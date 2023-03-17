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Новини
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Зеленський схвалив перше в цьому році збільшення видатків держбюджету

зеленський,підпис,зеленський_підписав,підписав,підписання

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перші зміни до державного бюджету на 2023 рік. Він передбачає спрямування додаткових 5,56 млрд грн на невідкладні заходи для подолання наслідків російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться на сторінці проєкту закону №8399 на сайті Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень за рахунок:

  • грантових допомог та допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій в обсязі 445,6 млн гривень,
  • додаткових зовнішніх запозичень в обсязі 3,84 млрд гривень та повернення коштів, наданих з державного бюджету Міністерству економіки України для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі для виплати допомоги по безробіттю в обсязі 1,28 млрд гривень.

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Крім того, законом передбачено:

  • об’єднання/передача бюджетних програм Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства інфраструктури шляхом зміни головного розпорядника бюджетних коштів на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури;
  • передачу бюджетної програми "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" від Міністерства фінансів України до Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • об’єднання/передача бюджетних програм Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг шляхом зміни головного розпорядника бюджетних коштів на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила зміни до державного бюджету України на 2023 рік 7 лютого 2023 року.

Автор: 

держбюджет (2421) Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+11
коротче кажучи, збільшили там де можно пиляти бабло... Зелена мразь в своєму амплуа
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17.03.2023 14:56 Відповісти
+10
В парламентсько-президентській країні влада узурпована в одних руках, а ВР тільки для робочої картинки.
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17.03.2023 14:50 Відповісти
+10
класно витрачати ЧУЖІ гроші...
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17.03.2023 14:51 Відповісти
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В парламентсько-президентській країні влада узурпована в одних руках, а ВР тільки для робочої картинки.
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17.03.2023 14:50 Відповісти
класно витрачати ЧУЖІ гроші...
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17.03.2023 14:51 Відповісти
коротче кажучи, збільшили там де можно пиляти бабло... Зелена мразь в своєму амплуа
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17.03.2023 14:56 Відповісти
На будівництво доріг виділив ?
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17.03.2023 14:56 Відповісти
Рішення уряду Зеленського\Шмигаля про збільшення додаткових витрат на 518 млрд. гривен на сектор безпеки й оборони і 19 млрд. гривен на резервний фонд є класичною системою фінансової маніпуляції, коли всі військові видатки пропонується фінансувати за рахунок збільшення дефіциту бюджету (фінансових запозичень), а власні поточні бюджетні надходження використовувати виключно для корупційних схем бюджету, виводячи їх з-під контролю закордонних кредитонадавачів.

Міністерство юстиції України видало негативний юридичний висновок, щодо можливості реалізації майна Віктора Медведчука на території України, фактично заблокувавши процес конфіскації. Причина дуже проста - російська сторона з разі початку процедури конфіскації майна Медведчука пообіцяла вилучення майнових прав Зеленського на території Росії і припинення його прав на інтелектуальну власність і виплату роялті в ТОВ ''СТС Медиа''
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17.03.2023 16:27 Відповісти
о, нове централізоване корито.
реформа місцевого самоуправління гуд бай, всі мери на поклон до хєрмака по гроші
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17.03.2023 14:58 Відповісти
На дороги?
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17.03.2023 15:01 Відповісти
Велике крадівництво продовжується
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17.03.2023 15:29 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 17.‎03.‎2023

Рішення уряду Зеленського\Шмигаля про збільшення додаткових витрат на 518 млрд. гривен на сектор безпеки й оборони і 19 млрд. гривен на резервний фонд є класичною системою фінансової маніпуляції, коли всі військові видатки пропонується фінансувати за рахунок збільшення дефіциту бюджету (фінансових запозичень), а власні поточні бюджетні надходження використовувати виключно для корупційних схем бюджету, виводячи їх з-під контролю закордонних кредитонадавачів.
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17.03.2023 15:42 Відповісти
Нічого гарного в цьому нема !
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17.03.2023 17:29 Відповісти
 
 