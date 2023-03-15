Правительство Словакии начало рассмотрение вопроса о МиГ-29 для Украины

Правительство Словакии 15 марта начало обсуждать вопрос о передаче Украине своих старых истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Перед началом заседания несколько министров в комментариях СМИ подтвердили, что вопрос об истребителях планируется рассматривать.

"Это точно будет обсуждаться", - сказал министр обороны Ярослав Надь, добавив, что сможет сказать что-нибудь более подробное после встречи.

Вице-премьер Вероника Ремишова отметила, что Словакия фактически уже не нуждается в этих самолетах.

"Лучше всего было бы для Словакии отдать их Украине", - отметила она.

Смотрите: Вражеский самолет СУ-24 сбили бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" вблизи Бахмута. ВИДЕО

Ремишова добавила, что в этом вопросе главное сделать все согласно законодательству и важно прислушаться к позиции Минюста.

Министр экономики Карел Хирман отметил, что истребители, если будут переданы, "не только помогут Украине защищать свою территорию, своих гражданских, но и поспособствуют обороне Словакии".

На встрече также присутствовал начальник Генштаба ВС Словакии, генерал Даниэль Змеко.

Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна может передать МиГ-29 в течение 4-6 недель.

Також читайте: Кілька країн готові відправити МіГ-29 до України, - Bloomberg