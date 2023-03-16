Україна отримає перші 4 МІГ-29 найближчими днями, - Дуда
Перші 4 винищувачі МіГ-29 будуть передані Україні найближчими днями, проте загальна кількість літаків, які Україна отримає від Польщі, невідома.
Про це Анджей Дуда заявив на спільній пресконференції з президентом Чехїї Петром Павелом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на rp.pl.
"Можна сміливо заявити, що буквально в цю мить ми висилаємо ці МІГи до України. Наразі у нас ще кільканадцять літаків цього типу. Це ті МІГи, які ми отримали на початку 90-их від армії НДР. Це останні роки їхнього функціонування згідно з їхніми технічними можливостями", - розповів Дуда.
"Найближчими днями передамо Україні 4 літаки... Решта літаків зараз обслуговуються та готуються до відправки", - зазначив він, не сказавши однак точної кількості літаків, які отримає Україна. "Чеська Республіка та Польща - це країни, які, беззаперечно, займають передові позиції у допомозі Україні", - додав Дуда.
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Незабаром музиканти впритул познаемляться з українськими літаками
Надихае і те, що кірівники ціх країн багато не говорять- скільки, коли, базування?
І це добре.
Разом до суспільної Перемоги
По перше, ті МІГи зразу передавались країнам Варшавського договору в послабленому в порівнянні з СРСР варіанті.
Модернізували їх знову ж таки кацапи.
НАТО їх відкалібрувало для своїх систем, не більше.
І який ПОСАБЛЕНИЙ варіант!? Що там було послабяти..телепень? Бака на додаткову тону палива не підвішували? ..Чи колеса квадратні ставили?
Що там у нас на календарі? А на календарі весна та офіційна переда совкових винищувачів. Весело. Все по плану.
Потішив би своє его кинувши посилання на свої старі коментарі із як тепер показує практика черговим неймовірно точним прогнозом чи сливом того про що ніхто ніде не заікався.
Все буде добре