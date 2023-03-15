6 098 12
Несколько стран готовы отправить МиГ-29 в Украину, - Bloomberg
Несколько стран готовы отправить в Украину истребители МиГ-29.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер.
Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но заявил, что Польша получила от них "четкие заявления".
Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.
Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна может передать МиГ-29 в течение 4-6 недель.
Топ комментарии
+8 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий15.03.2023 12:26 Ответить Ссылка
+6 Игорь Матвеев #551288
показать весь комментарий15.03.2023 12:11 Ответить Ссылка
+6 Роман Кокоровець #551105
показать весь комментарий15.03.2023 12:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас "заявки" лиш по телебаченню дають. А реальних заявок від міноборони нема.