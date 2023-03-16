Украина получит первые 4 МИГ-29 в ближайшие дни, - Дуда
Первые 4 истребителя МиГ-29 будут переданы Украине в ближайшие дни, однако общее количество самолетов, которые Украина получит от Польши, неизвестно.
Об этом Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на rp.pl.
"Можно смело заявить, что буквально в этот момент мы высылаем эти МиГи в Украину. Сейчас у нас еще несколько самолетов этого типа. Это те МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их функционирования согласно их техническими возможностями", – рассказал Дуда.
"В ближайшие дни передадим Украине 4 самолета... Остальные самолеты сейчас обслуживаются и готовятся к отправке", - отметил он, не сказав однако точного количества самолетов, которые получит Украина. "Чешская Республика и Польша - это страны, безусловно, занимающие передовые позиции в помощи Украине", - добавил Дуда.
Незабаром музиканти впритул познаемляться з українськими літаками
Надихае і те, що кірівники ціх країн багато не говорять- скільки, коли, базування?
І це добре.
Разом до суспільної Перемоги
По перше, ті МІГи зразу передавались країнам Варшавського договору в послабленому в порівнянні з СРСР варіанті.
Модернізували їх знову ж таки кацапи.
НАТО їх відкалібрувало для своїх систем, не більше.
І який ПОСАБЛЕНИЙ варіант!? Що там було послабяти..телепень? Бака на додаткову тону палива не підвішували? ..Чи колеса квадратні ставили?
Що там у нас на календарі? А на календарі весна та офіційна переда совкових винищувачів. Весело. Все по плану.
Потішив би своє его кинувши посилання на свої старі коментарі із як тепер показує практика черговим неймовірно точним прогнозом чи сливом того про що ніхто ніде не заікався.
Все буде добре