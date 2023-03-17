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Новости
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Трезубец вместо звезды: в Запорожье декоммунизировали дом с башней

запоріжжя

В Запорожье на здании с башней на центральном проспекте вместо звезды установили трезубец.

Об этом сообщил директор областного департамента культуры и информационной политики Запорожской ОВА Владислав Мороко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть общественная организация, которая выступила с инициативой сменить звезду на трезубец. Это доведение до конца того, что мы начали с 2015 года в рамках Закона Украины "О декоммунизации". Общественная организация, членами которой, насколько мне известно, являются военные, все сделала сама, сама финансировала и работы. Мы, к сожалению, не завершили тогда (в 2015 году) процесс декоммунизации. Если не произошло тогда в рамках закона, то пусть это будет в рамках инициатив", - сказал чиновник.

Из-за звезды на башне дом называли "запорожским кремлем". Проект дома разрабатывался с участием архитектора Исаака Леонтьевича Козлинера. Он является примером оригинальной послевоенной неоклассики. Дом построен в начале 1950-х по заказу Запорожского коксохимического завода. На башне дома до сих пор есть аббревиатура завода-заказчика.

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Автор: 

Запорожье (2694) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+13
якщо б не війна ще довго стояли зірки , членини , серпи з молотками .
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17.03.2023 15:48 Ответить
+9
Як було у Запоріжжі-проспект леніна закінчувався площею леніні на якій стоя пам'ятник леніну який вказував на дніпрогес ім.леніна,який стояв на озері леніна на мякому був ще й острів леніні-уявляєте це лайно...Добре що все це в минулому.
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17.03.2023 16:19 Ответить
+7
Черга намосковії міняти рубінові на золоті тризуби.
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17.03.2023 16:01 Ответить
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якщо б не війна ще довго стояли зірки , членини , серпи з молотками .
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17.03.2023 15:48 Ответить
👍
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17.03.2023 15:54 Ответить
Були з подругою свідками цій чудовій події. Так саме випадково, як 17 березня кілька років тому, коли знімали величезного леніна, зараз лежить десь...
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17.03.2023 15:55 Ответить
А й шкода, що воно "лежить десь", як показує життя, московити, в першу чергу швидко знаходять, те що "десь лежить" і відновлюють старі пам'ятники, навіть з відбитими вухами і носами. Краще б їх розбити на щебінь, або переплавити, якщо металеві.
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17.03.2023 16:21 Ответить
Черга намосковії міняти рубінові на золоті тризуби.
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17.03.2023 16:01 Ответить
Як було у Запоріжжі-проспект леніна закінчувався площею леніні на якій стоя пам'ятник леніну який вказував на дніпрогес ім.леніна,який стояв на озері леніна на мякому був ще й острів леніні-уявляєте це лайно...Добре що все це в минулому.
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17.03.2023 16:19 Ответить
И еще был ленинский район города.
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17.03.2023 17:57 Ответить
А герб УРСР на щиті відомої мадам над Дніпром нашій владі подобається.
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17.03.2023 17:23 Ответить
Зараз набіжать мавпи у кокошниках із лементом "Не на часі! Відволікає від корупції!"
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17.03.2023 17:47 Ответить
У какашніках
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17.03.2023 21:44 Ответить
 
 