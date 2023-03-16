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Україна отримає перші 4 МІГ-29 найближчими днями, - Дуда

літак,словаччина,міг-29

Перші 4 винищувачі МіГ-29 будуть передані Україні найближчими днями, проте загальна кількість літаків, які Україна отримає від Польщі, невідома.

Про це Анджей Дуда заявив на спільній пресконференції з президентом Чехїї Петром Павелом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на rp.pl.

"Можна сміливо заявити, що буквально в цю мить ми висилаємо ці МІГи до України. Наразі у нас ще кільканадцять літаків цього типу. Це ті МІГи, які ми отримали на початку 90-их від армії НДР. Це останні роки їхнього функціонування згідно з їхніми технічними можливостями", - розповів Дуда.

"Найближчими днями передамо Україні 4 літаки... Решта літаків зараз обслуговуються та готуються до відправки", - зазначив він, не сказавши однак точної кількості літаків, які отримає Україна. "Чеська Республіка та Польща - це країни, які, беззаперечно, займають передові позиції у допомозі Україні", - додав Дуда. 

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Польща (8659) допомога і підтримка (1170) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+42
Подяка польському народу!
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16.03.2023 14:53 Відповісти
+25
Сами самолеты интересны тем,что они переоборудованы под AIM-120 AMRAAM. Ракета "воздух-воздух"с операционной дальностью до 160 км.
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16.03.2023 15:15 Відповісти
+24
Теперь будет куда подвешивать английские ракеты.
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16.03.2023 14:53 Відповісти
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Подяка польському народу!
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16.03.2023 14:53 Відповісти
Поляки - брати.
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16.03.2023 15:10 Відповісти
Дуда няшка
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16.03.2023 14:53 Відповісти
Теперь будет куда подвешивать английские ракеты.
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16.03.2023 14:53 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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16.03.2023 14:57 Відповісти
Велика шана Польщі та Чехії !

Незабаром музиканти впритул познаемляться з українськими літаками

Надихае і те, що кірівники ціх країн багато не говорять- скільки, коли, базування?
І це добре.

Разом до суспільної Перемоги
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16.03.2023 14:58 Відповісти
Если это те, что модернизировали израильтяне - это очень хорошо. Шикарный подарок.
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16.03.2023 15:00 Відповісти
Сами самолеты интересны тем,что они переоборудованы под AIM-120 AMRAAM. Ракета "воздух-воздух"с операционной дальностью до 160 км.
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16.03.2023 15:15 Відповісти
Так це ж Slammer - один з головних видів озброєння F-16 ! Якщо партнери і самі ракети нададуть, то рашисти скоро матимуть проблему.
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16.03.2023 15:45 Відповісти
..ізраільтяне модернізували румунські Міг-21 до модифікації Міг-21-2000. Зараз Індія всі свої Міг-21, що залишилися... модернізують з допомогою Ізраілю до 2000. Міг-29 почали модернізувати німці... продовжии поляки на своїх АРЗ. Ніяких контактів з руснявими по питанням модернізації не підтримували. Там від Міг-29 заводського виробництва залишились тільки планер та двигуни. Навіть гума польська..)))
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16.03.2023 15:42 Відповісти
Не свисти.
По перше, ті МІГи зразу передавались країнам Варшавського договору в послабленому в порівнянні з СРСР варіанті.
Модернізували їх знову ж таки кацапи.
НАТО їх відкалібрувало для своїх систем, не більше.
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16.03.2023 15:56 Відповісти
А послабленный вариант это что? Двигатели? Вооружение? Авионика?
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16.03.2023 16:07 Відповісти
..а хай відповість!!)))) Воно ніяк не втямить...як відрізняються літаки 80-х років поставки до сьогодення. Це зараз смердячі тій ж Індонезії впихують Су-30МКІ з застарілим ПНК... що ставили ще на Су-27... але з дисплеями...які здихають у індонезійців через 2-3 місяці з за великої вологості. А раніш..що німцям... що монголам впарювали Міг-29 з однаковим обладнанням.
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16.03.2023 16:19 Відповісти
Можливість використовувати різні типи озброєння.
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16.03.2023 18:12 Відповісти
И как это помешало "пристроить" на них ракеты НАТОвского стандарта?) Вы хоть немного понимаете что сами себя умудрились опровергнуть в двух коментах?) "НАТО їх відкалібрувало для своїх систем, не більше"))) Это типа как на Запорожец поставить топливную систему от Феррари))) Просто откалибровать)))
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16.03.2023 19:21 Відповісти
..я навіть цю бредятину і коментувати не буду! Як би ти..щось знало... то сказало б..що спільне підприємство руснявого Міг та німецького Даймлер Бенц для початкової модернізації Міг-29 було створено у 1993 році... і там поставили трохи модернізовані двигуни та супутникову навігацію. Паивну систему нову... бо двигуни модернізовані. І ВСЕ!!!! А поляки ..коли отримали німецькі Міг-29 у 2010 році машинам зробили часткову заміну ПНК та систем озброєння під стандарти НАТО. А всім своїм ПОВНУ!! Словаки і чехи також. І все це робилось на польських АРЗ БЕЗ СМЕРДЯЧИХ!!!
І який ПОСАБЛЕНИЙ варіант!? Що там було послабяти..телепень? Бака на додаткову тону палива не підвішували? ..Чи колеса квадратні ставили?
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16.03.2023 16:30 Відповісти
ПНХ!
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16.03.2023 18:13 Відповісти
Ура, Слава браттям полякам
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16.03.2023 15:05 Відповісти
Ну, нарешті. Давно мріємо.
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16.03.2023 15:20 Відповісти
От цікаво, чи у кацапів лунатимуть сирени, коли наші Міги підніматимуться у повітря. Дуже б хотілося, щоб не сумували і не нудилися, а швиденько по підвалам.
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16.03.2023 15:32 Відповісти
ні, на жаль так не буде. там максимальна дальність встановлених ракет близько 160 км.
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16.03.2023 16:09 Відповісти
Ура.

Що там у нас на календарі? А на календарі весна та офіційна переда совкових винищувачів. Весело. Все по плану.
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16.03.2023 15:44 Відповісти
Ех жаль у мене немає доступу до основного акаунта.

Потішив би своє его кинувши посилання на свої старі коментарі із як тепер показує практика черговим неймовірно точним прогнозом чи сливом того про що ніхто ніде не заікався.
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16.03.2023 15:50 Відповісти
Судячі з того що раскузував Бутусов, кваліфікація наших офіцерів, низька, краще б пілотів натівці вчіли, а то окопи не всі риють, це пі.дець, кацапи зразру вриваються а тут, чому молодших офіцерів ці генерали та полковники вчать, х.р його знає, у ген.штаб на початок війни ні одного плану оборони міст прикордонних не було, це до Залужного
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16.03.2023 15:47 Відповісти
Рік тому всі країни Європи заперечували передачу літаків Україні, пройшов рік... Леопарди, Патріот, літаки і ще багато-багато корисних та ******** збройних цукерок вже у нас, виходячі з логіки через рік мають бути підводні човни. А втой же час рашка пропонує замерзлому, брудному-немитому безтепла Заходу купляти в неї "репу"
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16.03.2023 15:55 Відповісти
Леопардів ще немає, як і Петріотів. літаки - старі радянські. поки якось так.
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16.03.2023 16:12 Відповісти
https://tsn.ua/ato/amerikanski-sistemi-pro-patriot-vzhe-pribuli-do-********-minoboroni-polschi-2279884.html Американські системи ПРО Patriot вже прибули до України - Міноборони Польщі
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16.03.2023 16:22 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64757274 Leopard 2 вже в Україні. Польща першою передала Києву ******* танки
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16.03.2023 16:24 Відповісти
ВВС ці казки про Леопарди в Україні транслювала ще у лютому, якщо мені не змінює пам'ять, але підтвердження так і не було. як і з Петріотами. а от після останньої ракетної атаки кацапні речник повітряних сил перерахував, які ракети Україна не може збити і зможе тільки коли в України будуть ******* системи ППО, такі, як Петріот, коли це буде - невідомо...і чи буде взагалі. з Леопардами така ж історія: їх в Україні бачили поки тільки кацапи, вже навіть і знищили кілька штук.
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16.03.2023 16:37 Відповісти

Все буде добре
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16.03.2023 16:41 Відповісти
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16.03.2023 17:41 Відповісти
 
 