Правительство Словакии начало рассмотрение вопроса о МиГ-29 для Украины
Правительство Словакии 15 марта начало обсуждать вопрос о передаче Украине своих старых истребителей МиГ-29.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Перед началом заседания несколько министров в комментариях СМИ подтвердили, что вопрос об истребителях планируется рассматривать.
"Это точно будет обсуждаться", - сказал министр обороны Ярослав Надь, добавив, что сможет сказать что-нибудь более подробное после встречи.
Вице-премьер Вероника Ремишова отметила, что Словакия фактически уже не нуждается в этих самолетах.
"Лучше всего было бы для Словакии отдать их Украине", - отметила она.
Ремишова добавила, что в этом вопросе главное сделать все согласно законодательству и важно прислушаться к позиции Минюста.
Министр экономики Карел Хирман отметил, что истребители, если будут переданы, "не только помогут Украине защищать свою территорию, своих гражданских, но и поспособствуют обороне Словакии".
На встрече также присутствовал начальник Генштаба ВС Словакии, генерал Даниэль Змеко.
Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.
Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна может передать МиГ-29 в течение 4-6 недель.
