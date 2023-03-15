Кілька країн готові відправити МіГ-29 до України, - Bloomberg

Декілька країн готові відправити в Україну винищувачі МіГ-29.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

Він не уточнив, про які саме країни йдеться, але заявив, що Польща отримала від них "чіткі заяви".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

Прем'єр Польщі Моравецький заявив, що країна може передати МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.

