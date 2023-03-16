Польский ЗРК Piorun стал культовым в ВСУ, - Блащак
Польша с начала полномасштабного вторжения передала Украине оружия на 2,2 млрд евро. Наиболее "культовым" стал переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun, который очень хвалят украинские воины на фронте.
Об этом в интервью Укринформу сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины получили беспрецедентную военную, гуманитарную и дипломатическую помощь от Польши. Мы являемся не только главным центром оказания помощи, но и одним из крупнейших доноров. С начала войны мы передали Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро", - отметил Блащак.
По его словам, от украинцев он знает, что польское оружие, гаубицы Krab, винтовки MSBS Grot, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и ударные беспилотники Warmate хорошо проявляют себя на театре военных действий в Украине, результативно уничтожая врага.
"Вокруг ПЗРК Piorun уже сложился настоящий культ", - подчеркнул Блащак.
Он выразил удовлетворение, что польское вооружение в руках украинской армии хорошо выполняет свою роль. Он назвал это визитной карточкой польского ОПК и "польской солидарности с воюющей Украиной".
Тоді ще "сміливі кадирівці" необачно отримали люлєй десь під Києвом.
Вас, "малоросів", так іноді важко зрозуміти з першого разу.
тож, продовжуйте ганьбити українців, ми вже звикли.
З цего не стріляв…з того не стріляв…з « гарного» кацапського не стріляв…
А звідкіля ти знаешь?!?! З чого стріляли ця людина.
Не знаешь, але принижуешь. Чому?
Тому що ти « кацап», не патріот України.
Тому, Пішов пішки за руським кораблем!
У нормальній країні - усе повинно робитися :
- і дороги мають бути нормальні,
- і збройні сили мають бути нормальні,
- багато іншого - теж нормальне
А саме головне , щоб контроль за всім - був нормальний !
Бо ті , що вміли на асфальті нажитися - вже і на постачанні армії кормляться .
А , наприклад, стане актуальною і популярною тема народжування - і на памперсах та сосках з дитячим харчуванням - будуть красти
Takoj za odnieu z versiy, Tryzub - ce blyskavka Peruna.
Поединок Перуна с Велесом
На Украине и в Белоруссии сохранились народные предания и сказки, по которым ученые пытаются восстановить один из главных славянских мифов, рассказывающий о соперничестве и борьбе высших богов.
Велес похищает скот Перуна.
Не счесть было богатств у Велеса - и под землей, и на земле. Огромные стада коней, коров, свиней и овец паслись на зеленых лугах. И золота у бога было много, и плодов земных в кучи насыпано - видимо-невидимо, считано-несчитано. В народе прозвали Велеса «царем Змиуланом», ведь умел он и змеем оборачиваться.
Чем больше богател Велес, тем больше он завидовал небесным стадам Перуна. Какие справные коровы-тучи водились у громовержца, какие славные барашки-облака выгуливались по небесному своду!
Однажды обернулся Велес огромным змеем, согнал стада Перуна с небес и упрятал весь скот в свои подземные пещеры.
Не стало туч на небе, прекратились благодатные дожди, стала иссыхать мать сыра земля. Опечалились без дождя люди. Лишь Велес был доволен: «Теперь я богаче всех, никто со мной не сравнится!»
Разгневался Перун, узнав о похищении. Загрохотал он по небу на своей огненной колеснице, подъехал к пещере, где Велес-змей укрылся, и кричит: «Выходи лучше в чистое поле, а то и берлогу твою размечу!»
- А я от тебя спрячусь, - отвечает из пещеры Велес.
- Никуда от меня не уйдешь, везде тебя достану, - грозит Перун.
Перун побеждает Велеса-змея. Выскользнул Велес из пещеры, бросился прочь, а Перун за ним - мчится на колеснице, молнии-стрелы мечет. Обернулся Велес человеком в косматой шубе, затем превратился в корову, а потом в коня. Но каждый раз узнавал его Перун по золотой отметине, точно поражал своими калеными стрелами. Спрятался Велес под дерево, а Перун то дерево в щепки разнес, укрылся хитрый змей под камнем - и его разбил бог-громовержец.
Бросился тогда Велес в воду и притаился на дне. «Вот там и сиди, там тебе и место», - вскричал Перун. Разбил он своими молниями ворота каменных пещер, выпустил стада-тучи на небо. Два дня шел теплый дождь. Напилась влаги мать сыра земля, вернулось на землю плодородие, обилие, богатство.
С тех пор люди стали почитать Перуна как главного бога, а Велес уже не смел из-под земли да из-под воды выходить.