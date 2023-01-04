За порушення комендантської години затримати не можуть, лише перевірити, - Нацполіція
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Працівники поліції не затримують громадян саме за порушення комендантської години. Зробити це можуть, лише якщо громадянин перебуває в розшуку або має зброю чи заборонені речовини.
Про це повідомила на брифінгу речниця Національної поліції України (НПУ) Мар’яна Рева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Конкретно за те, що людина порушила комендантську годину, звісно, її не затримують. Перевіряють, і якщо все гаразд, то відпускають", - сказала речниця.
Представниця НПУ пояснила, що поліцейські насправді затримують людей тільки тоді, коли для цього є певні причини, тобто, якщо під час перевірки особи поліція розуміє, що громадянин знаходиться у розшуку, або якщо у особи під час поверхневої перевірки виявляють небезпечні заборонені препарати чи заборонені вибухонебезпечні пристрої, зброю і так далі.
"У цих випадках людина дійсно може бути затримана. Але коли ми говоримо про порушників комендантської години, то ми таких людей перевіряємо, виявляємо і, якщо у людини все гаразд із документами, і якщо у людини немає проблем із законом, то звісно, цих людей відпускають", - розповіла Рева.
Раніше повідомлялося, що в новорічну ніч поліція зафіксувала дещо більше сотні випадків порушення комендантської години, понад 60 з них - у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Я знаю приклади, коли патрулі у комендантську годину стріляли по порушниках (людях та машинах )без попередження - і вважаю це в умовах воєнного часу виправданим.
А зі слів
Про це повідомила на брифінгу речниця Національної поліції України (НПУ) Мар'яна Рева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Конкретно за те, що людина порушила комендантську годину, звісно, її не затримують. Перевіряють, і якщо все гаразд, то відпускають"
PS Ще у квітні ми з родиною приїхали в Київ поїздом десь за 25-30 хвилин після початку комендантської години, і нас вже не випустили з приміщення вокзалу до ранку.
Задовбав вже бухий та гучний електорат ЗЄ по ночах.
навіть без штрафу 1000 грн. відпускають!
нахіба тоді ця комендантська година організована?
особовий склад задіяний кожну ніч.
зелебобіки - такі зелебобіки.