Польский ЗРК Piorun стал культовым в ВСУ, - Блащак

Польша с начала полномасштабного вторжения передала Украине оружия на 2,2 млрд евро. Наиболее "культовым" стал переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun, который очень хвалят украинские воины на фронте.

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины получили беспрецедентную военную, гуманитарную и дипломатическую помощь от Польши. Мы являемся не только главным центром оказания помощи, но и одним из крупнейших доноров. С начала войны мы передали Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро", - отметил Блащак.

По его словам, от украинцев он знает, что польское оружие, гаубицы Krab, винтовки MSBS Grot, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и ударные беспилотники Warmate хорошо проявляют себя на театре военных действий в Украине, результативно уничтожая врага.

"Вокруг ПЗРК Piorun уже сложился настоящий культ", - подчеркнул Блащак.

Он выразил удовлетворение, что польское вооружение в руках украинской армии хорошо выполняет свою роль. Он назвал это визитной карточкой польского ОПК и "польской солидарности с воюющей Украиной".

