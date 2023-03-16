РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3973 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
8 654 32

Украина получит первые 4 МИГ-29 в ближайшие дни, - Дуда

літак,словаччина,міг-29

Первые 4 истребителя МиГ-29 будут переданы Украине в ближайшие дни, однако общее количество самолетов, которые Украина получит от Польши, неизвестно.

Об этом Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на rp.pl.

"Можно смело заявить, что буквально в этот момент мы высылаем эти МиГи в Украину. Сейчас у нас еще несколько самолетов этого типа. Это те МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их функционирования согласно их техническими возможностями", – рассказал Дуда.

"В ближайшие дни передадим Украине 4 самолета... Остальные самолеты сейчас обслуживаются и готовятся к отправке", - отметил он, не сказав однако точного количества самолетов, которые получит Украина. "Чешская Республика и Польша - это страны, безусловно, занимающие передовые позиции в помощи Украине", - добавил Дуда.

Также читайте: 45% украинских беженцев планируют остаться в Польше на более длительный период, - опрос

Польша (8854) помощь и поддержка (889) Дуда Анджей (789)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Подяка польському народу!
показать весь комментарий
16.03.2023 14:53 Ответить
+25
Сами самолеты интересны тем,что они переоборудованы под AIM-120 AMRAAM. Ракета "воздух-воздух"с операционной дальностью до 160 км.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:15 Ответить
+24
Теперь будет куда подвешивать английские ракеты.
показать весь комментарий
16.03.2023 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подяка польському народу!
показать весь комментарий
16.03.2023 14:53 Ответить
Поляки - брати.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:10 Ответить
Дуда няшка
показать весь комментарий
16.03.2023 14:53 Ответить
Теперь будет куда подвешивать английские ракеты.
показать весь комментарий
16.03.2023 14:53 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
16.03.2023 14:57 Ответить
Велика шана Польщі та Чехії !

Незабаром музиканти впритул познаемляться з українськими літаками

Надихае і те, що кірівники ціх країн багато не говорять- скільки, коли, базування?
І це добре.

Разом до суспільної Перемоги
показать весь комментарий
16.03.2023 14:58 Ответить
Если это те, что модернизировали израильтяне - это очень хорошо. Шикарный подарок.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:00 Ответить
Сами самолеты интересны тем,что они переоборудованы под AIM-120 AMRAAM. Ракета "воздух-воздух"с операционной дальностью до 160 км.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:15 Ответить
Так це ж Slammer - один з головних видів озброєння F-16 ! Якщо партнери і самі ракети нададуть, то рашисти скоро матимуть проблему.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:45 Ответить
..ізраільтяне модернізували румунські Міг-21 до модифікації Міг-21-2000. Зараз Індія всі свої Міг-21, що залишилися... модернізують з допомогою Ізраілю до 2000. Міг-29 почали модернізувати німці... продовжии поляки на своїх АРЗ. Ніяких контактів з руснявими по питанням модернізації не підтримували. Там від Міг-29 заводського виробництва залишились тільки планер та двигуни. Навіть гума польська..)))
показать весь комментарий
16.03.2023 15:42 Ответить
Не свисти.
По перше, ті МІГи зразу передавались країнам Варшавського договору в послабленому в порівнянні з СРСР варіанті.
Модернізували їх знову ж таки кацапи.
НАТО їх відкалібрувало для своїх систем, не більше.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:56 Ответить
А послабленный вариант это что? Двигатели? Вооружение? Авионика?
показать весь комментарий
16.03.2023 16:07 Ответить
..а хай відповість!!)))) Воно ніяк не втямить...як відрізняються літаки 80-х років поставки до сьогодення. Це зараз смердячі тій ж Індонезії впихують Су-30МКІ з застарілим ПНК... що ставили ще на Су-27... але з дисплеями...які здихають у індонезійців через 2-3 місяці з за великої вологості. А раніш..що німцям... що монголам впарювали Міг-29 з однаковим обладнанням.
показать весь комментарий
16.03.2023 16:19 Ответить
Можливість використовувати різні типи озброєння.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:12 Ответить
И как это помешало "пристроить" на них ракеты НАТОвского стандарта?) Вы хоть немного понимаете что сами себя умудрились опровергнуть в двух коментах?) "НАТО їх відкалібрувало для своїх систем, не більше"))) Это типа как на Запорожец поставить топливную систему от Феррари))) Просто откалибровать)))
показать весь комментарий
16.03.2023 19:21 Ответить
..я навіть цю бредятину і коментувати не буду! Як би ти..щось знало... то сказало б..що спільне підприємство руснявого Міг та німецького Даймлер Бенц для початкової модернізації Міг-29 було створено у 1993 році... і там поставили трохи модернізовані двигуни та супутникову навігацію. Паивну систему нову... бо двигуни модернізовані. І ВСЕ!!!! А поляки ..коли отримали німецькі Міг-29 у 2010 році машинам зробили часткову заміну ПНК та систем озброєння під стандарти НАТО. А всім своїм ПОВНУ!! Словаки і чехи також. І все це робилось на польських АРЗ БЕЗ СМЕРДЯЧИХ!!!
І який ПОСАБЛЕНИЙ варіант!? Що там було послабяти..телепень? Бака на додаткову тону палива не підвішували? ..Чи колеса квадратні ставили?
показать весь комментарий
16.03.2023 16:30 Ответить
ПНХ!
показать весь комментарий
16.03.2023 18:13 Ответить
Ура, Слава браттям полякам
показать весь комментарий
16.03.2023 15:05 Ответить
Ну, нарешті. Давно мріємо.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:20 Ответить
От цікаво, чи у кацапів лунатимуть сирени, коли наші Міги підніматимуться у повітря. Дуже б хотілося, щоб не сумували і не нудилися, а швиденько по підвалам.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:32 Ответить
ні, на жаль так не буде. там максимальна дальність встановлених ракет близько 160 км.
показать весь комментарий
16.03.2023 16:09 Ответить
Ура.

Що там у нас на календарі? А на календарі весна та офіційна переда совкових винищувачів. Весело. Все по плану.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:44 Ответить
Ех жаль у мене немає доступу до основного акаунта.

Потішив би своє его кинувши посилання на свої старі коментарі із як тепер показує практика черговим неймовірно точним прогнозом чи сливом того про що ніхто ніде не заікався.
показать весь комментарий
16.03.2023 15:50 Ответить
Судячі з того що раскузував Бутусов, кваліфікація наших офіцерів, низька, краще б пілотів натівці вчіли, а то окопи не всі риють, це пі.дець, кацапи зразру вриваються а тут, чому молодших офіцерів ці генерали та полковники вчать, х.р його знає, у ген.штаб на початок війни ні одного плану оборони міст прикордонних не було, це до Залужного
показать весь комментарий
16.03.2023 15:47 Ответить
Рік тому всі країни Європи заперечували передачу літаків Україні, пройшов рік... Леопарди, Патріот, літаки і ще багато-багато корисних та ******** збройних цукерок вже у нас, виходячі з логіки через рік мають бути підводні човни. А втой же час рашка пропонує замерзлому, брудному-немитому безтепла Заходу купляти в неї "репу"
показать весь комментарий
16.03.2023 15:55 Ответить
Леопардів ще немає, як і Петріотів. літаки - старі радянські. поки якось так.
показать весь комментарий
16.03.2023 16:12 Ответить
https://tsn.ua/ato/amerikanski-sistemi-pro-patriot-vzhe-pribuli-do-********-minoboroni-polschi-2279884.html Американські системи ПРО Patriot вже прибули до України - Міноборони Польщі
показать весь комментарий
16.03.2023 16:22 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64757274 Leopard 2 вже в Україні. Польща першою передала Києву ******* танки
показать весь комментарий
16.03.2023 16:24 Ответить
ВВС ці казки про Леопарди в Україні транслювала ще у лютому, якщо мені не змінює пам'ять, але підтвердження так і не було. як і з Петріотами. а от після останньої ракетної атаки кацапні речник повітряних сил перерахував, які ракети Україна не може збити і зможе тільки коли в України будуть ******* системи ППО, такі, як Петріот, коли це буде - невідомо...і чи буде взагалі. з Леопардами така ж історія: їх в Україні бачили поки тільки кацапи, вже навіть і знищили кілька штук.
показать весь комментарий
16.03.2023 16:37 Ответить

Все буде добре
показать весь комментарий
16.03.2023 16:41 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 17:41 Ответить
 
 