Україна має отримати понад 150 танків Leopard, - Остін

Танкова коаліція збільшується, вже дев’ять країн готові надати Україні танки Leopard. Загальна кількість машин, призначених для України, перевищує 150.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час онлайн-зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою", - зазначив Остін.

Він уточнив, що йдеться про формування понад 9 бронетанкових бригад.

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Тепер 9 країн зобов'язалися надати більше ніж 150 танків Leopard", - наголосив Остін.

Читайте також: Боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент, - Остін