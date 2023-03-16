Польський ЗРК Piorun став культовим в ЗСУ, - Блащак

Польща від початку повномасштабного вторгнення передала Україні зброї на 2,2 млрд євро. Найбільш "культовою" cтав переносний зенітно-ракетний комплекс Piorun, який дуже хвалять українські воїни на фронті.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України отримали безпрецедентну військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу від Польщі. Ми є не лише головним центром надання допомоги, але й одним із найбільших донорів. Від початку війни ми передали Україні озброєння на понад 2,2 млрд євро", - зазначив Блащак.

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За його словами, від українців він знає, що польська зброя, гаубиці Krab, гвинтівки MSBS Grot, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun або ударні безпілотники Warmate добре себе проявляють на театрі воєнних дій в Україні, результативно знищуючи ворога.

"Навколо ПЗРК Piorun вже склався справжній культ", - наголосив Блащак.

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Він висловив задоволення, що польське озброєння в руках української армії, добре виконує свою роль. Він назвав це візитівкою польського ОПК та "польської солідарності з воюючою Україною".