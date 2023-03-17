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Новости Помощь Украине
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Зеленский выразил благодарность премьеру Словакии за МИГи и пригласил в Киев

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил Словакию за решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и пригласил премьер-министра страны Эдуарда Хегера в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Наши брюссельские договоренности работают! В телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ", - сказано в сообщении.

Также Зеленский отметил важную личную роль Хегера и выразил надежду на то, что их разговор продолжится в Киеве.

Как сообщалось, Словакия, вслед за Польшей, передаст Украине тринадцать истребителей МИГ-29.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Словакия (1008) помощь и поддержка (879) Хегер Эдуард (15)


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Хочу до него звернутись , написати пору слів. Хто знає , як це зробити. ? Нехай або працюють , або йдуть геть
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17.03.2023 16:18 Ответить
К нему нет смысла обращаться. Это говорящая кукла в руках Дерьмака и Коломойского. Причем интересная кукла с двумя дупами, в которых торчат кулаки и первого и второго.
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17.03.2023 16:25 Ответить
Але все таки є як звернутись ?
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17.03.2023 16:33 Ответить
Да, пане Клован.
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17.03.2023 16:35 Ответить
Κγλακι ?
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17.03.2023 17:20 Ответить
Ну может и что и потверже, и длинее, и погорячее, какая разница?
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17.03.2023 17:22 Ответить
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17.03.2023 16:20 Ответить
Дякуемо СЛОВАЧЧІНІ ‼️‼️
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17.03.2023 21:37 Ответить
 
 