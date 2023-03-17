Частину "пунктів незламності" на Буковині закрили, бо нема проблем зі світлом

У Чернівецькій області частину "пунктів незламності" перевели в режим "готові до відкриття", бо ситуація зі світлом поліпшилися.

Про це повідомили в Чернівецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря", - йдеться у повідомленні.

Тепер в області в області функціонує 131 "пункт незламності". Станом на 19 лютого на Буковині їх було 313.

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В ОВА наголосили, що "пункти незламності" запрацюють у разі погіршення безпекової ситуації в енергетичній сфері.

З оновленим переліком "пунктів незламності" можна ознайомитися за посиланням.