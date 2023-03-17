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Кабмін затвердив проєкт угоди для отримання винищувачів від Словаччини
Кабінет Міністрів затвердив проєкт угоди, необхідної для отримання Україною винищувачів МіГ-29 від Словаччини.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Уряд Словаччини сьогодні схвалив відправку 13-ти МіГ-29 в Україну. Зі свого боку під час засідання Кабміну ми затвердили проєкт угоди, необхідної для передачі літаків. Працюємо оперативно й злагоджено, аби наші військові якнайшвидше отримали нові "крила", - зазначив Шмигаль.
Він подякував словацькому колезі Едуарду Геґеру за підтримку України.
Як повідомлялося, уряд Словаччини схвалив відправку в Україну 13 винищувачів МіГ-29.
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Толик Инкогнито #552513
показати весь коментар17.03.2023 17:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар17.03.2023 21:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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