Украины (НПУ) Марьяна Рева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конкретно за то, что человек нарушил комендантский час, конечно, его не задерживают. Проверяют, и если все хорошо, то отпускают", - сказала пресс-секретарь.

Представитель НПУ пояснила, что полицейские на самом деле задерживают людей только тогда, когда для этого есть определенные причины, то есть, если во время проверки личности полиция понимает, что гражданин находится в розыске, или если у лица во время поверхностной проверки обнаруживают опасные запрещенные препараты или запрещенные взрывоопасные устройства, оружие и так далее.

"В этих случаях человек действительно может быть задержан. Но когда мы говорим о нарушителях комендантского часа, то мы таких людей проверяем, выявляем и, если у человека все хорошо с документами, и если у человека нет проблем с законом, то, конечно, этих людей отпускают", - рассказала Рева.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь полиция зафиксировала более ста случаев нарушения комендантского часа, более 60 из них - в Киеве.

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