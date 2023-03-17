Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29, - премьер Гегер

Кабмин Словакии одобрил передачу МиГ-29 Украине в количестве 13 единиц.

Об этом в Twitter сообщил глава правительства Словакии Эдуард Гегер, передает Цензор.НЕТ.

"Только что одобрена отправка 13 МиГ-29 в Украину! Обещания должны быть соблюдены, когда Зеленский просил больше оружия, в частности истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное", - отметил он.

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