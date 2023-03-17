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Новини
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Тризуб замість зірки: в Запоріжжі декомунізували будинок з баштою

запоріжжя

У Запоріжжі на будинку з баштою, який знаходиться на центральному проспекті, замість зірки встановили тризуб.

Про це повідомив директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОВА Владислав Мороко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є громадська організація, яка виступила з ініціативою змінити зірку на тризуб. Це доведення до кінця того, що ми почали з 2015 року в рамках Закону України "Про декомунізацію". Громадська організація, членами якої, наскільки мені відомо, є військові, все зробила сама, сама фінансувала і роботи. Ми, на жаль, не завершили тоді (у 2015 році) процес декомунізації. Якщо не вийшло тоді в рамках закону, то нехай це буде в рамках ініціатив", - сказав чиновник.

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Через зірку на башті будинок називали "запорізьким кремлем". Проєкт будинку розроблявся за участю архітектора Ісаака Леонтійовича Козлінера. Він є прикладом оригінальної повоєнної неокласики. Будинок зведений на початку 1950-х на замовлення Запорізького коксохімічного заводу. На вежі будинку й досі є абревіатура заводу-замовника.

Автор: 

Запоріжжя (2315) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+13
якщо б не війна ще довго стояли зірки , членини , серпи з молотками .
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17.03.2023 15:48 Відповісти
+9
Як було у Запоріжжі-проспект леніна закінчувався площею леніні на якій стоя пам'ятник леніну який вказував на дніпрогес ім.леніна,який стояв на озері леніна на мякому був ще й острів леніні-уявляєте це лайно...Добре що все це в минулому.
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17.03.2023 16:19 Відповісти
+7
Черга намосковії міняти рубінові на золоті тризуби.
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17.03.2023 16:01 Відповісти
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якщо б не війна ще довго стояли зірки , членини , серпи з молотками .
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17.03.2023 15:48 Відповісти
👍
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17.03.2023 15:54 Відповісти
Були з подругою свідками цій чудовій події. Так саме випадково, як 17 березня кілька років тому, коли знімали величезного леніна, зараз лежить десь...
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17.03.2023 15:55 Відповісти
А й шкода, що воно "лежить десь", як показує життя, московити, в першу чергу швидко знаходять, те що "десь лежить" і відновлюють старі пам'ятники, навіть з відбитими вухами і носами. Краще б їх розбити на щебінь, або переплавити, якщо металеві.
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17.03.2023 16:21 Відповісти
Черга намосковії міняти рубінові на золоті тризуби.
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17.03.2023 16:01 Відповісти
Як було у Запоріжжі-проспект леніна закінчувався площею леніні на якій стоя пам'ятник леніну який вказував на дніпрогес ім.леніна,який стояв на озері леніна на мякому був ще й острів леніні-уявляєте це лайно...Добре що все це в минулому.
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17.03.2023 16:19 Відповісти
И еще был ленинский район города.
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17.03.2023 17:57 Відповісти
А герб УРСР на щиті відомої мадам над Дніпром нашій владі подобається.
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17.03.2023 17:23 Відповісти
Зараз набіжать мавпи у кокошниках із лементом "Не на часі! Відволікає від корупції!"
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17.03.2023 17:47 Відповісти
У какашніках
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17.03.2023 21:44 Відповісти
 
 