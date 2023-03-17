Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29, - прем’єр Геґер

Кабмін Словаччини схвалив передачу МіГ-29 Україні у кількості 13 одиниць.

Про це у Twitter повідомив глава уряду Словаччини Едуард Геґер, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно схвалено надсилання 13 МіГ-29 до України! Обіцянки повинні бути дотримані, коли Зеленський просив більше зброї, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе", - зазначив він.

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