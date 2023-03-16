Україна отримає перші 4 МІГ-29 найближчими днями, - Дуда

Перші 4 винищувачі МіГ-29 будуть передані Україні найближчими днями, проте загальна кількість літаків, які Україна отримає від Польщі, невідома.

Про це Анджей Дуда заявив на спільній пресконференції з президентом Чехїї Петром Павелом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на rp.pl.

"Можна сміливо заявити, що буквально в цю мить ми висилаємо ці МІГи до України. Наразі у нас ще кільканадцять літаків цього типу. Це ті МІГи, які ми отримали на початку 90-их від армії НДР. Це останні роки їхнього функціонування згідно з їхніми технічними можливостями", - розповів Дуда.

"Найближчими днями передамо Україні 4 літаки... Решта літаків зараз обслуговуються та готуються до відправки", - зазначив він, не сказавши однак точної кількості літаків, які отримає Україна. "Чеська Республіка та Польща - це країни, які, беззаперечно, займають передові позиції у допомозі Україні", - додав Дуда.

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