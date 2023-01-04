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За нарушение комендантского часа задержать не могут, только проверить, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

полиция,шеврон,нацполиция

Сотрудники полиции не задерживают граждан именно за нарушение комендантского часа. Сделать это могут только если гражданин находится в розыске или имеет оружие или запрещенные вещества.

Об этом сообщила во время брифинга представитель Национальной полиции Украины (НПУ) Марьяна Рева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конкретно за то, что человек нарушил комендантский час, конечно, его не задерживают. Проверяют, и если все хорошо, то отпускают", - сказала пресс-секретарь.

Представитель НПУ пояснила, что полицейские на самом деле задерживают людей только тогда, когда для этого есть определенные причины, то есть, если во время проверки личности полиция понимает, что гражданин находится в розыске, или если у лица во время поверхностной проверки обнаруживают опасные запрещенные препараты или запрещенные взрывоопасные устройства, оружие и так далее.

"В этих случаях человек действительно может быть задержан. Но когда мы говорим о нарушителях комендантского часа, то мы таких людей проверяем, выявляем и, если у человека все хорошо с документами, и если у человека нет проблем с законом, то, конечно, этих людей отпускают", - рассказала Рева.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь полиция зафиксировала более ста случаев нарушения комендантского часа, более 60 из них - в Киеве.

Читайте также: В новогоднюю ночь комендантский час не отменяется: нарушителей будут задерживать, - Нацполиция
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Топ комментарии
+6
А проверять могут очень долго. Особенно после ночных клубов.
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04.01.2023 16:26
+5
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04.01.2023 16:28
+4
Таке враження, що речниця заохочує до порушення комендатської години.
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04.01.2023 17:23
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04.01.2023 16:26 Ответить
А проверять могут очень долго. Особенно после ночных клубов.
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04.01.2023 16:26 Ответить
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04.01.2023 16:28 Ответить
Лукавят фараоны. А надо просто отрегулировать этот вопрос. Чтобы каждый знал, что будет стоить гульки в комендантский час
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04.01.2023 16:30 Ответить
От тільки біда в тому, що при обшуку підкинути людині в кишеньку пакет з невстановленою підозрілою речовиною - раз плюнути, і багато мусарні цим і до, і після реформи радо користуються.
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04.01.2023 16:34 Ответить
А штраф? Після цієї статті взагалі на комендантську годину не зважатимуть.
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04.01.2023 16:45 Ответить
Комендантська година для лохів.В процесуальних кодексах(адмінистративний та уголовний)взагалі немає покарання за порушення цієї години.
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04.01.2023 18:58 Ответить
У воєнний час дещо інші правила. А занадто вумних, хто почне патрульних законам вчити, я б затримав за супротив поліці, протримав би у відділі до ранку, а потім суд і 15 діб адмінарешту.
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04.01.2023 19:03 Ответить
тобто, у воєнний час можна беззаконня творити ??
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04.01.2023 19:37 Ответить
Ні, але закони у цей час інші. Зокрема, обмежуються громадянські свободи.
Я знаю приклади, коли патрулі у комендантську годину стріляли по порушниках (людях та машинах )без попередження - і вважаю це в умовах воєнного часу виправданим.
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04.01.2023 22:28 Ответить
Так потрібні чіткі правила, читай закони для воєнного стану. Про це ж і мова.

А зі слів

Про це повідомила на брифінгу речниця Національної поліції України (НПУ) Мар'яна Рева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Конкретно за те, що людина порушила комендантську годину, звісно, її не затримують. Перевіряють, і якщо все гаразд, то відпускають"
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04.01.2023 23:11 Ответить
Дуже сподіваюсь, що завтра буде роз'яснення, що насправді є покарання за порушення комендантської години. А можна вчинити так: завести у найближчий відділок для перевірки документів (це і речниця говорила, що можна), а потім тримати до ранку, бо йти нікуди не можна - комендантська година.
PS Ще у квітні ми з родиною приїхали в Київ поїздом десь за 25-30 хвилин після початку комендантської години, і нас вже не випустили з приміщення вокзалу до ранку.
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04.01.2023 23:36 Ответить
У нас були випадки з трагічним кінцем. Тому неясно, яке законодавче забезпечення.
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05.01.2023 13:39 Ответить
Зараз у цьому контексті пріоритет - громадський порядок та відлов диверсантів. Під це треба заточувати законодавство. Якщо зараз у законодавчому полі є дірки, пріоритети ті ж самі. Вважаю вкрай аморальним зараз користуватись дірками в законодавстві і гуляти ночами, дратуючи патрульних розповідями про відсутність покарання.
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05.01.2023 17:08 Ответить
+5 Але чомусь думав, що комендантська година, то сурйозно. А виявилося 50/50.
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05.01.2023 19:32 Ответить
Спростування (чи роз'яснення) поки немає, і це дуже дивує. Сподіваюсь, перед Різдвом роз'яснять, інакше п'яні неадеквати за всі недогуляні ночі відіграються.
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05.01.2023 21:47 Ответить
Так что,можно таксовать?
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04.01.2023 16:58 Ответить
Я б не ризикував. Пояснювати патрульному під час комендантської години, що він не має права вас затримувати, та ще й коли ви на машині - може погано закінчитись.
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04.01.2023 23:39 Ответить
А треба було б не тільки затримувати, а й давати профілактичних ********.

Задовбав вже бухий та гучний електорат ЗЄ по ночах.
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04.01.2023 17:00 Ответить
Цікаво,в Києві понад 60 порушників комендантської години в новорічну ніч.Куди можна було швендяти,коли з половини першої в Києві бахало до четвертої ранку.Якісь екстремали чи безголові зовсім
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04.01.2023 17:13 Ответить
хто там на те ППО звертає увагу ... прилетить, то прилетить ... Особливо після 0,5 л ...
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04.01.2023 19:38 Ответить
Таке враження, що речниця заохочує до порушення комендатської години.
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04.01.2023 17:23 Ответить
Ахаха а ті хто попався і вже заплатили по рішенню суду 17 000 грн
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04.01.2023 17:24 Ответить
А де про це можно почитати?
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04.01.2023 18:59 Ответить
в военное время не принимают соответствующих законов
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04.01.2023 17:54 Ответить
Ну ніхіба собі,
навіть без штрафу 1000 грн. відпускають!
нахіба тоді ця комендантська година організована?
особовий склад задіяний кожну ніч.
зелебобіки - такі зелебобіки.
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04.01.2023 19:15 Ответить
Я вже писав в інших гілках, що чув від знайомих про випадки, коли патрульні під час комендантської години стріляли по порушниках без попередження - може, порушник робив якійсь різкі рухи, деталей не знаю. Але під час війни я б не став провокувати патрульних, а деяких дописувачів оштрафував би за фактичні заклики до порушень.
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04.01.2023 23:43 Ответить
написано про затримання, штраф то саме собі зрозуміло. чи буцана безкоштовно
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05.01.2023 06:47 Ответить
 
 