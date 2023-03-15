РУС
Несколько стран готовы отправить МиГ-29 в Украину, - Bloomberg

міг29

Несколько стран готовы отправить в Украину истребители МиГ-29.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но заявил, что Польша получила от них "четкие заявления".

Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна может передать МиГ-29 в течение 4-6 недель.

Подразделение польских добровольцев "Гусары смерти" уже имеет три боевые группы и станет третьим иностранным обособленным формированием в ВСУ

авиация (2920) Польша (8839) самолет (3687)
+8
Найбільше мене злить, що ці літаки можна було поставити ще улітку минулого року, саме тоді, коли значна частина нашого авіапарку була знищена у бойових, діях в тому числі у повітряниз боях. Так ні, вигадувалися всілякі відмазки, комбінувалися схеми з ремкомплектами, запчастинами. Тепер дають. Без застережень. Радянські ще зразки. А відмазки ліплять стосовно західних зразків. Хоча всі, навіть самі наші західні союзники вже розуміють, що і західні літаки теж треба буде надати. Ось лише потрібні вони саме зараз. Плтім може бути пізно.
15.03.2023 12:26 Ответить
+6
Так давайте вже, блін! Це ж ні ефкі 16.
15.03.2023 12:11 Ответить
+6
передавайте вже ! бо ви готові з літа тільки літаків досі немає .
15.03.2023 12:12 Ответить
Добра новина і строк реальний. Україна, то як, заявку подала чи тільки поговорили.
15.03.2023 12:14 Ответить
На словах дають , а насправді прикро , що такі обіцянки дають представники краін Європи , які палко підтримують Украіну 😠
15.03.2023 12:16 Ответить
я не думаю, що Європа з Америкою не в змозі ретельно все спланувати. Передаючи сотні танків, потрібно і щоб було прикриття для них зверху. інакше - це великі втрати екіпажів і танків. Тому спершу вони позгрібають усю совіцьку авіацію, яка ще лишилась у Європі і передадуть це все добро Україні, а вже замість цих літаків європейцям оновлять парк ********* американськими і французькими.
15.03.2023 13:28 Ответить
Саме цікаве, коли запитаєш "чому не надають", відповідають "нема заявки".
У нас "заявки" лиш по телебаченню дають. А реальних заявок від міноборони нема.
15.03.2023 12:19 Ответить
.. у польських та словацьких Міг-29 від *радянського* тільки планер, двигун. та назва....))) Начинка давно модернізована.. Німці починали модернізацію...))
15.03.2023 13:07 Ответить
только на поляков и надежда, может продавят )
15.03.2023 12:57 Ответить
Я так понимаю эти самолёты адаптированы под натовское вооружение? Если да, то отлично. Антирадарные ракеты полетят куда надо
15.03.2023 13:45 Ответить
вони і уже летять куди треба,як бачим нічого складного немає в прикручуванні натівської зброї до совкових літаків.
15.03.2023 14:22 Ответить
Не совсем так, лётчикам приходится сильно рисковать, сейчас запуск происходит буквально механически. Адаптация это не просто прикрутить новые крепления. Нужно ещё сочленить электронику самолёта с электроникой ракеты
15.03.2023 14:57 Ответить
 
 