Трезубец вместо звезды: в Запорожье декоммунизировали дом с башней

В Запорожье на здании с башней на центральном проспекте вместо звезды установили трезубец.

Об этом сообщил директор областного департамента культуры и информационной политики Запорожской ОВА Владислав Мороко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть общественная организация, которая выступила с инициативой сменить звезду на трезубец. Это доведение до конца того, что мы начали с 2015 года в рамках Закона Украины "О декоммунизации". Общественная организация, членами которой, насколько мне известно, являются военные, все сделала сама, сама финансировала и работы. Мы, к сожалению, не завершили тогда (в 2015 году) процесс декоммунизации. Если не произошло тогда в рамках закона, то пусть это будет в рамках инициатив", - сказал чиновник.

Из-за звезды на башне дом называли "запорожским кремлем". Проект дома разрабатывался с участием архитектора Исаака Леонтьевича Козлинера. Он является примером оригинальной послевоенной неоклассики. Дом построен в начале 1950-х по заказу Запорожского коксохимического завода. На башне дома до сих пор есть аббревиатура завода-заказчика.

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