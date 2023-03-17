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Зеленський висловив вдячність прем’єру Словаччини за МІГи та запросив у Київ
Президент Володимир Зеленський подякував Словаччині за рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та запросив прем’єр-міністра країни Едуарда Геґера до Києва.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував Прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ", - сказано у повідомленні.
Також Зеленський відзначив важливу особисту роль Геґера і висловив сподівання на те, що їхня рохмова продовжиться в Києві.
Як повідомлялося, Словаччина, слідом за Польщею, передасть Україні тринадцять винищувачів МІГ-29.
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