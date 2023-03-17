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Новини
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Частину "пунктів незламності" на Буковині закрили, бо нема проблем зі світлом

пункт,незламності

У Чернівецькій області частину "пунктів незламності" перевели в режим "готові до відкриття", бо ситуація зі світлом поліпшилися.

Про це повідомили в Чернівецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря", - йдеться у повідомленні.

Тепер в області в області функціонує 131 "пункт незламності". Станом на 19 лютого на Буковині їх було 313.

Також читайте: У Чернігові більше не працюють Пункти незламності

В ОВА наголосили, що "пункти незламності" запрацюють у разі погіршення безпекової ситуації в енергетичній сфері.

З оновленим переліком "пунктів незламності" можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

Буковина (854) Чернівці (562) відключення світла (1100) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+15
а скоко бабла попилили на этих пунктах, одному резнику известно
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17.03.2023 14:09 Відповісти
+15
Жодної користі окрім піару зеленського ті пукти не принесли
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17.03.2023 14:16 Відповісти
+10
ніби з тих пунктів був якийсь толк.
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17.03.2023 14:09 Відповісти
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а скоко бабла попилили на этих пунктах, одному резнику известно
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17.03.2023 14:09 Відповісти
чому тільки резніку ??? насамперед це відомо єрмаку з жОПи прі3.14здента, головам ОВЦА !!!
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17.03.2023 14:38 Відповісти
ніби з тих пунктів був якийсь толк.
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17.03.2023 14:09 Відповісти
не раз проходив повз тих пунктів..два,три поліціянти там грілись...навіть бомжі місцеві не заходили.
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17.03.2023 14:11 Відповісти
Жодної користі окрім піару зеленського ті пукти не принесли
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17.03.2023 14:16 Відповісти
"Одеса отримає десять автобусів та генератори (41 шт.) від турецького міста-побратима. За допомогою генераторів містяни матимуть можливість заряджати телефони та комп'ютери і обігріватися у відповідних центрах, створених Одеським муніципалітетом."
Нарешті Одеса зігріється та зарядить гаджети
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17.03.2023 14:26 Відповісти
А генераторы то подешевели. раза в 2, 2,5. когда тот что стоил 30к будет стоить хотя бы пятерку гриваков я пожалуй возьму
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17.03.2023 14:35 Відповісти
Бырыги мечтали озолотиться, но не подфартило, не повезло )
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17.03.2023 14:51 Відповісти
Вони вже встигли.
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17.03.2023 15:12 Відповісти
Просто цікаво - на Буковині за всю війну хоч раз щось бумкнуло?
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17.03.2023 14:51 Відповісти
Это типа для встречного вопроса, а зачем тогда вуйке из Закарпатья или гуцулу из Франыка ехать под какойта всратый Бахмут, который ему сто лет нахер не нада? И если б телемарафет он бы и не знал такое название населенного пунка. так-то да...
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17.03.2023 15:24 Відповісти
 
 