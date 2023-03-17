Кабмін затвердив проєкт угоди для отримання винищувачів від Словаччини

Кабінет Міністрів затвердив проєкт угоди, необхідної для отримання Україною винищувачів МіГ-29 від Словаччини.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Уряд Словаччини сьогодні схвалив відправку 13-ти МіГ-29 в Україну. Зі свого боку під час засідання Кабміну ми затвердили проєкт угоди, необхідної для передачі літаків. Працюємо оперативно й злагоджено, аби наші військові якнайшвидше отримали нові "крила", - зазначив Шмигаль.

Він подякував словацькому колезі Едуарду Геґеру за підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив вдячність прем’єру Словаччини за МІГи та запросив у Київ

Як повідомлялося, уряд Словаччини схвалив відправку в Україну 13 винищувачів МіГ-29.