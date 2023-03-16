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Новини Війна
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Польський ЗРК Piorun став культовим в ЗСУ, - Блащак

пзрк,piorun

Польща від початку повномасштабного вторгнення передала Україні зброї на 2,2 млрд євро. Найбільш "культовою" cтав переносний зенітно-ракетний комплекс Piorun, який дуже хвалять українські воїни на фронті.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України отримали безпрецедентну військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу від Польщі. Ми є не лише головним центром надання допомоги, але й одним із найбільших донорів. Від початку війни ми передали Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро", - зазначив Блащак.

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За його словами, від українців він знає, що польська зброя, гаубиці Krab, гвинтівки MSBS Grot, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun або ударні безпілотники Warmate добре себе проявляють на театрі воєнних дій в Україні, результативно знищуючи ворога.

"Навколо ПЗРК Piorun вже склався справжній культ", - наголосив Блащак.

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Він висловив задоволення, що польське озброєння в руках української армії, добре виконує свою роль. Він назвав це візитівкою польського ОПК та "польської солідарності з воюючою Україною".

Автор: 

зброя (7560) Польща (8659) допомога (8483) ЗСУ (7714) Блащак Маріуш (111) ЗРК (220)


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Топ коментарі
+26
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16.03.2023 14:47 Відповісти
+15
Польща, дякую за підтримку та допомогу!!!
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16.03.2023 14:45 Відповісти
+13
Ну може хоче людина подивитися на дупу дохлого кацапа. Чого ти доіпався?
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16.03.2023 14:48 Відповісти
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Хтось може вказати мені на відео половини тіла орка з голою дупою, що лежить біля зруйнованої вантажівки? Здається, це було під Каховкою, на мосту.
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16.03.2023 14:37 Відповісти
Для чого тобі дивитися на голу дупу мертвого кацапа?
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16.03.2023 14:44 Відповісти
ну може хоче людина кацапам "приємно" зробити в односрачниках))))
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16.03.2023 14:47 Відповісти
Ну може хоче людина подивитися на дупу дохлого кацапа. Чого ти доіпався?
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16.03.2023 14:48 Відповісти
Для чого такі відео дивитися? особисто мені,такі відео покращують травлення і збільшують апетит
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16.03.2023 15:00 Відповісти
коли дивишся на голу розірвну сраку кацапа у тебе покращується тавлення і апетит? при всій ненаисті до кацапів,але якщо те що ти сказав це правда,то у тебе якісь відхилення у психіці
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16.03.2023 15:04 Відповісти
Війна змінює людей. Так що не треба тут лікувати когось
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16.03.2023 15:18 Відповісти
Звичайно міняє,але в 95% тільки тих хто безпосередньо воює на передку, котрі там реально надивляться різного і психіка у них уже зовсім інша стає
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16.03.2023 15:21 Відповісти
У нормальних людей психіка в будь-яких обставинах залишається нормальною.
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16.03.2023 15:50 Відповісти
А де ж візитівка українського ВПК? Польща по населенню майже дорівнює Україні.
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16.03.2023 14:53 Відповісти
Ще рік тому було схоже відео. Тільки там тільце кадирівця майже вціліло (за виключенням саме голої розірваної дупи).
Тоді ще "сміливі кадирівці" необачно отримали люлєй десь під Києвом.
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16.03.2023 14:56 Відповісти
у мене такого відео нема. Можу запропонувати відео, де свійський кіт рве та їсть дохлого кацапа.
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16.03.2023 17:36 Відповісти
Я був би дуже вдячний.
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16.03.2023 17:57 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1629743759431704576 тримай
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16.03.2023 18:05 Відповісти
Дякую. Тепер я відчуваю набагато краще.
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16.03.2023 18:17 Відповісти
це при тому що перун і є ігла з тюнінгом,нічого унікального там нема в принципі,наші теж колись таке пробували робити пзрк колібрі звалось,все те саме,а іменно тупо заміна совкової елементної бази,тай по всьому...
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16.03.2023 14:45 Відповісти
саме так. стінгер-ігла-пьорун.
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16.03.2023 14:49 Відповісти
саме так - Перун то глибока модифікація Ігли
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16.03.2023 15:46 Відповісти
"малоросійський" --- хто такі малороси?
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16.03.2023 14:47 Відповісти
малороси це українці які соромляться того що вони українці.
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16.03.2023 14:48 Відповісти
А якщо стисло - 73%
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16.03.2023 14:49 Відповісти
Ну дивлячись що тобі стисло , голву, чи яйця
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16.03.2023 15:09 Відповісти
24% яйця.
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16.03.2023 18:47 Відповісти
малоросами називали українців кацапи починаючи з часів катерини, українці себе малоросами не називають.
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16.03.2023 14:49 Відповісти
Тобто для того щоб захоплюватись гарною стравою треба поласувати лайном? І з сталкером ти пролетів як фанера над Парижем. Ти б може подивився б спочатку дати виходу третього фолича(який типу схожий чим? пост-ядерним антуражем?) і сталкера. Чи може сталкер рівнявся на ізометричний 2 фолич? Дядь, піди проспись, бо херню мелиш.
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16.03.2023 14:47 Відповісти
Що таке "малоросійський сталкер"?
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16.03.2023 14:50 Відповісти
серія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0 ігор , розроблена українською компанією https://uk.wikipedia.org/wiki/GSC_Game_World GSC Game World . Створена в жанрі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8 шутер від першої особи і https://uk.wikipedia.org/wiki/Survival_horror survival horror з елементами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0 рольової гри та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA пригодницького бойовика . Події гри відбуваються в наш час, в альтернативному світі на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Чорнобильській зоні відчуження . Згідно сюжету серії, в 2006 році зона піддалася несподіваному аномальному впливу (Викиду), в результаті якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінилися. З'явилося безліч аномалій, артефактів та мутантів. В ідеях гри явно простежується вплив повісті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96 братів Стругацьких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%87%D1%87%D1%96 «Пікнік на узбіччі» та знятого за її мотивами фільму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Тарковського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC) «Сталкер»
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16.03.2023 14:51 Відповісти
Ну і де там написано про малоросів? Чи ти сам цей кацпський наратив за вуха притягнув? Чи ти хочеш сказати якщо ця гра також була популярна у кацапів то вона малоросійська? Чи тобі може нагадати коли перша частина в якому році вийшла? І може тобі нагадати що тепер GSC підвергається хакерськм атакам за кацапії і недавно у них вкрали більше 30гб данних і вимагають повернути російську мову в гру,на що їх послали куди подалі?
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16.03.2023 14:59 Відповісти
А також він навряд чи знає про загибель під Бахмутом Володимира Єжова - одного з розробників.
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16.03.2023 15:02 Відповісти
А, то це ви про український S.T.A.L.K.E.R.
Вас, "малоросів", так іноді важко зрозуміти з першого разу.
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16.03.2023 15:00 Відповісти
те, що ви вперті як віслюк не дивує, українці чемпіони по впертости в цій частині галактики.

тож, продовжуйте ганьбити українців, ми вже звикли.
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16.03.2023 15:01 Відповісти
Бачу, бачу, що не подобаються тобі українці. Ти чиїх будеш, малоросику?
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16.03.2023 15:03 Відповісти
А тобі аби обгадити українського військогого!

З цего не стріляв…з того не стріляв…з « гарного» кацапського не стріляв…

А звідкіля ти знаешь?!?! З чого стріляли ця людина.

Не знаешь, але принижуешь. Чому?
Тому що ти « кацап», не патріот України.

Тому, Пішов пішки за руським кораблем!
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16.03.2023 15:07 Відповісти
Польща, дякую за підтримку та допомогу!!!
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16.03.2023 14:45 Відповісти
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16.03.2023 14:47 Відповісти
може досить асфальтом тут срати???
У нормальній країні - усе повинно робитися :
- і дороги мають бути нормальні,
- і збройні сили мають бути нормальні,
- багато іншого - теж нормальне
А саме головне , щоб контроль за всім - був нормальний !
Бо ті , що вміли на асфальті нажитися - вже і на постачанні армії кормляться .
А , наприклад, стане актуальною і популярною тема народжування - і на памперсах та сосках з дитячим харчуванням - будуть красти
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16.03.2023 15:43 Відповісти
Та невже? А гроші в тебе на все це є? Неберучи до уваги що Зеленький і його камарілья розпилювали ТРЕТИНУ бюджету України на асфальті? Топо крали, завищующи ціни втричі.
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16.03.2023 17:45 Відповісти
Хочу щиро посміятися зі своїми друзями. Не можна?
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16.03.2023 14:48 Відповісти
Перуни, Стінгери і Старстріки - найкращі. А літаки збиваємо Іглами.
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16.03.2023 14:49 Відповісти
Ну так. Зміїний визволили за допомогою "Богдани". Ну ще трохи підсобила америцька і англіцька зброя )))
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16.03.2023 14:54 Відповісти
Мистраль,RBS-70,Martlet,Стрела-2, все в деле.
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16.03.2023 16:43 Відповісти
na Rusi poklonyalys' perevajno Perunu, totem Peruna stoyav na Knyajiy gori, a totem Velesa na Podilli (vnyzu). Todi yak na Zalissi poklonyalys' Velesu. Borot'ba Peruna i Velesa opysana v legendi vidbuvalas' na porogah Dnipra, yaki zaraz zatopleni vodoshovysh4em, i de prohodyt' nynishniy front.
Takoj za odnieu z versiy, Tryzub - ce blyskavka Peruna.

Поединок Перуна с Велесом

На Украине и в Белоруссии сохранились народные предания и сказки, по которым ученые пытаются восстановить один из главных славянских мифов, рассказывающий о соперничестве и борьбе высших богов.

Велес похищает скот Перуна.

Не счесть было богатств у Велеса - и под землей, и на земле. Огромные стада коней, коров, свиней и овец паслись на зеленых лугах. И золота у бога было много, и плодов земных в кучи насыпано - видимо-невидимо, считано-несчитано. В народе прозвали Велеса «царем Змиуланом», ведь умел он и змеем оборачиваться.

Чем больше богател Велес, тем больше он завидовал небесным стадам Перуна. Какие справные коровы-тучи водились у громовержца, какие славные барашки-облака выгуливались по небесному своду!

Однажды обернулся Велес огромным змеем, согнал стада Перуна с небес и упрятал весь скот в свои подземные пещеры.

Не стало туч на небе, прекратились благодатные дожди, стала иссыхать мать сыра земля. Опечалились без дождя люди. Лишь Велес был доволен: «Теперь я богаче всех, никто со мной не сравнится!»

Разгневался Перун, узнав о похищении. Загрохотал он по небу на своей огненной колеснице, подъехал к пещере, где Велес-змей укрылся, и кричит: «Выходи лучше в чистое поле, а то и берлогу твою размечу!»

- А я от тебя спрячусь, - отвечает из пещеры Велес.

- Никуда от меня не уйдешь, везде тебя достану, - грозит Перун.

Перун побеждает Велеса-змея. Выскользнул Велес из пещеры, бросился прочь, а Перун за ним - мчится на колеснице, молнии-стрелы мечет. Обернулся Велес человеком в косматой шубе, затем превратился в корову, а потом в коня. Но каждый раз узнавал его Перун по золотой отметине, точно поражал своими калеными стрелами. Спрятался Велес под дерево, а Перун то дерево в щепки разнес, укрылся хитрый змей под камнем - и его разбил бог-громовержец.

Бросился тогда Велес в воду и притаился на дне. «Вот там и сиди, там тебе и место», - вскричал Перун. Разбил он своими молниями ворота каменных пещер, выпустил стада-тучи на небо. Два дня шел теплый дождь. Напилась влаги мать сыра земля, вернулось на землю плодородие, обилие, богатство.

С тех пор люди стали почитать Перуна как главного бога, а Велес уже не смел из-под земли да из-под воды выходить.
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16.03.2023 14:51 Відповісти
в Польші - "Piorun", крім імя язичного бога, це - "блискавка", "грім".
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16.03.2023 15:27 Відповісти
Дякуємо Польщі!
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16.03.2023 17:40 Відповісти
 
 