Україна має отримати понад 150 танків Leopard, - Остін

Танкова коаліція збільшується, вже дев’ять країн готові надати Україні танки Leopard. Загальна кількість машин, призначених для України, перевищує 150.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час онлайн-зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою", - зазначив Остін.

Він уточнив, що йдеться про формування понад 9 бронетанкових бригад.

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Тепер 9 країн зобов'язалися надати більше ніж 150 танків Leopard", - наголосив Остін.

Читайте також: Боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент, - Остін

не треба було у 2019 році за це зелене, малоросійське, криворагульне лайно голосувати !!! воно 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



15.03.2023 15:17 Відповісти
вони ще досі ламають собі голову, як відірвати від абрамса все, що можна відірвати - і щоби те, що залишиться, виглядало як танк...
15.03.2023 15:14 Відповісти
а Абрамси, ні, не дамо?
15.03.2023 15:04 Відповісти
в Єгіпті Абрамси виробляються по ліцензії !!!!
шо ще там може бути сєкрєтного або супер складного для українців ???

15.03.2023 15:47 Відповісти
В Єгипті і віскарь "Ред лейбл" випускають по ліцезнії. Така херня...
15.03.2023 16:02 Відповісти
Готовятся абрамсы без плит с урановой броней, дело не простое, еще месяцев 7-8. Не забывайте, что США те еще барыги, их цель - что бы ЕС увеличили свое бюджетирование НАТО и закупку американского оружия. Для этого необходимо для начала опустошить военне склады Европы.
15.03.2023 16:18 Відповісти
Maria Alunane

Регистрация: 15 марта 2023

Заходил: 15 марта 2023 в 00:07

.."США те еще барыги, их цель - что бы ЕС увеличили свое бюджетирование НАТО и закупку американского оружия."
Больше всего денег на финансирование НАТО тратит США, а европейские страны-члены Альянса планируют довести свои расходы на оборону до 2%.
А США обеспечивают около 22% прямого финансирования НАТО.

"Для этого необходимо для начала опустошить военне склады Европы."
?
15.03.2023 16:33 Відповісти
Америка тоді повинна як мінімум дати 151, а тоді вона не США
15.03.2023 15:05 Відповісти
Або 150 Ф -16, або ви не США
15.03.2023 15:13 Відповісти
....або асвальтовані дорги

ви-би-рай-те !
15.03.2023 15:35 Відповісти
конечно дороги! Зачем слугам народа армия?
15.03.2023 15:57 Відповісти
відповідь вірна руззкі танки ******* кататись но ЗЄ-ліному асвальті

"Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів"

https://glavcom.ua/authors/oxanavorontsova.html Оксана Воронцова

25 травня, 2021, 12:28 glavcom.ua

15.03.2023 16:05 Відповісти
П#дари сцикливі. Аж 150 танків, мають передати, забовязалися, пеердадуть. Усе в майбутьому, і все дозами, те що потрібно було позавчора, вони передадуть нам післязавтра.
15.03.2023 15:11 Відповісти
..тік-так
15.03.2023 15:11 Відповісти
пока они нам дадут танки и самолеты уже некому будет на них воевать , а зе - шобла не спешит выполнять условия , при которых поставки могли бы идти в разы быстрее .
15.03.2023 15:12 Відповісти
Як не буде? 95-й квартал. Вони все вміють.
15.03.2023 15:14 Відповісти
А коли це буде?
15.03.2023 15:13 Відповісти
вже рік і півтора місяці повномасштабної війни війни... орки все наступають ... критично не вистачає броньотехніки та навіть снарядів, зокрема в Бахмуті Скількі можно годувати обіцянками?? Вже надавайте хоч щось!
15.03.2023 15:17 Відповісти
Леопард 1 или 2?
15.03.2023 15:17 Відповісти
Леопард 0.
15.03.2023 15:33 Відповісти
ото ж й воно!
танкову проблему ЗСУ легче всього було б закрити таки Абрамсами.
вони є в налічії - випущено 10 288

Основные операторы https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Египет https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saudi_Arabia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuwait.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82 Кувейт https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraq.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ирак https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - около 650 M1A1 SA, 1605 M1A2 SEPv2, около 390 M1A2 SEPv3 (более 3450 M1A1/M1A2 на хранении)
https://ru.wikipedia.org/wiki/M1_%C2%AB%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%C2%BB#cite_note-79 Україні обіцяно лише 35 !!! (трдцять пять !!!)
15.03.2023 15:41 Відповісти
Вони коли небуть доїдуть?
15.03.2023 15:25 Відповісти
злі люди кажуть, що збитий кацапами безпілотник якраз віз нам абрамси...
15.03.2023 15:31 Відповісти
Цікава математика виходить, 1 бригада це начеб то 3 танкових батальйони, у кожному з них по 31 танку, тобто 1 бригада це - 93 танка, 9 бригад - 9*93=837 танков, кто-то тут пи*дит, или очень сильно не договаривает, хотя есть сомнения, что недоговоривают про почти 700 танков.
15.03.2023 15:33 Відповісти
ну є тракторна бригада - за зразком: танкова бригада, що не ясно?
15.03.2023 15:34 Відповісти
Пояснюю: в одній бронетанковій дивізії Вермахту було 30-50 танків "тигр" - важкий танк прориву, і декілька сотень панцер 3 та панцер 4.

Ніхто не робить бронетанкову бригаду виключно з важких танків.
15.03.2023 15:47 Відповісти
Кроме Леопардов 2 и 1 вместе с Челенджерами в количестве 150 обещают 150 Т-72 польской и чешской модернизации. И того 300/9 бригад = 33 - один батальон. Еще два батальона в бригаде - БМП Мардер и Бредли. Плюс батальоны из имеющихся у Украины танков. Со слов Саломахи, наших танков в разы больше Рамштайновких будет использовано. Количество батальонов в бригаде не жестко три, а от двух до пяти.
15.03.2023 18:59 Відповісти
ОГО 150 танків!!! блін ну не клоуни... якби мова йшла про терміни "до місяця" і натупна партія вже розглядалась то це одне і це ок, але коли нам розказують про 150 танків ЛЕОПАРД (з яких тільки 10% більш-менш ******** леопард-2а5+) вже третій місяць і які будуть передавати ще мінімум пів року-рік то це повний цирк! Скільки можна знущатись з України і наших воїнів, які гинуть поки ви "плануєте"....
15.03.2023 15:36 Відповісти
31 L2A5/6 + 36 L2A4. Всего 67 L2s - прибудут до конца марта.
Остальные, это Лео 1А5 - до конца весны.
15.03.2023 17:22 Відповісти
Залужний казав, що йому потрібно триста танків!

Поки що йдеться про 150, та й то все це наразі лише балачки.

"Будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно".

Це приблизно як "Глибока стурбованість".

Про асфальт теж пам'ятаю, але зараз війна, якої не було майже 80 років.
15.03.2023 15:42 Відповісти
Ви не забувайте про 60 твардих від Польщі, а також 120 танків т72, що ремонтують в Чехії за голландські і американські гроші.
15.03.2023 15:57 Відповісти
Не пам'ятаю кількість але радянських повинно бути 250+.
15.03.2023 16:04 Відповісти
Интересно кто ещё остался кто верит этим обещаниям???

Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех. А. Линкольн
15.03.2023 15:53 Відповісти
Є хороша притча: старий мав трьох доньок. Кличе їх до себе і питає, чи дали б вони будь-кому чужому за гроші. Доньки показово обурились, стали заперечувати. Старий викладає залізний аргумент:
- Не безплатно, а за 500 доларів!" дівиці оченята втупили у долівку, показово почервоніли і сказали, що якщо батькові так треба грошей, то дали б. Тоді старий задумався і каже:
-Потенціцно маємо у хаті 1500 долярів, а по факту - три курви!
Те ж саме і з тими Леопардами - потенційно 150 штук, а по факту - шиш.
15.03.2023 15:54 Відповісти
550 танков - загадка
15.03.2023 15:56 Відповісти
Лео 2 + Абрамс - 150+. Лео 1 - 100+90. Радянські 72йки різні - 250+
15.03.2023 16:07 Відповісти
соточка еще подвисла. хотя 32 абрамса вроде и 24 челенджера. и кажется еще 30 легких танчиков. ============
Байден про 700 танков говорил
15.03.2023 16:25 Відповісти
Давайте спершу побачимо ті танки.
15.03.2023 16:08 Відповісти
Скоріш за все це Леопард 1 та Леопард 2
15.03.2023 19:24 Відповісти
 
 