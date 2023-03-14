3 471 11
Польща може передати Україні МіГ-29 протягом 4-6 тижнів, - Моравецький
Польща може надати Україні свої винищувачі МіГ протягом 4-6 тижнів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
За даними польських військових експертів, на східному фланзі НАТО на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу, пише DPA.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.
що стосується "погоджень", то вже і Штати неодноразово висказувалися, що будуть не проти, якщо хтось з союзників надасть Україні свої Ф-16, але ніхто не ризикує зробити першій крок, мабудь добре працює московське лоббі
Всі країни зберегли свою зброю
Одна наша -- ми мирні нам нічого не потрібно
А нам зброя стала найбільше потрібна
Україна наступає на ці граблі уже не перший раз