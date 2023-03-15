Несколько стран готовы отправить МиГ-29 в Украину, - Bloomberg

Несколько стран готовы отправить в Украину истребители МиГ-29.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но заявил, что Польша получила от них "четкие заявления".

Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна может передать МиГ-29 в течение 4-6 недель.

