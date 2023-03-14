Польща може передати Україні МіГ-29 протягом 4-6 тижнів, - Моравецький

Польща може надати Україні свої винищувачі МіГ протягом 4-6 тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За даними польських військових експертів, на східному фланзі НАТО на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу, пише DPA.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

