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Новини Допомога Україні
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Зеленський висловив вдячність прем’єру Словаччини за МІГи та запросив у Київ

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Президент Володимир Зеленський подякував Словаччині за рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та запросив прем’єр-міністра країни Едуарда Геґера до Києва.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував Прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ", - сказано у повідомленні.

Також Зеленський відзначив важливу особисту роль Геґера і висловив сподівання на те, що їхня рохмова продовжиться в Києві. 

Як повідомлялося, Словаччина, слідом за Польщею, передасть Україні тринадцять винищувачів МІГ-29. 

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Зеленський Володимир (24558) Словаччина (1135) допомога і підтримка (1170) Геґер Едуард (26)


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Хочу до него звернутись , написати пору слів. Хто знає , як це зробити. ? Нехай або працюють , або йдуть геть
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17.03.2023 16:18 Відповісти
К нему нет смысла обращаться. Это говорящая кукла в руках Дерьмака и Коломойского. Причем интересная кукла с двумя дупами, в которых торчат кулаки и первого и второго.
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17.03.2023 16:25 Відповісти
Але все таки є як звернутись ?
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17.03.2023 16:33 Відповісти
Да, пане Клован.
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17.03.2023 16:35 Відповісти
Κγλακι ?
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17.03.2023 17:20 Відповісти
Ну может и что и потверже, и длинее, и погорячее, какая разница?
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17.03.2023 17:22 Відповісти
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17.03.2023 16:20 Відповісти
Дякуемо СЛОВАЧЧІНІ ‼️‼️
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17.03.2023 21:37 Відповісти
 
 