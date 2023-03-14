УКР
Польща може передати Україні МіГ-29 протягом 4-6 тижнів, - Моравецький

Польща може надати Україні свої винищувачі МіГ протягом 4-6 тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За даними польських військових експертів, на східному фланзі НАТО на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу, пише DPA.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

Читайте: Винищувачі від Польщі та Словаччини посилять ЗСУ, але потрібні F-16, - Повітряні сили

Топ коментарі
+6
То есть именно пан Моравецкий делает из вас идиотов, а не наши собственные гавнополитики за наши же деньги?.. Тенденция обвинять всех подряд в наших проблемах уже становится ключевой. Тут Де Сантис вылил немного холодной воды на наши ушки, чтобы мы не садились на шею и наивно не надеялись на "бесконечный чек" и это республиканцы прошу заметить, с которыми тут у нас некоторые носились как дурень с торбой. Придётся свои проблемы решать и самим и за свои деньги,и надо готовится к этому
показати весь коментар
14.03.2023 14:48 Відповісти
+6
не нойте, грехна Польшу жаловаться
показати весь коментар
14.03.2023 15:05 Відповісти
+3
Не робіть з нас ідіотів, пане Моравєцький! Бо для того, аби передати - потрібно лише декілька годин, щоб перебазувати літаки з Польщі на військові летовища України! Кажіть прямо - погодження з НАТО на таку передачу може зайняти 4-6 тижнів!
показати весь коментар
14.03.2023 14:39 Відповісти
Коментувати
а гинуть кожен день.. привозять.. навіть серце не дрижить а йокає.. а ви 3-4 тижні... Бог вам суддя
показати весь коментар
14.03.2023 14:37 Відповісти
То есть именно пан Моравецкий делает из вас идиотов, а не наши собственные гавнополитики за наши же деньги?.. Тенденция обвинять всех подряд в наших проблемах уже становится ключевой. Тут Де Сантис вылил немного холодной воды на наши ушки, чтобы мы не садились на шею и наивно не надеялись на "бесконечный чек" и это республиканцы прошу заметить, с которыми тут у нас некоторые носились как дурень с торбой. Придётся свои проблемы решать и самим и за свои деньги,и надо готовится к этому
показати весь коментар
14.03.2023 14:48 Відповісти
Скільки в світі є країн, здатних самостійно захиститись від рашки?
показати весь коментар
14.03.2023 15:17 Відповісти
не заганяй...не все так елементарно як ти вбачаєш...
показати весь коментар
14.03.2023 14:48 Відповісти
Не факт що мається на увазі погодження з НАТО, з ним погоджують ці літаки вже другий рік. Тому це скоріше факт підтвердження того що Польща готова надати літаки але...
показати весь коментар
14.03.2023 14:49 Відповісти
не треба там ніякого погодження, за ці 3-4 тижня Польща сподівається зрозуміти на реакцію московії на таку передачу!
що стосується "погоджень", то вже і Штати неодноразово висказувалися, що будуть не проти, якщо хтось з союзників надасть Україні свої Ф-16, але ніхто не ризикує зробити першій крок, мабудь добре працює московське лоббі
показати весь коментар
14.03.2023 15:18 Відповісти
Нам не так важны эти самолеты как их натовская начинка а самое главное их подвесы для новейших ракет и авиабомб.
показати весь коментар
14.03.2023 14:51 Відповісти
Може ця война науче нашу націю чому нібуть
Всі країни зберегли свою зброю
Одна наша -- ми мирні нам нічого не потрібно
А нам зброя стала найбільше потрібна
Україна наступає на ці граблі уже не перший раз
показати весь коментар
14.03.2023 15:33 Відповісти
Та чему учиться? Гребанные коррупционнеры все рассовали по карманам, что плохо лежало и что хорошо. Везде бедность которая порождает коррупцию, которая порождает бедность, которая порождает коррупцию...
показати весь коментар
14.03.2023 16:44 Відповісти
 
 