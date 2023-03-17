Тризуб замість зірки: в Запоріжжі декомунізували будинок з баштою

У Запоріжжі на будинку з баштою, який знаходиться на центральному проспекті, замість зірки встановили тризуб.

Про це повідомив директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОВА Владислав Мороко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є громадська організація, яка виступила з ініціативою змінити зірку на тризуб. Це доведення до кінця того, що ми почали з 2015 року в рамках Закону України "Про декомунізацію". Громадська організація, членами якої, наскільки мені відомо, є військові, все зробила сама, сама фінансувала і роботи. Ми, на жаль, не завершили тоді (у 2015 році) процес декомунізації. Якщо не вийшло тоді в рамках закону, то нехай це буде в рамках ініціатив", - сказав чиновник.

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Через зірку на башті будинок називали "запорізьким кремлем". Проєкт будинку розроблявся за участю архітектора Ісаака Леонтійовича Козлінера. Він є прикладом оригінальної повоєнної неокласики. Будинок зведений на початку 1950-х на замовлення Запорізького коксохімічного заводу. На вежі будинку й досі є абревіатура заводу-замовника.