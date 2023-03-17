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Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29, - прем’єр Геґер
Кабмін Словаччини схвалив передачу МіГ-29 Україні у кількості 13 одиниць.
Про це у Twitter повідомив глава уряду Словаччини Едуард Геґер, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно схвалено надсилання 13 МіГ-29 до України! Обіцянки повинні бути дотримані, коли Зеленський просив більше зброї, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе", - зазначив він.
Топ коментарі
+43 Trevo Trow
показати весь коментар17.03.2023 11:27 Відповісти Посилання
+32 mrSmith
показати весь коментар17.03.2023 11:24 Відповісти Посилання
+23 Jaroslav Wo
показати весь коментар17.03.2023 11:32 Відповісти Посилання
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ВИКОРИСТОВУВАТИ прапор іншої ,навіть дружньої держави ,у ЗСУ.
НЕ МАЮТЬ ЛІТАКИ НІЯКИХ СИСТЕМ СВІЙ ЧУЖИЙ ПРОТИ МИКОЛИ ІЗ ПЗРК чи за прицілом ЗРК, ЗАК і т.п.. Гігантська частина як наших так і російських втрат авіації в цій війні є від дружнього вогню.
Це дійсно досить не погана новина!
Не забывайте, что инициатива исходит только от США. Из этого следует, что Словакия получит 13 f-16 или f-35.
А на заміну США рухає у Європу.
Слышь, а каого хера ты на русском тут крякаешь, что за манера у вас, сразу оскарблять всех и называть руским. Ты *******? Рот закрой и тебе подобные!
НАТО обосралось, когда ракеты падали на территории им подконтрольные.
США обосралось, когда парашинский дрышпак сбил их беспилотник.
только это говорит о ссыкливости и бесполезности НАТО, ООН, и всего этого толстого дерьма, в которые вкладываются деньги - а когда до дела доходит - сразу в кусты, т.е. за спины Украинцев....
ПОЗОР!!!!
Ось виписка з псячих пабліків!!!
Всего с начала спецоперации было уничтожено 399 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.
А танків... !!!))) Мама моя рідна....))))