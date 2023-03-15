Уряд Словаччини почав розгляд питання про МіГ-29 для України

Уряд Словаччини 15 березня почав обговорювати питання про передачу Україні своїх старих винищувачів МіГ-29.

Перед початком засідання кілька міністрів у коментарях ЗМІ підтвердили, що питання про винищувачі планують розглядати.

"Це точно буде обговорюватися", - сказав міністр оборони Ярослав Надь, додавши, що зможе сказати щось детальніше після зустрічі.

Віцепрем’єрка Вероніка Ремішова зазначила, що Словаччина фактично вже не потребує цих літаків.

"Найкраще було би для Словаччини віддати їх Україні", - зазначила вона.

Ремішова додала, що у цьому питанні головне зробити все згідно із законодавством і важливо дослухатися до позиції Мін’юсту.

Міністр економіки Карел Хірман зазначив, що винищувачі, якщо будуть передані, "не лише допоможуть Україні захищати свою територію, своїх цивільних, а й посприяють обороні Словаччини".

На зустрічі присутній також начальник Генштабу ЗС Словаччини, генерал Даніель Змеко.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

Прем'єр Польщі Моравецький заявив, що країна може передати МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.

