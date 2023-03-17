Зеленский выразил благодарность премьеру Словакии за МИГи и пригласил в Киев

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Словакию за решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и пригласил премьер-министра страны Эдуарда Хегера в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Наши брюссельские договоренности работают! В телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ", - сказано в сообщении.

Также Зеленский отметил важную личную роль Хегера и выразил надежду на то, что их разговор продолжится в Киеве.

Как сообщалось, Словакия, вслед за Польшей, передаст Украине тринадцать истребителей МИГ-29.

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