Украина получит первые 4 МИГ-29 в ближайшие дни, - Дуда

Первые 4 истребителя МиГ-29 будут переданы Украине в ближайшие дни, однако общее количество самолетов, которые Украина получит от Польши, неизвестно.

Об этом Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на rp.pl.

"Можно смело заявить, что буквально в этот момент мы высылаем эти МиГи в Украину. Сейчас у нас еще несколько самолетов этого типа. Это те МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их функционирования согласно их техническими возможностями", – рассказал Дуда.

"В ближайшие дни передадим Украине 4 самолета... Остальные самолеты сейчас обслуживаются и готовятся к отправке", - отметил он, не сказав однако точного количества самолетов, которые получит Украина. "Чешская Республика и Польша - это страны, безусловно, занимающие передовые позиции в помощи Украине", - добавил Дуда.

