УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10637 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 699 2

Кабмін затвердив проєкт угоди для отримання винищувачів від Словаччини

літак,словаччина,міг-29

Кабінет Міністрів затвердив проєкт угоди, необхідної для отримання Україною винищувачів МіГ-29 від Словаччини.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Уряд Словаччини сьогодні схвалив відправку 13-ти МіГ-29 в Україну. Зі свого боку під час засідання Кабміну ми затвердили проєкт угоди, необхідної для передачі літаків. Працюємо оперативно й злагоджено, аби наші військові якнайшвидше отримали нові "крила", - зазначив Шмигаль.

Він подякував словацькому колезі Едуарду Геґеру за підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив вдячність прем’єру Словаччини за МІГи та запросив у Київ

Як повідомлялося, уряд Словаччини схвалив відправку в Україну 13 винищувачів МіГ-29.

Автор: 

Кабмін (14180) літак (2981) Словаччина (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава богу, це вже те що потрібно
показати весь коментар
17.03.2023 17:43 Відповісти
Дякуємо Словаччині ‼️‼️
показати весь коментар
17.03.2023 21:42 Відповісти
 
 