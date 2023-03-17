Зеленський схвалив перше в цьому році збільшення видатків держбюджету
Президент Володимир Зеленський підписав закон про перші зміни до державного бюджету на 2023 рік. Він передбачає спрямування додаткових 5,56 млрд грн на невідкладні заходи для подолання наслідків російського вторгнення в Україну.
Про це йдеться на сторінці проєкту закону №8399 на сайті Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Закон передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень за рахунок:
- грантових допомог та допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій в обсязі 445,6 млн гривень,
- додаткових зовнішніх запозичень в обсязі 3,84 млрд гривень та повернення коштів, наданих з державного бюджету Міністерству економіки України для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі для виплати допомоги по безробіттю в обсязі 1,28 млрд гривень.
Крім того, законом передбачено:
- об’єднання/передача бюджетних програм Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства інфраструктури шляхом зміни головного розпорядника бюджетних коштів на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури;
- передачу бюджетної програми "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" від Міністерства фінансів України до Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- об’єднання/передача бюджетних програм Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг шляхом зміни головного розпорядника бюджетних коштів на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Нагадаємо, Верховна рада ухвалила зміни до державного бюджету України на 2023 рік 7 лютого 2023 року.
Топ коментарі
+11 Дмитро Бойко #551451
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+10 Ольга Мартынюк #550885
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+10 ghfhg jhjh
показати весь коментар17.03.2023 14:51 Відповісти Посилання
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