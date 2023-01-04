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затримання (4142) комендантська година (178) Нацполіція (13914)

За порушення комендантської години затримати не можуть, лише перевірити, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

полиция,шеврон,нацполиция

Працівники поліції не затримують громадян саме за порушення комендантської години. Зробити це можуть, лише якщо громадянин перебуває в розшуку або має зброю чи заборонені речовини.

Про це повідомила на брифінгу речниця Національної поліції України (НПУ) Мар’яна Рева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Конкретно за те, що людина порушила комендантську годину, звісно, її не затримують. Перевіряють, і якщо все гаразд, то відпускають", - сказала речниця.

Представниця НПУ пояснила, що поліцейські насправді затримують людей тільки тоді, коли для цього є певні причини, тобто, якщо під час перевірки особи поліція розуміє, що громадянин знаходиться у розшуку, або якщо у особи під час поверхневої перевірки виявляють небезпечні заборонені препарати чи заборонені вибухонебезпечні пристрої, зброю і так далі.

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"У цих випадках людина дійсно може бути затримана. Але коли ми говоримо про порушників комендантської години, то ми таких людей перевіряємо, виявляємо і, якщо у людини все гаразд із документами, і якщо у людини немає проблем із законом, то звісно, цих людей відпускають", - розповіла Рева.

Раніше повідомлялося, що в новорічну ніч поліція зафіксувала дещо більше сотні випадків порушення комендантської години, понад 60 з них - у Києві.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
А проверять могут очень долго. Особенно после ночных клубов.
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04.01.2023 16:26
+5
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04.01.2023 16:28
+4
Таке враження, що речниця заохочує до порушення комендатської години.
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04.01.2023 17:23
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04.01.2023 16:26 Відповісти
А проверять могут очень долго. Особенно после ночных клубов.
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04.01.2023 16:26 Відповісти
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04.01.2023 16:28 Відповісти
Лукавят фараоны. А надо просто отрегулировать этот вопрос. Чтобы каждый знал, что будет стоить гульки в комендантский час
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04.01.2023 16:30 Відповісти
От тільки біда в тому, що при обшуку підкинути людині в кишеньку пакет з невстановленою підозрілою речовиною - раз плюнути, і багато мусарні цим і до, і після реформи радо користуються.
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04.01.2023 16:34 Відповісти
А штраф? Після цієї статті взагалі на комендантську годину не зважатимуть.
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04.01.2023 16:45 Відповісти
Комендантська година для лохів.В процесуальних кодексах(адмінистративний та уголовний)взагалі немає покарання за порушення цієї години.
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04.01.2023 18:58 Відповісти
У воєнний час дещо інші правила. А занадто вумних, хто почне патрульних законам вчити, я б затримав за супротив поліці, протримав би у відділі до ранку, а потім суд і 15 діб адмінарешту.
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04.01.2023 19:03 Відповісти
тобто, у воєнний час можна беззаконня творити ??
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04.01.2023 19:37 Відповісти
Ні, але закони у цей час інші. Зокрема, обмежуються громадянські свободи.
Я знаю приклади, коли патрулі у комендантську годину стріляли по порушниках (людях та машинах )без попередження - і вважаю це в умовах воєнного часу виправданим.
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04.01.2023 22:28 Відповісти
Так потрібні чіткі правила, читай закони для воєнного стану. Про це ж і мова.

А зі слів

Про це повідомила на брифінгу речниця Національної поліції України (НПУ) Мар'яна Рева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Конкретно за те, що людина порушила комендантську годину, звісно, її не затримують. Перевіряють, і якщо все гаразд, то відпускають"
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04.01.2023 23:11 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що завтра буде роз'яснення, що насправді є покарання за порушення комендантської години. А можна вчинити так: завести у найближчий відділок для перевірки документів (це і речниця говорила, що можна), а потім тримати до ранку, бо йти нікуди не можна - комендантська година.
PS Ще у квітні ми з родиною приїхали в Київ поїздом десь за 25-30 хвилин після початку комендантської години, і нас вже не випустили з приміщення вокзалу до ранку.
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04.01.2023 23:36 Відповісти
У нас були випадки з трагічним кінцем. Тому неясно, яке законодавче забезпечення.
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05.01.2023 13:39 Відповісти
Зараз у цьому контексті пріоритет - громадський порядок та відлов диверсантів. Під це треба заточувати законодавство. Якщо зараз у законодавчому полі є дірки, пріоритети ті ж самі. Вважаю вкрай аморальним зараз користуватись дірками в законодавстві і гуляти ночами, дратуючи патрульних розповідями про відсутність покарання.
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05.01.2023 17:08 Відповісти
+5 Але чомусь думав, що комендантська година, то сурйозно. А виявилося 50/50.
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05.01.2023 19:32 Відповісти
Спростування (чи роз'яснення) поки немає, і це дуже дивує. Сподіваюсь, перед Різдвом роз'яснять, інакше п'яні неадеквати за всі недогуляні ночі відіграються.
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05.01.2023 21:47 Відповісти
Так что,можно таксовать?
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04.01.2023 16:58 Відповісти
Я б не ризикував. Пояснювати патрульному під час комендантської години, що він не має права вас затримувати, та ще й коли ви на машині - може погано закінчитись.
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04.01.2023 23:39 Відповісти
А треба було б не тільки затримувати, а й давати профілактичних ********.

Задовбав вже бухий та гучний електорат ЗЄ по ночах.
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04.01.2023 17:00 Відповісти
Цікаво,в Києві понад 60 порушників комендантської години в новорічну ніч.Куди можна було швендяти,коли з половини першої в Києві бахало до четвертої ранку.Якісь екстремали чи безголові зовсім
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04.01.2023 17:13 Відповісти
хто там на те ППО звертає увагу ... прилетить, то прилетить ... Особливо після 0,5 л ...
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04.01.2023 19:38 Відповісти
Таке враження, що речниця заохочує до порушення комендатської години.
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04.01.2023 17:23 Відповісти
Ахаха а ті хто попався і вже заплатили по рішенню суду 17 000 грн
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04.01.2023 17:24 Відповісти
А де про це можно почитати?
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04.01.2023 18:59 Відповісти
в военное время не принимают соответствующих законов
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04.01.2023 17:54 Відповісти
Ну ніхіба собі,
навіть без штрафу 1000 грн. відпускають!
нахіба тоді ця комендантська година організована?
особовий склад задіяний кожну ніч.
зелебобіки - такі зелебобіки.
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04.01.2023 19:15 Відповісти
Я вже писав в інших гілках, що чув від знайомих про випадки, коли патрульні під час комендантської години стріляли по порушниках без попередження - може, порушник робив якійсь різкі рухи, деталей не знаю. Але під час війни я б не став провокувати патрульних, а деяких дописувачів оштрафував би за фактичні заклики до порушень.
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04.01.2023 23:43 Відповісти
написано про затримання, штраф то саме собі зрозуміло. чи буцана безкоштовно
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05.01.2023 06:47 Відповісти
 
 