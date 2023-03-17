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Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29, - прем’єр Геґер

міг29

Кабмін Словаччини схвалив передачу МіГ-29 Україні у кількості 13 одиниць.

Про це у Twitter повідомив глава уряду Словаччини Едуард Геґер, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно схвалено надсилання 13 МіГ-29 до України! Обіцянки повинні бути дотримані, коли Зеленський просив більше зброї, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе", - зазначив він.

Читайте: Винищувачі від Польщі та Словаччини посилять ЗСУ, але потрібні F-16, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4194) Словаччина (1135) Геґер Едуард (26)


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Топ коментарі
+43
Вчинки друзів говорять краще за будь-які слова.
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17.03.2023 11:27 Відповісти
+32
Супер!
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17.03.2023 11:24 Відповісти
+23
Дякуємо,словаки,ми не забудем
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17.03.2023 11:32 Відповісти
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Супер!
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17.03.2023 11:24 Відповісти
Будь ласка, не зафарбовуйте державні прапори на фюзеляжі.
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17.03.2023 11:26 Відповісти
ЦЕ НЕМОЖЛИВО.

ВИКОРИСТОВУВАТИ прапор іншої ,навіть дружньої держави ,у ЗСУ.
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17.03.2023 12:13 Відповісти
він натякає що словацький прапор з кацапським схожий, звісно дурню пропонує
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17.03.2023 12:20 Відповісти
Це буде ідіотизм. Без образ. Їх треба пофарбувати в жовтий колір із якимось сильно помітними малюнками (як це роблять японці, греки та інші) інакше їх з високою імовірністю буде збито дружнім вогнем.



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17.03.2023 15:35 Відповісти
Вигляни у двір - вже 21-е століття. Всі військові літаки мають систему "свій-чужий".
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17.03.2023 21:09 Відповісти
Ех ви жителі інтернету...

НЕ МАЮТЬ ЛІТАКИ НІЯКИХ СИСТЕМ СВІЙ ЧУЖИЙ ПРОТИ МИКОЛИ ІЗ ПЗРК чи за прицілом ЗРК, ЗАК і т.п.. Гігантська частина як наших так і російських втрат авіації в цій війні є від дружнього вогню.
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17.03.2023 21:33 Відповісти
Вчинки друзів говорять краще за будь-які слова.
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17.03.2023 11:27 Відповісти
в долг же, они не говорят что бесплатно
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17.03.2023 11:39 Відповісти
Во первых нигде не написано что в долг. Во вторых - нам надо сейчас. Даже если бы было в долг - после победы с имущества москалей отдадим, не жалко для такого дела.
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17.03.2023 11:45 Відповісти
Предлагаешь сдаться, мразь?
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17.03.2023 11:58 Відповісти
тарас тебе пришло в голову сразу сдаться ?
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17.03.2023 17:53 Відповісти
Да, в долг. Сказали, будете нам должны по 1.5 тыс дохлых московитов за каждый самолет. Это минимальная цена, которая будет корректироваться в процессе.
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17.03.2023 12:16 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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17.03.2023 14:20 Відповісти
с польши виднее
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17.03.2023 17:52 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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17.03.2023 18:18 Відповісти
Конечно не за бесплатно. Просто заплатил кто-то другой.
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17.03.2023 15:41 Відповісти
Гарна новина
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17.03.2023 11:27 Відповісти
Дякуємо,словаки,ми не забудем
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17.03.2023 11:32 Відповісти
Теперь будет чем отправить оркам натовские ракеты.
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17.03.2023 11:34 Відповісти
Translator

Це дійсно досить не погана новина!
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17.03.2023 11:34 Відповісти
Маленькая Словакия передаёт рекордные 13 самолётов, а вяликая супердержава блеет об эскалации!!! И передаст 30 танков, да и те только через год...
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17.03.2023 11:37 Відповісти
Translator

Не забывайте, что инициатива исходит только от США. Из этого следует, что Словакия получит 13 f-16 или f-35.
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17.03.2023 11:41 Відповісти
Словакия поставляет Украине 13 МиГ-29, да. Германия рассматривает возможность поставки в Словакию радаров MANTIS и радаров наблюдения за воздушным пространством. Официальные лица обеих стран встретились вчера. Какое "совпадение" . Факт, который, к сожалению, не обретет международного внимания.
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17.03.2023 15:34 Відповісти
Дядя, ты дурак? Сколько десятком миллиардов долларов уже передано военной помощи сам найдешь? Или у тебя плата за пост?
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17.03.2023 11:47 Відповісти
Как миллиарды помощи отменяют, что ни танков, ни авиации от вяликой державы мы так и не увидели, и скорее всего не увидим?
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17.03.2023 11:59 Відповісти
Вам же пояснили - Європа рухає усю стару техніку до нас, на використання і списання.
А на заміну США рухає у Європу.
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17.03.2023 12:05 Відповісти
хоспаді ... а скільки грошей США дали ??
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17.03.2023 20:12 Відповісти
Translator

Слышь, а каого хера ты на русском тут крякаешь, что за манера у вас, сразу оскарблять всех и называть руским. Ты *******? Рот закрой и тебе подобные!
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17.03.2023 12:32 Відповісти
Чудово, щира подяка Словаччині за допомогу та підтримку. Літаки дуже потрібні, а 13 штук разом з чотирма від поляків це дуже непогано.
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17.03.2023 11:38 Відповісти
сподіваюсь, в нас ще є кому на них літати...
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17.03.2023 11:38 Відповісти
Як немає - то тебе посадити в кокпіт завжди можна, ти такий розумний, все знаєш, в тебе все вийде.
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17.03.2023 11:40 Відповісти
загально відома інфа що в Україні літаків в три рази менше ніж пілотів..так і передаї своїм
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17.03.2023 12:05 Відповісти
Влітку вчились літати цілими днями(більше чим при совку) інколи вночі і рідко парами,тепер меньше.
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17.03.2023 12:37 Відповісти
Дай їм Бог здоров'я!
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17.03.2023 11:39 Відповісти
Чому не всі? Звідки така інфа?
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17.03.2023 11:44 Відповісти
Главное их не использовать для отстрела нурсов по полях. Потому что не надолго их хватит
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17.03.2023 11:45 Відповісти
НАТО обосралось, когда вертолет парашии летал в их зоне.
НАТО обосралось, когда ракеты падали на территории им подконтрольные.
США обосралось, когда парашинский дрышпак сбил их беспилотник.

только это говорит о ссыкливости и бесполезности НАТО, ООН, и всего этого толстого дерьма, в которые вкладываются деньги - а когда до дела доходит - сразу в кусты, т.е. за спины Украинцев....

ПОЗОР!!!!
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17.03.2023 11:45 Відповісти
за просування кацапських методичок візьми с полиці пиріжок)))
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17.03.2023 12:01 Відповісти
С миру по МиГу путину деревянный макинтош
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17.03.2023 11:45 Відповісти
мені одному здається що Польща й інші чехи-словаки вже давно передали ці літаки, але тільки зараз можна повідомити про це? просто в розібраному вигляді завозили щоб русня не відстежила
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17.03.2023 11:49 Відповісти
помиляєшся...від "а" до "я"
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17.03.2023 12:02 Відповісти
якщо помиляюсь, буду дуже радий, побачимо набагато кращі показники збитих ракет й так далі
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17.03.2023 12:11 Відповісти
Вот они настоящие "братья-славяне", а не те юродивые что по восточную и северную границу
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17.03.2023 11:51 Відповісти
МіГ-29 наразі вже неактуальний, що-то може ще, але і за це потрібно сказати їм - дякуємо!
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17.03.2023 11:58 Відповісти
Так може це не совєтській літак, а трохи під ракети НАТО модернізований?
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17.03.2023 12:21 Відповісти
Дякую словакам! Ви наші справжні друзі!
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17.03.2023 12:12 Відповісти
__Схвалено -винищуйте, свинособакам подобаэться такий атракцIон...__
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17.03.2023 12:21 Відповісти
По идее они адаптирваны под ракеты НАТО. А ракеты у нас уже имеются. Самые главные - антиРЕБ. Плюс США планирующих бомб предоставили. Радиус действия у них солидный. Ну и летчиков переучивать не нужно.
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17.03.2023 12:42 Відповісти
Да, хармсы должны запускать. Хотя для такого больше су24 подходит
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18.03.2023 00:17 Відповісти
Про втрати Україною МІГ-29 майже не читав. Так куди тоді поділися всі ті МІГи, які базувалися в Укрїні? На материковій Україні, не в Криму!
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17.03.2023 12:49 Відповісти
спитай "справжнього полковника",він тобі все популярно розтлумачить))
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17.03.2023 13:03 Відповісти
нормалёк - 13 словацких и примерно так-же польская братва передаст... а 25 МИГов - это 100% нашего авиапарка на данный момент... НО... с НАТОвской авионикой и подвеской под НАТОвские ракеты воздух-земля
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17.03.2023 13:02 Відповісти
..яких сто відсотків???))) Смердячі в своїх даних про *знищені* літаки ВПС України видали цифру 399 одиниць! Вони кожен місяць *знищують* повний бойовий склад ВПС зразка 2021 року!
Ось виписка з псячих пабліків!!!
Всего с начала спецоперации было уничтожено 399 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.

А танків... !!!))) Мама моя рідна....))))
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17.03.2023 15:27 Відповісти
Чудово! Дякую Словаччині.
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17.03.2023 13:03 Відповісти
Спасибо!
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17.03.2023 13:48 Відповісти
Понеслась! Большое спасибо!!!
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17.03.2023 14:05 Відповісти
Словакия поставляет Украине 13 МиГ-29, да. Германия рассматривает возможность поставки в Словакию радаров MANTIS и радаров наблюдения за воздушным пространством. Официальные лица обеих стран встретились вчера. Какое "совпадение". Факт, который, к сожалению, не обретет международного внимания.
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17.03.2023 15:32 Відповісти
Ну ось. Тепер чекаємо десь в районі квітня заяву від США про початок навчання і передачу ф16. Правда отримаємо ми їх на жаль не раніше осені, но і так все виходить ок.
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17.03.2023 15:37 Відповісти
--- Доречно мабуть пригадати ; як опісля проголошення НЕЗАЛЕЖНОСТІ України масово злітали із наших аеродромів цілі ескадрилії /особливо стратегічні бомбовози.../ Пілотам. яких у раші гарантували і прихисток /житло / і гідну платню.... А наші керманичі-- партократи --розвішували нам локшину : воно нам НЕ потрібне .ми воювати НЕ збираємось.../ а тепер по штуках вимолюємо... які ж ми довірливі простофілі.../
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17.03.2023 17:42 Відповісти
Словаччина, Англія, Литва, Естонія, Польша - найбільші друзі України. Цікаво б було зробити шось окреме від ЕС і НАТО а то і то і то доволі неповороткі організації з всякими бюрократами
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17.03.2023 18:28 Відповісти
Патриоты едут отдыхать не в Монако, а в Словакию. Кстати у них очень ,само,вкусное пиво. Спасибо братьям-Словакам!. Благодаря войне мы можем с 100% вероятностью определить то,кто нам настоящий брат и друг-и это точно не русские. Слава Украине!
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17.03.2023 18:58 Відповісти
Это показатель что Украине можно давать самолеты. Для всех стран разрешение и пример. Ну а раз самолеты можно, значит и танки, и ракеты, - абсолютно все! Уже не выйдет отмазаться "мы не даем танки, потому что не хотим быть первыми". Давайте всего и побольше, оружия хватает у стран. Чтобы потом не было стыдно перед Миром что пожлобились. Войну пора заканчивать, всем плохо
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17.03.2023 23:23 Відповісти
Словаччина Велика країна і дійсно брати
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18.03.2023 02:19 Відповісти
 
 