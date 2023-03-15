УКР
Кілька країн готові відправити МіГ-29 до України, - Bloomberg

Декілька країн готові відправити в Україну винищувачі МіГ-29.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

Він не уточнив, про які саме країни йдеться, але заявив, що Польща отримала від них "чіткі заяви".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

Прем'єр Польщі Моравецький заявив, що країна може передати МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.

Автор: 

авіація (4268) Польща (8994) літак (3021)
Топ коментарі
+8
Найбільше мене злить, що ці літаки можна було поставити ще улітку минулого року, саме тоді, коли значна частина нашого авіапарку була знищена у бойових, діях в тому числі у повітряниз боях. Так ні, вигадувалися всілякі відмазки, комбінувалися схеми з ремкомплектами, запчастинами. Тепер дають. Без застережень. Радянські ще зразки. А відмазки ліплять стосовно західних зразків. Хоча всі, навіть самі наші західні союзники вже розуміють, що і західні літаки теж треба буде надати. Ось лише потрібні вони саме зараз. Плтім може бути пізно.
15.03.2023 12:26 Відповісти
+6
Так давайте вже, блін! Це ж ні ефкі 16.
15.03.2023 12:11 Відповісти
+6
передавайте вже ! бо ви готові з літа тільки літаків досі немає .
15.03.2023 12:12 Відповісти
Добра новина і строк реальний. Україна, то як, заявку подала чи тільки поговорили.
15.03.2023 12:14 Відповісти
На словах дають , а насправді прикро , що такі обіцянки дають представники краін Європи , які палко підтримують Украіну 😠
15.03.2023 12:16 Відповісти
я не думаю, що Європа з Америкою не в змозі ретельно все спланувати. Передаючи сотні танків, потрібно і щоб було прикриття для них зверху. інакше - це великі втрати екіпажів і танків. Тому спершу вони позгрібають усю совіцьку авіацію, яка ще лишилась у Європі і передадуть це все добро Україні, а вже замість цих літаків європейцям оновлять парк ********* американськими і французькими.
15.03.2023 13:28 Відповісти
Саме цікаве, коли запитаєш "чому не надають", відповідають "нема заявки".
У нас "заявки" лиш по телебаченню дають. А реальних заявок від міноборони нема.
15.03.2023 12:19 Відповісти
Найбільше мене злить, що ці літаки можна було поставити ще улітку минулого року, саме тоді, коли значна частина нашого авіапарку була знищена у бойових, діях в тому числі у повітряниз боях. Так ні, вигадувалися всілякі відмазки, комбінувалися схеми з ремкомплектами, запчастинами. Тепер дають. Без застережень. Радянські ще зразки. А відмазки ліплять стосовно західних зразків. Хоча всі, навіть самі наші західні союзники вже розуміють, що і західні літаки теж треба буде надати. Ось лише потрібні вони саме зараз. Плтім може бути пізно.
15.03.2023 12:26 Відповісти
.. у польських та словацьких Міг-29 від *радянського* тільки планер, двигун. та назва....))) Начинка давно модернізована.. Німці починали модернізацію...))
15.03.2023 13:07 Відповісти
только на поляков и надежда, может продавят )
15.03.2023 12:57 Відповісти
Я так понимаю эти самолёты адаптированы под натовское вооружение? Если да, то отлично. Антирадарные ракеты полетят куда надо
15.03.2023 13:45 Відповісти
вони і уже летять куди треба,як бачим нічого складного немає в прикручуванні натівської зброї до совкових літаків.
15.03.2023 14:22 Відповісти
Не совсем так, лётчикам приходится сильно рисковать, сейчас запуск происходит буквально механически. Адаптация это не просто прикрутить новые крепления. Нужно ещё сочленить электронику самолёта с электроникой ракеты
15.03.2023 14:57 Відповісти
 
 